Nissan lägger till soltak på Japans mest populära elbil – lovar upp till 3 000 km gratis räckvidd per år
Den nya Ao-Solar Extender-panelen ska premiärvisas på Japan Mobility Show.
- Nissan utvecklar ett utdragbart soltak för att ladda elbilsbatterier
- Tekniken demonstreras på Japans mest sålda lilla elbil, Nissan Sakura
- Den japanska biltillverkaren planerar en kommersiell lansering
Nissan har utvecklat ett utdragbart soltak som kan ge extra körsträcka till landets mest populära elbil – och tekniken är på väg till produktion.
Den japanska biltillverkaren planerar att visa upp sin nya innovation på Japan Mobility Show senare i månaden, där en Nissan Sakura – Japans mest sålda elbil – kommer att visas med företagets så kallade Ao-Solar Extender-teknik.
Den smarta, om än något udda, solpanelen monteras på bilens tak och laddar batteriet medan bilen körs. När bilen står parkerad kan panelen glida ut och fördubbla sin yta, vilket gör att den kan generera ännu mer el till batteripaketet.
Enligt Nissan kan den fullt utdragna panelen producera upp till 500 watt effekt, samtidigt som den skuggar kupén under heta sommardagar. Vid sämre väder, när panelen måste vara infälld, kan den generera omkring 300 watt, eller cirka 80 watt under de mörkaste och regnigaste dagarna.
Det låter kanske inte så mycket, men ingenjörerna bakom tekniken säger att det kan motsvara över 3 000 kilometer gratis körning varje år. För många Sakura-ägare – som främst använder sina små Kei-bilar för kortare ärenden eller skolskjutsar – kan det betyda att de knappt behöver ladda alls.
“Solenergi skulle kunna eliminera behovet av nätbaserad laddning för en stor andel ägare. Dessutom kan systemet fungera som reservkraft vid naturkatastrofer,” säger Nissan.
Trots dess något udda look ska soltakssystemet faktiskt gå i produktion, med en kommersiell lansering planerad inom en snar framtid.
Registrera dig för senaste nyheter, recensioner, åsikter, toppteknologiska erbjudanden och mer.
En solig framtid för elbilar
Nissan är långt ifrån ensamma om att experimentera med soltak. Fisker erbjuder redan en version på sin Ocean-modell som kan ge omkring 2 000 kilometer gratis räckvidd per år, medan Hyundai och Toyota har testat enklare paneler som kan ge ett par extra kilometer per dag.
Nissans siffra på 1 800 miles (cirka 3 000 kilometer) per år låter kanske blygsam, men för förare med låg körsträcka – som bara använder bilen för korta turer – kan det i praktiken innebära att de slipper ladda helt.
Samtidigt blickar premiumtillverkare redan bortom klassiska solpaneler. Mercedes-Benz har exempelvis testat solfärg på sin Vision EQXX-prototyp, vars aktiva yta teoretiskt kan ge upp till 1 200 mil extra räckvidd per år under ideala förhållanden.
Det senaste konceptet, Vision Iconic EV, visade nästa generation av denna teknik – vilket tyder på att solbaserad energiproduktion kan bli en verklig del av framtidens elbilar.
Leon has been navigating a world where automotive and tech collide for almost 20 years, reporting on everything from in-car entertainment to robotised manufacturing plants. Currently, EVs are the focus of his attentions, but give it a few years and it will be electric vertical take-off and landing craft. Outside of work hours, he can be found tinkering with distinctly analogue motorcycles, because electric motors are no replacement for an old Honda inline four.
- Amanda WestbergChefsredaktör TechRadar Norden