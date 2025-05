Vigtige Huawei Watch 5 oplysninger lækket - viser ny og omfattende sundhedssensor

Huawei præsenterer et nyt smartwatch den 15. maj

Virksomheden har teaset for en helt ny type sundhedssensor

Vigtige informationer om Huawei Watch 5 lækket

Huawei har bekræftet, at de vil fremvise et nyt smartwatch med en spændende ny sundhedssensor den 15. maj - og hvis du vil undgå spoilers, må du hellere stoppe med at læse nu, for der er dukket vigtige oplysninger om uret op i forbindelse med et læk.

Huawei har bekræftet et »Innovative Product Launch«-arrangement, der finder sted den 15. maj i Berlin. I et indlæg på X skriver virksomheden: »Mærk fremtidens digitale sundhed lige ved hånden.« Det ser ud til at blive en virkelig interessant lancering, og Huaweis seneste modeller (som omfatter Huawei Watch D2 och Huawei Watch GT5 Pro) har imponeret os meget, så det kan meget vel være, at Huaweis nye smartwatch kommer på vores topliste over markedets bedste smartwatches.

I en tidligere teaser om uret, skrev Huawei: »Mere omfattende. Mere praktisk. En helt ny oplevelse af sundhedsmåling er på vej til dig.«

Den medfølgende video antyder en hurtig sundhedslogfunktion med målinger af temperatur, puls, EKG, iltmætning i blodet og andre parametre - måske endda humør og vejrtrækningsfrekvens, afhængigt af hvordan du fortolker emojierne i klippet.

Huawei Watch 5 lækket

Siden den første udmelding har 91Mobiles lækket enheden i sin helhed. Renderingerne viser to størrelser - 42 mm og 46 mm - som matcher de bedste Apple-Watch-modeller med hensyn til størrelse.

Ifølge historien fra 91Mobiles vil det komme i farver som guld/beige, blå, hvid, grøn, brun og sort - selvom Huawei helt sikkert vil finde på nye og spændende navne til farverne. Den runde urskive og den smalle ramme suppleres af en digital krone samt en fysisk knap - og den spændende sundhedssensor, som virksomheden har teaset for.

Selvom 91Mobiles spekulerer i, at sensoren kan være relateret til opladning, viser Huaweis egne videoer tydeligt, at dette er en ny type sundhedssensor, der vil blive afsløret senere i maj.

Billederne af Huawei Watch 5 fra 91Mobiles-lækagen. (Image credit: Huawei)

Der er endnu ingen officiel lanceringsdato eller pris, men der kommer sandsynligvis flere oplysninger, når Huawei løfter sløret den 15. maj.