Jag har kört Kias minsta elbil hittills och det finns mycket att gilla med den minsta medlemmen i familjen

Kia visade upp sin lilla EV2 som koncept i Seoul för flera år sedan, när företaget gärna berättade om sina planer på att lansera en hel serie avancerade elbilar.

Beroende på var i världen man bor var det produktionsversionen av den sportiga crossover-modellen EV6 som kom först, snabbt följd av den enorma EV9 och dess mindre syskon EV5. Därefter dök den kompakta och tydligt Transformers-inspirerade EV3 upp.

Vi har fått vänta längst på den minsta modellen (åtminstone tills en eventuell EV1 dyker upp), men det har varit värt väntan. Den lilla stadsbilen råkar nämligen också vara den mest prisvärda vägen in i Kias ständigt växande värld av eldrivna fordon.

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(Image credit: Kia)

Med en längd på strax över fyra meter mäter den sig med modeller som den utmärkta Renault 5, VW ID Polo, Cupra Raval och den kommande Skoda Epiq i Europa.

Som ni ser är konkurrensen stenhård, något som förstärks av att EV2-serien börjar på 331 900 kronor i Sverige för First Edition-versionen med det mindre batteriet på 42,2 kWh.

Kia tror dock att de flesta köpare kommer att välja den något dyrare instegsmodellen Air med batteriet på 61 kWh. Den saknar vissa av de mer avancerade tekniska funktionerna, men erbjuder istället en WLTP-räckvidd på nästan 45 mil, vilket är imponerande för en bil i den här klassen.

En titt på tekniken

(Image credit: Kia)

Först och främst är det värt att lyfta fram hur mycket teknik Kia har lyckats packa in i EV2. Glöm allt ni förknippar med små B-segmentsbilar – den här modellen erbjuder infotainment- och förarassistanssystem som normalt återfinns i betydligt större och dyrare bilar.

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Det senaste Connected Car Navigation Cockpit-systemet (ccNC om ni gillar förkortningar) kombinerar en digital förardisplay på 12,3 tum med en central pekskärm på 12,3 tum samt en separat klimatskärm på 5,3 tum.

För att hålla kostnaderna nere kommer Kia även att erbjuda en ccNC Lite-version av sitt infotainmentsystem.

Allt känns modernt och påkostat, med snabb respons på beröring, även om systemet är något långsamt att starta upp. Det är inte heller riktigt lika intuitivt som plattformar baserade på Android Automotive, främst eftersom Google Maps där tar hand om det mesta av navigeringen och dessutom erbjuder liveinformation om laddstationer som blir allt mer tillförlitlig.

För att hålla kostnaderna nere kommer Kia även att erbjuda en ccNC Lite-version av infotainmentsystemet. Den saknar inbyggd navigering och vissa av de mer avancerade apparna för att pressa ned priset. Det går förstås alltid att ansluta en telefon och använda Android Auto eller Apple CarPlay istället.

Utöver detta finns ett antal riktigt användbara förarassistanssystem som normalt återfinns i klassen ovanför.

(Image credit: Kia)

Dessa inkluderar Kias Highway Driving Assist 2 med bland annat filhållningsassistans, Front Collision Avoidance Assist 2, Smart Cruise Control 2, Remote Smart Parking Assist Entry, Blind-spot View Monitor och Surround View Monitor som ger en 360-gradersvy vid parkering.

Självklart finns det gott om varningssignaler och säkerhetssystem som piper och plingar, men det är enkelt att programmera en snabbknapp på ratten som tar dig direkt till en meny där du snabbt kan stänga av dem.

Överlag påminner atmosfären i EV2:s kupé mycket om större Kia EV5 och till och med den enorma EV9 – åtminstone om man kisar lite.

Den bara gör sitt jobb

(Image credit: Kia)

Det finns inte särskilt mycket dynamik att tala om här. Även med de 144 hästkrafter som fanns i First Edition-modellen jag körde tog det nästan nio sekunder att nå 100 km/h från stillastående. Väljer du det större batteriet tar det ännu lite längre tid.

