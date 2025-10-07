Strava sagsøger Garmin – sådan kan det påvirke dit Garmin-ur

Strava sagsøger Garmin for at krænke deres patent

Virksomheden hævder, at Garmins segment- og varmekortfunktioner krænker deres patent

Strava ønsker et stop for salg af Garmins teknologi – hvilket kan påvirke flere smarture, cykelcomputere og selv Garmin Connect-platformen

Strava og Garmin ser er endt i en juridisk strid, der kan betyde, at din smartur mister træningsfunktioner – eller i værste fald, at adgangen til de bedste Garmin-ure, anden hardware og Connect-platformen påvirkes kraftigt.

Hvad handler tvisten om? Strava har indgivet en stævning i USA, hvor virksomheden hævder, at Garmin har krænket flere af Stravas patenter og brudt en samarbejdsaftale, som de to virksomheder indgik allerede i 2015 (først bemærket af DC Rainmaker).

Patenterne vedrører Stravas segment- og varmekort-funktioner, som giver løbere og cyklister mulighed for at sammenligne præstationer på forskellige strækninger og se, hvilke ruter der er mest populære blandt andre brugere.

Både Garmin og Strava tilbyder lignende funktioner, men Strava mener, at Garmins versioner bryder deres aftale. Derfor kræver Strava ikke kun økonomisk erstatning, men har også anmodet om et salgsforbud for produkter, der bruger disse funktioner – hvilket i praksis omfatter de fleste af Garmins bedste fitnessure, cykelcomputere og Connect-platformen.

Med andre ord kan det være klogt at vente lidt, før du køber det nye Garmin-ur, du har kigget på, indtil vi ved mere om, hvordan tvisten udvikler sig.

Hvad sker der nu?

Sagen er stadig kun i sin begyndelse. Så lige nu er ingen Garmin-enheder eller -funktioner berørt af sagen, og der er stadig en mulighed for, at parterne når til enighed, inden sagen kommer for retten.

Strava siger dog i en erklæring til The Verge, at »Garmin afviste Stravas gentagne forsøg på at løse sagen uformelt, hvilket tvang Strava til at tage stilling og anlægge sag«. Det antyder, at konflikten kan være så hårdt trukket op, at den kun kan afgøres i retten.

Hvis visse enheder bliver forbudt, betyder det dog ikke, at de forsvinder helt. Et lignende tilfælde opstod for nylig, da Apple blev sagsøgt for patentkrænkelse vedrørende iltmåler i Apple Watch. Apple fik her løst problemet ved at fjerne funktionen via en softwareopdatering og fortsætte med at sælge uret.

Hvis retten træffer afgørelse til fordel for Strava og indfører et salgsforbud, kan Garmin gøre det samme – altså ved at fjerne visse funktioner og tilbyde en slanket version af Garmin Connect.

Tvisten er dog langt fra ligetil. Garmins varmekort-funktion blev introduceret allerede i 2013 – før de patenter, Strava henviser til fra 2014 og 2016 overhovedet eksisterede. Men Garmins segmentfunktion er lanceret i 2013, altså efter at Strava indsendte sin patentansøgning i 2011.

Med andre ord er det for tidligt at sige, hvordan det vil ende. Retssager af denne art kan tage flere år, især når der er tale om appeller. Vi vil naturligvis følge udviklingen nøje og give opdateringer, når nye detaljer kommer frem.