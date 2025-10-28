Nissan närmar sig genombrott med solid state-batterier – men elbilsracet kan ha en stor baksida

Nissan samarbetar med LiCAP Technologies för att påskynda massproduktion

Pilotlinor har redan öppnats vid företagets fabriker

Tekniken kan rullas ut inom de närmaste åren

Nissan har nu anslutit sig till den växande skaran av biltillverkare och batteriproducenter som rapporterat framsteg inom solid state-batterier, en teknik som länge setts som nästa stora steg för elbilar.

Rivalen Toyota avslöjade till exempel så sent som förra veckan att de planerar att massproducera sitt eget genombrott inom området – ett batteri som utlovar snabbare laddning, längre räckvidd och bättre livslängd än dagens litiumjonlösningar.

Även om solid state-batterier (ASSB) har visat imponerande resultat i prototyper och tester, har de ännu inte nått kommersiell tillgänglighet. Det beror på att tillverkningsprocessen fortfarande är komplicerad och kostsam.

Enligt Nikkei säkrade Nissan i september ett samarbete med LiCAP Technologies, ett amerikanskt företag som använder en ny typ av ”Activated Dry Electrode”-teknik. Den ska minska behovet av dyra och miljöfarliga lösningsmedel som används i traditionella “wet electrode”-processer.

Utöver det har Nissan redan öppnat pilotlinor vid sin fabrik i Yokohama, där produktionen av solid state-celler pågår. De första prototypcellerna har nu nått de prestandamål som krävs för massproduktion, vilket innebär att företaget snart kan börja implementera tekniken i kommersiella elbilar.

Jakten på solid state kan bromsa elbilsutvecklingen

(Image credit: Nissan)

Racet mot solid state-batterier accelererar snabbt. Nästan varje månad gör en ny biltillverkare eller batteriproducent anspråk på att ha nått ett genombrott – antingen i form av imponerande räckvidd i verklig körning (som Mercedes-Benz) eller i nya produktionsmetoder som ska göra tekniken kommersiellt gångbar.

Tidigare i oktober meddelade Toyota att de planerar att bli först i världen att använda solid state-batterier i en serietillverkad elbil (BEV) redan 2027. Samma tidslinje har dock även nämnts av de kinesiska jättarna CATL och BYD.

Få daglig insikt, inspiration och erbjudanden i din inkorg Registrera dig för senaste nyheter, recensioner, åsikter, toppteknologiska erbjudanden och mer. Kontakta mig med nyheter och erbjudanden från andra Future varumärken Ta emot e-post från oss på uppdrag av våra betrodda partners eller sponsorer

I praktiken är det SAIC Motor – ägare till MG – som hittills kommit närmast, genom att lansera nya MG4 med ett halvsolid state-batteri. Prestandan ligger dock fortfarande under vad som utlovas för helt solid state-baserade batterier.

Den största oron just nu är att tillverkare kan pausa utvecklingen av dagens batterikemi i väntan på att solid state-tekniken ska bli redo. Det kan i sin tur leda till att konsumenter också väntar med sina köp, vilket riskerar att bromsa hela elbilsmarknaden.

Ett exempel är Nissan, som nyligen slutade sälja sin Ariya i Nordamerika på grund av svag efterfrågan och ökade tullkostnader. Det innebär att nya Leaf nu är företagets enda elbil i USA.

I Europa väntas Nissan erbjuda både Micra (baserad på Renault 5 EV) och en uppdaterad Leaf, men det är fortfarande långt ifrån den breda elbilsportfölj som skulle kunna locka fler kunder att byta till el.

Samma sak gäller Honda, som tycks vänta in sin nya 0 Series och den egna solid state-tekniken innan företaget gör sin stora elbilssatsning – vilket kan innebära några stillastående år framöver för nya modeller från flera av de etablerade tillverkarna.