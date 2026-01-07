LG:s och Samsungs nya OLED-mellanklassare för 2026 ser båda riktigt bra ut, men jag vet vilken jag är mest taggad på

LG och Samsung har presenterat sina nya OLED-TV-sortiment på CES 2026, och även om det har funnits flera stora snackisar kring flaggskeppsmodellerna är det modellerna i mellansegmentet som intresserar mig mest.

LG C6 är mellansegmentmodellen i LG:s OLED-TV-sortiment för 2026, medan Samsung S90H fyller samma roll i Samsungs OLED-TV-sortiment för 2026. Den stora nyheten från tillverkarna är att LG C6 faktiskt kommer i två olika versioner, C6 och C6H, där den senare använder en ny panel, mer om det nedan, medan Samsung S90H får OLED Glare Free-antireflexskärmen som vanligtvis finns i företagets flaggskeppsmodeller.

Striden i OLED-mellansegmentet är alltid jämn, där LG och Samsung har turats om att bära titeln som bästa OLED-TV i mellansegmentet de senaste åren. Faktum är att både LG C5 och Samsung S90F, föregångarna till C6 respektive S90H, fick fem stjärnor av TechRadar i fjol, så det råder ingen tvekan om att de här nya TV-apparaterna har stora skor att fylla.

Som TechRadars TV-recensent ser jag fram emot att testa båda modellerna, men det finns ett par saker som gör att jag lutar mer åt den ena. Låt oss titta närmare på detaljerna.

LG:s uppgraderade OLED, med en hake

LG:s OLED-TV-apparater i C-serien är konsekvent bland de bästa TV-apparaterna varje år och levererar utmärkt bildkvalitet och prestanda samt i princip alla funktioner man kan önska sig till ett konkurrenskraftigt pris. Fjolårets LG C5 var ännu ett lysande exempel, men det var svårt att ignorera att den var väldigt lik sin föregångare LG C4. Bortsett från några nya AI-funktioner och ett lyft i ljusstyrka var det i stort sett samma TV.

Vi har fått vänta länge på att LG:s C-serie ska få en rejäl förändring, och det har äntligen hänt på CES 2026, men inte på det sätt jag hade väntat mig. LG presenterade inte bara en, utan två versioner av sin senaste C-seriemodell: LG C6 och LG C6H.

C6H är TV-apparaten vi har väntat på i ett par år nu, eftersom den kommer med LG:s nya Primary RGB Tandem 2.0-panel, samma panel som används i LG G6. Det innebär att C-serien äntligen kan erbjuda den stora uppgraderingen i ljusstyrka kontrast och färger som vi har längtat efter.

Men det finns en hake: den kommer bara att finnas i storlekarna 77 och 83 tum. För den som vill ha en mindre TV kommer LG C6 i storlekarna 42, 48, 55 och 65 tum, men den använder samma typ av OLED-panel som sina föregångare.

Även om C6H är ett mycket spännande alternativ känns de begränsade storlekarna som ett missat tillfälle. 77- och 83-tumsmodeller är inte de vanligaste storlekarna, särskilt här i Storbritannien där jag bor, så det är synd att den nya Tandem-panelen inte kommer i de mer populära storlekarna 55 och 65 tum.

Båda C6-modellerna får den uppgraderade Alpha 11 Gen 3-processorn som normalt är reserverad för flaggskeppsmodeller som LG G-serien. LG säger att detta innebär snabbare prestanda bättre AI-uppskalning inklusive konvertering från SDR till HDR samt stöd för Dolby Atmos Flex Connect som används i ett av LG:s nya ljudsystem. Ändå hade det varit trevligt om alla C6-modeller fick den nya Tandem-panelen.

Mer Glare Free för Samsungs OLED-TV-apparater

Samsungs OLED Glare Free-antireflexskärm introducerades först 2024 i flaggskeppsmodellen Samsung S95D. Det var ett revolutionerande steg för OLED eftersom den i praktiken eliminerade spegelliknande reflektioner och gjorde tittande i ljusa rum betydligt enklare, något som traditionellt har varit ett problem för de blanka och mörkare OLED-TV-apparaterna.

Under 2025 förbättrades tekniken ytterligare i Samsung S95F, en av de bästa OLED-TV-apparaterna från 2025 och TechRadars TV of the Year 2025. S95F visade upp bättre svärtnivåer jämfört med sin föregångare och levererade bättre total kontrast. Glare Free-tekniken introducerades även i andra Samsung-TV-apparater inklusive femstjärniga Samsung QN90F som är vårt toppval för sport.

För 2026 kommer Glare Free-tekniken till OLED-TV-apparaten i mellansegmentet, S90H, och detta är en viktig faktor som kan ge den ett övertag gentemot LG C6 som, om den liknar sin föregångare C5, kan få problem med reflektioner, något jag märkte under mina tester av C5. Det innebär att S90H blir en mer budgetvänlig Glare Free-OLED för dagtittande och ljusa rum, vilket är mycket goda nyheter för potentiella köpare.

Den jag ser mest fram emot, med ett stort om

Sett till specifikationer finns det inte särskilt mycket som skiljer de här två TV-apparaterna åt. Båda kommer att erbjuda funktioner i nivå med de bästa gaming-TV-apparaterna och ha kraftfulla processorer med gott om AI-funktioner för bild och ljud. Det handlar i slutändan om skärmen.

Mellan LG och Samsung borde min mest efterlängtade TV ha varit LG C6H tack vare introduktionen av den nya Primary RGB Tandem-panelen, men de begränsade storlekarna har dämpat min entusiasm något. Jag ser fortfarande fram emot att testa både den och LG C6 tack vare den nya processorn, men om LG hade lanserat en enda modell som samlade alla uppgraderingar i ett bra spann av storlekar hade den varit mitt självklara förstaval.

Jag är ett fan av OLED Glare Free, och att den tekniken nu kommer till OLED-TV-apparaten i mellansegmentet, S90H, är en riktig game changer i den prisklassen. Det gör den till den OLED-TV i mellansegmentet jag ser mest fram emot just nu. Det beror dock på att jag hoppas att fler storlekar av S90H kommer att använda en QD-OLED-panel jämfört med fjolårets S90F där endast 65-tumsmodellen garanterat hade den panelen.

Om Samsung kan erbjuda QD-OLED och Glare Free i större delen av S90H-sortimentet, vi förväntar oss dock inte detta i storlekarna 42, 48 och 83 tum, kan den mycket väl ta över tronen från LG C-serien som bästa OLED-TV i mellansegmentet. Oavsett vilket kliar det i fingrarna på mig att få testa alla dessa TV-apparater.