Glöm gratis snabbladdare – Volvo bjuder på ett års fri hemmaladdning för elbilar i Sverige

Volvo lanserar nytt incitament med ett års fri hemmaladdning

Samarbete med svenska energijätten Vattenfall möjliggör fossilfri el

Erbjudandet gäller först i Sverige, men global lansering kan följa

Goda nyheter för den svenska elbilsmarknaden!

Volvo Cars introducerar ett nytt och ovanligt generöst erbjudande för svenska elbilsförare. Från och med februari 2026 får alla som köper eller privatleasar en ny Volvo-elbil ett års fri hemmaladdning, tack vare ett samarbete med Vattenfall.

Erbjudandet gäller enbart i Sverige och omfattar upp till 5 150 kWh fossilfri el per år, vilket motsvarar ungefär 25 000 kilometers körning baserat på den elektriska SUV:en Volvo EX90:s officiella WLTP-förbrukning.

För att ta del av erbjudandet behöver kunder teckna ett elavtal med Vattenfall. Därefter används Volvos smarta laddningsapp, som automatiskt styr laddningen till tider då elen är både billigare och mer klimatvänlig – främst nattetid när belastningen på elnätet är som lägst.

Volvo säger att kostnaden för den el som går åt till att ladda bilen kommer att dras av direkt från kundens Vattenfall-faktura varje månad.

Men hur mycket sparar man egentligen? Enligt våra beräkningar motsvarar erbjudandet ett värde på mellan 4 000 och 5 000 kronor, baserat på ett snittpris på 0,85 kronor per kWh under lågtrafik.

Det är alltså i nivå med vad andra elbilstillverkare har erbjudit tidigare – till exempel fri laddboxinstallation eller laddkrediter på snabbladdningsnätverk.

Ett test inför global lansering

Volvos syfte är dubbelt: dels vill man uppmuntra fler att välja elbil, dels visa hur smart schemalagd laddning kan minska både kostnader och klimatpåverkan. Om initiativet går bra i Sverige planerar Volvo att rulla ut samma koncept globalt, som en del av företagets vision om att elbilar ska bidra till ett mer hållbart energinät.

Redan nästa år lanserar Volvo också V2X-teknik (Vehicle-to-Everything) i modeller som EX90 och den nya sedanen ES90. Den gör det möjligt att använda bilens batteri för att driva hemmet vid behov – eller till och med sälja tillbaka el till nätet.

Det nya erbjudandet visar att Volvo inte bara tänker på körningen, utan också på hur elbilar kan bli en central del av framtidens energiekosystem.