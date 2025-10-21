Pixel Watch 4 er blevet kåret som den bedste på markedet inden for et afgørende område – og slår endda Apple Watch

Pixel Watch 4 er blevet kåret som det mest reparerbare smartwatch foran Apple Watch

iFixit roser det for dets synlige skruer og nemme adgang til urets indre

Batteriet beskrives som et »virkelig udskifteligt smartwatch-batteri«

Da Google lancerede Pixel Watch 4, var vi imponerede over alt fra den forbedrede batterilevetid til den slanke, buede skærm – men det, der virkelig skilte sig ud, var muligheden for selv at udskifte dele, noget der sjældent prioriteres i wearables.

Muligheden for at reparere sine egne gadgets er noget, forbrugerne længe har efterspurgt. Selvom de fleste af de bedste telefoner nu er bygget med dette i tankerne, har wearables ofte haltet bagefter. Men Google ændrer nu på det med Pixel Watch 4 – en enhed, som iFixit nu har kåret til den mest reparerbare smartwatch til dato, endda foran Apple Watch.

Hvad har ændret sig?

I deres analyse af Pixel Watch 4 – hvor iFixit undersøger, hvor nemme enheder er at reparere – fremhæver de flere nye designdetaljer, der gør det meget nemmere at få adgang til og reparere uret. Resultatet? En reparerbarhedsscore på 9 ud af 10, hvilket er en markant forbedring i forhold til de 3-4 point, som lignende ure har fået tidligere, da de normalt er helt forseglede enheder, der kræver specialiseret service såsom AppleCare.

iFixit opsummerer Googles fremskridt som følger: »Lim, frustration og hjertesorg er forsvundet. I stedet er der skruer, pakninger og ren designglæde.«

(Image credit: iFixit)

Det første, der faldt i øjnene på iFixit, var de synlige skruer – et tegn på godt design. Men Google går endnu længere: Hver skrue har sin egen O-ring for at opretholde IP68-klassificeringen for støv- og vandtæthed, samtidig med at uret stadig kan åbnes let.

(Image credit: iFixit)

Ifølge iFixit var det muligt at åbne Pixel Watch 4 på blot få minutter ved hjælp af tre Torx Plus-bits (1IP, 2IP og 5IP), en spudger og en pincet – via bagsiden af uret.

Når indersiden er åben, kan du endda fjerne hovedskærmen, da den ikke er limet fast, hvilket iFixit kalder en »total nytænkning af, hvordan smartwatches er designet«.

Få daglig indsigt, inspiration og tilbud i din indbakke Tilmeld dig de seneste nyheder, anmeldelser, meninger, topteknologiske tilbud og mere. Kontakt mig med nyheder og tilbud fra andre Future mærker Modtag e-mail fra os på vegne af vores betroede partnere eller sponsorer

Så er der batteriet – som er Pixel Watch 4's største opgradering. Når du har åbnet uret, kan du fjerne og udskifte batteriet ved at løsne to skruer og en stikforbindelse, hvilket iFixit beskriver som »et virkelig udskifteligt smartwatch-batteri«.

Kort sagt sætter Pixel Watch 4 en ny standard for, hvor reparerbar bærbar teknologi kan være – og vi håber, at flere producenter, herunder Apple, vil følge trop.