Huawei lancerer HUAWEI WATCH GT 6-serien og en række nye innovative produkter på globalt lanceringsevent

Huawei, en af verdens største teknologivirksomheder med fokus på mobilteknologi, wearables og cloudløsninger, afholdt i dag sit globale lanceringsevent i Paris. Under temaet “Ride the Wind” præsenterede selskabet en række nye produkter, der kombinerer avanceret teknologi med design og hverdagsanvendelse.

I centrum stod præsentationen af næste generation af HUAWEI WATCH GT 6-serien, HUAWEI WATCH og Ultimate 2, som kombinerer elegant design med avancerede sundheds- og træningsfunktioner. In-ear høretelefonerne, HUAWEI FreeBuds 7i blev også lanceret.

Ud over produkterne lancerede Huawei også sin nye filosofi “Now Is Yours” samt initiativet GoPaint Worldwide Creating Activity 2025 med fokus på kreativitet, inklusion og fremtidstro, hvor teknologi flettes ind i hverdagen og inviterer et globalt publikum til at forestille sig fremtiden sammen.

Huawei Watch GT 6 Pro (Image credit: Huawei)

HUAWEI WATCH GT 6-serien: Avanceret træning møder mode og batteritid i topklasse

HUAWEI WATCH GT 6-serien repræsenterer “Ride the Wind”-filosofien – en ny tilgang til både mode og træning. Takket være en helt ny teknisk platform klarer uret op til 21 dages batteritid og endnu mere præcis GPS-positionering, drevet af det nye HUAWEI TruSense™-system til hurtige og nøjagtige sundhedsmålinger.

HUAWEI WATCH GT 6-serien leveres med et avanceret batteri med høj siliciumdensitet og en speciel form, der giver 65 % større kapacitet end den tidligere model. Med denne forbedring tilbyder GT 6 Pro- og GT 6-udgaverne på 46 mm op til 21 dages batteritid, og den elegante GT 6-udgave på 41 mm holder op til 14 dage. Uanset om du bruger det hver dag eller tager det med på lange rejser, kan du stole på en pålidelig ydeevne uden at bekymre dig om at løbe tør for batteri. Serien har også et forbedret HUAWEI Sunflower-positioneringssystem, der øger positioneringsnøjagtigheden med 20 % sammenlignet med sin forgænger. Uanset om du navigerer gennem byens gader eller udforsker fjerntliggende områder, sikrer denne forbedring nøjagtig sporing af dine træningsruter og afstandsdata.

Med over 100 træningstilstande introducerer GT 6-serien markante forbedringer inden for fire centrale udendørsaktiviteter:

Huawei Watch GT 6 Pro (Image credit: Huawei)

Cykling: Nyt træningsprogram med virtuel effektmåler, som giver avanceret analyse selv uden fysisk udstyr.

Terrænløb: Nøjagtige funktioner som rutemåling, højdemåling og realtidsanalyse af hældning for bedre planlægning af energiforbrug.

Golf: Detaljerede, interaktive golfbanekort og smarte funktioner til at assistere under spillet.

Skiløb: Præcise positioneringsdata og omfattende statistik, der giver en både professionel og underholdende oplevelse på pisten.

HUAWEI WATCH Ultimate 2: Gennembrud inden for træning, sundhed og dykkere

(Image credit: Huawei)

HUAWEI WATCH Ultimate 2 er verdens første smartwatch, der er klassificeret til dykning ned til 150 meter og har kommunikationsfunktioner under vand. Med sonarbaseret teknologi kan brugere sende beskeder mellem ure på op til 30 meters dybde samt udsende SOS-signaler på op til 60 meter – en funktion, der skal give dykkere både tryghed og nye muligheder.

HUAWEI FreeBuds 7i: Suveræn lyd og uforstyrrede samtaler

HUAWEI FreeBuds 7i kombinerer dynamisk støjreduktion, rumlig lyd og klare samtaler. Med Intelligent Dynamic ANC 4.0 tilpasses støjreduktionen automatisk, så brugeren får en mere fokuseret og indlevende lytteoplevelse. FreeBuds 7i er udviklet til dem, der ønsker en fleksibel ledsager til musik og samtaler derhjemme, på farten eller på arbejdet.

Now Is Yours: Huawei vil styrke dialogen med unge forbrugere

(Image credit: Huawei)

Med visionen “Now Is Yours” viser Huawei sin ambition om at skabe tættere dialog med en ny generation af brugere verden over. Visionen bygger på åbenhed og inklusion og skal skabe kulturel og følelsesmæssig resonans gennem teknologi, der føles både innovativ og menneskelig.

Huawei ønsker at fortsætte med at støtte ungdomskulturen og anvende innovation som et universelt sprog. Ved at udvikle teknologi med varme og empati vil virksomheden bidrage til en fælles rejse mod en fremtid fuld af muligheder.

Priser og tilgængelighed:

HUAWEI WATCH GT 6-serien er tilgængelig fra den 22. september 2025 til en vejledende pris fra 1.999 kroner til 3.899 kroner hos udvalgte forhandlere. Der er lanceringsrabat, så du fra 22. september til 19. oktober får de nye ure til en lavere pris hos Huawei.

HUAWEI WATCH Ultimate 2 er tilgængelig fra den 22. september 2025 til en vejledende pris på 7.299 kroner for den blå model og 6.499 kroner for den sorte model hos udvalgte forhandlere.

HUAWEI FreeBuds 7i er tilgængelig fra den 22. september 2025 til en vejledende pris fra 749 kroner hos udvalgte forhandlere.