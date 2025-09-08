Apple Watch 11 er lige på trapperne – og et sent rygte tyder på en lysere skærm og nye farver

Apple Watch 11 forventes at få en lysere skærm

Den bliver afsløret af Apple på tirsdag

Apple Watch Ultra 3 og Apple Watch SE 3 forventes også

Inden Apples store event på tirsdag – hvor iPhone 17 vil være i fokus – ser vi nogle sene rygter om de andre forventede lanceringer, herunder nye oplysninger om Apple Watch Series 11.

Den kendte Apple-kilde Mark Gurman har skrevet en omfattende forhåndsartikel på Bloomberg Og selvom teksten er gentagelser af hans tidligere forudsigelser om iPhone 17, er der også nogle nye detaljer.

Gurman siger, at Apple Watch 11 får en »ny skærm«, der »øger den maksimale lysstyrke«, og Apple forventes også at opdatere sine farvevalg til uret denne gang – så vi får se, hvilke nye nuancer der dukker op.

Der nævnes ingen specifikke farver, men der er en henvisning til Jet Black-muligheden, som vi så med Apple Watch Series 10, der havde problemer med farveafskalning. Det ville derfor ikke være overraskende, hvis den farve forsvinder, når den nye model bliver afsløret.

Apple Watch Ultra 2 trænger også til en opgradering. (Image credit: Future)

Ud over den forbedrede skærm forventes Apple Watch 11 at være meget lig Series 10 på mange måder. Begge modeller vil naturligvis også modtage den redesignede watchOS 26-softwareopdatering i løbet af næste måned.

Den samme rapport nævner også de andre ure, vi forventer – Apple Watch Ultra 3 og Apple Watch SE 3 – men opgraderingerne til disse modeller, herunder 5G-forbindelse, er allerede blevet forudsagt af Gurman tidligere på året.

Hurtigere chips er stort set garanteret for de nye smartwatches, men ifølge den seneste rapport ser den længe ventede blodtryksmålingsfunktion ikke ud til at være klar til tiden. Gurman siger, at Apple har »stødt på lovgivningsmæssige og tekniske udfordringer« med funktionen.

Alt vil blive afsløret tirsdag den 9. september kl. 19.00 BST. Du kan allerede følge vores live stream og se, hvordan du kan streame begivenheden online.

