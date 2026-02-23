Er Garmin Fenix 9 endelig på vej?
Garmins topdirektør forudsiger, at salget af ure for alvor vil komme i omdrejninger senere på året. Fenix 9 vil vil være en oplagt storsællert.
- Den første mulige teaser for Garmin Fenix 9 kommer fra Cliff Pemble
- Garmin forventer stærkere vækst ved årets udgang takket være kommende produktlanceringer
- Alt tyder på, at der er tale om en ny Fenix-model
Det ser ud til, at Garmin gør klar til et stort andet halvår for trænings-ure, hvilket allerede giver næring til rygter om en længe ventet efterfølger. Hvis oplysningerne er korrekte, kan listen over de bedste Garmin-ure snart blive omskrevet.
Garmins CEO Cliff Pemble afslørede under et kvartalsmøde med investorer (optaget af The5KRunner), at han »forventer stærkere resultater i anden halvdel af året på grund af timingen af produktlanceringer« og beskrev året som »meget aktivt for outdoor«.
At fortolke disse temmelig kryptiske udtalelser kræver lidt virksomhedsjargon. Et såkaldt earnings call (præsentation af kvartalsregnskab) er sjældent særlig spændende for os, der bare vil snøre løbeskoene og bruge ure til træning. Men de indeholder ind imellem nogle små hints om kommende produkter.
Garmins ur-sortiment er opdelt i to hovedkategorier: outdoor (Fenix, Instinct osv.) og fitness (Venu, Forerunner og Vivoactive). Mens fitness-segmentet voksede kraftigt takket være lanceringer som Vivoactive 6 i sidste kvartal, var outdoor-segmentet mere statisk. Et stort flagskibsmodel i Fenix-serien kunne dog give netop det løft, som Pemble taler om.
Da indtjeningsrapporter primært har til formål at berolige investorerne, peger løftet om store ting i outdoor-planen på en klar konklusion: en højt profileret lancering af et flagskib. Tidsplanen passer også. Fenix 8 blev lanceret i august 2024, så en opfølgning cirka to år senere, i slutningen af året, ville være logisk.
Hvad kan vi forvente af en Fenix 9?
Det er svært at forestille sig, hvordan Garmin kunne forbedre Fenix 8 (som vi gav topkarakter) og Fenix 8 Pro.
Måske bliver satellitbeskeder fra Pro-modellen standard, batterilevetiden bliver endnu længere, eller Garmin har endelig løst udfordringen med et AMOLED-ur, der også oplades via solenergi.
Garmins Power Glass-solcelleteknologi, som kan reducere batteriforbruget, hvis brugeren tilbringer cirka tre timer om dagen i sollys på omkring 50.000 lux eller mere, fungerer i øjeblikket kun med energieffektive memory-in-pixel-skærme. På nuværende tidspunkt kan den ikke kompensere for AMOLED-panelets energibehov.
Hvis Garmin lykkes med at kombinere en lys AMOLED-skærm med solopladning, er der en chance for, at virksomheden helt vil opgive MIP-skærme – muligvis med Fenix 9. For veteraner i Garmin-verdenen ville det være enden på en æra.