Med det sagt är EV2 fortfarande tillräckligt kvick för att accelerera från stillastående till 30–50 km/h utan problem, vilket egentligen är allt som behövs när man navigerar genom tät stadstrafik.

Kia erbjuder ett Sport-läge som, bortsett från att göra gaspedalen lite känsligare, egentligen inte gör särskilt mycket mer.

Det finns inte heller särskilt mycket styrkänsla att tala om och väghållningen är fullt godkänd, men den är inte direkt lekfull som dagens Renault 5 eller den dyrare Cupra Raval. Den påminner inte heller om hur många små bensindrivna B-segmentsbilar brukade kännas förr i tiden.

Kia erbjuder ett Sport-läge som, bortsett från att göra gaspedalen lite känsligare, inte förändrar särskilt mycket. Kanske förbereder den koreanska tillverkaren en GT-version med simulerade växlingar och större fokus på körupplevelsen. Det får vi hoppas på.

Trots avsaknaden av sportiga ambitioner är komforten riktigt imponerande. EV2 sväljer ojämnheter och potthål med lätthet och känns överlag väldigt behaglig att leva med.

Både fjädringskomforten och kupémiljön imponerar i motorvägsfart, vilket inte är något man kan säga om alla kompakta bilar. Long Range-versionen klarar dessutom långa sträckor mellan laddningarna, vilket gör att den här lilla bilen plötsligt känns som ett alternativ även utanför stadsmiljön.

(Image credit: Kia)

Den bygger på en elektrisk arkitektur på 400 volt, vilket innebär att de allra snabbaste laddarna inte kan utnyttjas fullt ut. Trots det klarar den laddning från 10 till 80 procent på strax under 30 minuter när den ansluts till en laddare på 150 kW.

Det placerar den i nivå med inte bara andra bilar i samma kompakta klass utan även betydligt större SUV:ar och sedanmodeller.

Storbilskänsla

(Image credit: Kia)

Visst är designen något som delar åsikterna och Kias nuvarande formspråk känns väldigt skarpt och kantigt i ett försök att uppfattas som modernt och nyskapande.

Konceptversionen av EV2 hade ett mer charmigt uttryck och bjöd dessutom på flera riktigt coola interiörlösningar som inte följde med till produktionsmodellen, bland annat en avtagbar Bluetooth-högtalare och en mer lounge-liknande baksäteslösning med exklusiva material.

Istället får vi ett par emojis präglade i dörrtrösklarna och texten ”Have a Nice Day” bakom dörrhandtagen.

Där den kantiga Kia EV2 verkligen briljerar är i sin förmåga att erbjuda imponerande kupéutrymmen och mycket förvaring trots de kompakta yttermåtten.

Tyvärr går baksätet inte att skjuta fram och tillbaka som i lilla Renault Twingo eller Hyundais kompakta Inster, men det kan fällas ned för att öka flexibiliteten om man behöver transportera längre föremål.

De mest välutrustade EV2-versionerna får ett premiumljudsystem från Harman Kardon med åtta högtalare och tillräckligt många appar ombord för att hålla passagerarna underhållna i timmar.

Utöver den praktiska sidan känns EV2 som ett genuint vuxet alternativ när längre resor står på schemat. De mest välutrustade versionerna får ett premiumljudsystem från Harman Kardon med åtta högtalare och tillräckligt många appar ombord för att hålla passagerarna sysselsatta i timmar.

Som tidigare nämnts blir B-segmentet allt mer konkurrensutsatt när det gäller riktigt bra elbilar, men Kias minsta modell hittills visar att den hör hemma i toppen av klassen.

(Image credit: Kia)

Den är något dyrare än jämförbara elbilar från Renault, Volkswagen och till och med systermärket Hyundai (ta en titt på Inster), men den erbjuder också en mer premiumbetonad och praktisk helhetsupplevelse än samtliga av dessa modeller.

Som resultat levererar den ett mycket starkt argument för att mindre faktiskt kan vara bättre. Nästan så starkt att Kia EV3 känns onödigt stor i jämförelse.