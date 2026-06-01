Apple overvejer angiveligt et gratis Apple Music-abonnement – men brugerne frygter reklamer

Er Apple Music på vej til at få et gratis abonnement?

Kode i Apple Music-appen tyder på, at et gratis abonnement kan være på vej

Funktionen ser ud til at få visse begrænsninger i forhold til betalingsversionen

Mange brugere er bekymrede for, at Apple vil indføre reklamer

Apple Music kan snart komme til at ligne Spotify endnu mere. Ny kode, der er dukket op i den seneste Android-version af Apple Music, tyder nemlig på, at Apple arbejder på en form for gratis abonnement til streamingtjenesten.

I modsætning til Spotify har Apple Music hidtil krævet et betalt abonnement for at give adgang til sit fulde musikbibliotek. Det kan dog snart ændre sig.

Ifølge oplysninger fra lækagen Aaron Perris, via 9to5Mac, indeholder den seneste app-kode henvisninger til begrænsninger for sangspring samt meddelelsen ”Premium access required”. Begge disse formuleringer ligner de typer begrænsninger, der normalt findes i gratisversioner af musiktjenester.

Perris påpeger dog selv, at kodelinjerne kan henvise til noget helt andet. Det er muligt, at de i stedet er knyttet til radiostationer eller andre funktioner, som fremover kan fungere forskelligt afhængigt af, om brugeren har et aktivt Apple Music-abonnement eller ej.

Hvis Apple faktisk planlægger et gratis abonnement, er det sandsynligt, at det kommer med begrænsninger, der ligner dem på Spotifys gratisniveau.

På Spotify betyder det bland andet reklamer, begrænset lydkvalitet, færre muligheder for at oprette afspilningslister, begrænsninger i rækkefølgen af sange og et begrænset antal sangspring. Premium-brugere får desuden mulighed for at downloade musik til offline brug og får ofte adgang til nye funktioner før alle andre.

Betyder det reklamer?

NEW: It appears that Apple may be working on a free or lower-cost tier of Apple Music.Strings in the latest Apple Music for Android beta mention "Can't skip any more tracks" and "Premium access required" pic.twitter.com/xGHeaDb7X3May 30, 2026

Reaktionerne på Reddit har indtil videre været blandede. Mange brugere synes slet ikke om tanken om, at Apple Music skal få et gratis abonnement, hvis det betyder, at der indføres reklamer.

"Åh nej, ikke reklamer", skriver en bruger i en kommentar, der sammenfatter stemningen ret godt.

Apple har historisk set holdt reklamer i sine produkter på et minimum, men virksomheden er i de seneste år begyndt at bevæge sig i retning af en mere Google-lignende model. Blandt andet begyndte annoncer at dukke op i Apple Maps sammen med iOS 26.5.

Det følger også en bredere tendens inden for teknologibranchen, hvor stadig flere tjenester forsøger at øge deres indtægter gennem reklamer eller nye abonnementsniveauer. Vi har allerede set udviklingen hos streamingtjenester, sociale medier og en række andre digitale platforme.

Tiden vil vise, om Apple lancerer et gratis abonnement til Apple Music. En mulig anledning til en sådan meddelelse kunne være under WWDC 2026 den 8. juni.

Apple Music kan allerede i dag bruges uden abonnement, hvis du afspiller din egen lokalt lagrede musik via appen.