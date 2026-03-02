De 5 TV-apparater från CES 2026 som jag är mest sugen på att testa – inklusive OLED- och RGB-TV-apparater från LG och Samsung

CES 2026 har gått i mål och det har varit ännu ett enormt år för TV-apparater. Det stora samtalsämnet har utan tvekan varit RGB-TV-apparater, som går under namn som RGB mini-LED, Micro RGB eller RGB mini beroende på tillverkare. Samtidigt har vi sett gott om OLED-uppgraderingar, extremt stora skärmar och till och med nyheter inom gallerier och livsstils-TV-apparater.

Flera av TV-världens tyngsta aktörer var på plats på CES, och nästan alla har anammat RGB-TV-teknik i sina sortiment för 2026. På andra håll presenterade LG och Samsung ljusstarkare OLED-TV-apparater med nya AI-baserade uppgraderingar av operativsystemen, Hisense introducerade världen för RGB Evo och RGBY MicroLED, och TCL visade upp sin nya SQD (Super Quantum Dot) mini-LED X11L-TV. Det finns ännu mer att säga om detta, men det kommer jag in på längre ned.

Som TechRadars TV-recensent har jag förmånen att testa de bästa TV-apparaterna varje år, och det var långt ifrån få modeller som presenterades på CES, inklusive flera av dem som nämns ovan, som direkt hamnade på min önskelista för tester. Det här är dock inte nödvändigtvis TechRadars bästa TV-apparater från CES 2026, utan helt enkelt min personliga lista över de modeller jag ser mest fram emot att få testa under 2026. Jag skulle förstås gärna testa allt, men TV-apparaterna nedan är mina toppval.

LG C6H

Ett av de mest överraskande tillkännagivandena under CES var att LG delar upp sin LG C-serie i två modeller. LG C6 kommer att använda en standard W-OLED-panel, eller det som LG numera kallar Tandem WOLED, och kommer i storlekarna 42, 48, 55 och 65 tum. Det här blir den modell som ligger närmast fjolårets LG C5, som var en av de bästa OLED-TV-apparaterna från 2025.

Den andra modellen i C-serien blir LG C6H. Den kommer att använda en Tandem OLED-panel, en mer avancerad OLED-panel som utlovar högre ljusstyrka, starkare kontrast och mer djärva färger. Det är faktiskt samma Tandem OLED-panel som kommer att användas i flaggskeppet LG G6.

Att C6H endast kommer i storlekarna 77 och 83 tum dämpade min entusiasm något, men det är ändå ett mycket positivt steg för C-serien. Den har varit i behov av en paneluppgradering i flera år, och detta är definitivt ett steg i rätt riktning. Förhoppningsvis lever C6H upp till förväntningarna.

Samsung S90H

Som en konkurrent till LG C6 är Samsung S90H Samsungs OLED-modell i mellansegmentet för 2026. Den stora nyheten här är att S90H får Samsungs OLED Glare Free-antireflexskärm, en matt skärm som är effektiv på att minska spegelliknande reflektioner. Tidigare var detta reserverat för flaggskepps-OLED-modeller som fjolårets Samsung S95F, och introducerades därefter även i flaggskeppsmodeller inom Neo QLED, som Samsung QN90F.

En av mina största invändningar mot LG:s C-serie är hur reflekterande skärmarna är. Att nu få en antireflexskärm i OLED-mellansegmentet gör S90H till ett riktigt intressant alternativ för den som har ett ljust rum. Jag upplevde att Glare Free-tekniken förbättrades under 2025, med bättre bibehållen svärta på S95F, så förhoppningsvis gäller samma sak även för 2026.

Jag valde faktiskt S90H framför C6H som den OLED-TV i mellansegmentet jag ser mest fram emot, mycket tack vare S90H:s matta skärm och C6H:s begränsade skärmstorlekar. Jag hoppas också att S90H slipper samma panel-lotteri som S90F, vilket var anledningen till att vi endast testade 65-tumsvarianten av S90F. Om så är fallet kan S90H bli en riktigt spännande TV för 2026.

Hisense UR9 och UR8 RGB mini-LED

Det här fotot är av en större 85-tums RGB vid IFA 2025.

När jag testade Hisense 116UX RGB mini-LED förra året blev jag imponerad av dess livfulla färger, utmärkta detaljrikedom och höga ljusstyrka. Kontrast och svärta var också stabila, men det fanns vissa problem med skärmens enhetlighet. Jag blev entusiastisk över utvecklingen av mini-LED, men 116 tum är ingen realistisk storlek för de flesta, så jag hoppades att tekniken skulle leta sig ned till mindre skärmar under de kommande åren.

Föreställ dig min förvåning när Hisense på IFA 2025 meddelade att RGB skulle komma till åtminstone 85-tumsskärmar och sedan på CES 2026 avslöjade att RGB även skulle dyka upp i storlekar så små som 55 tum. Det är fortfarande oklart vilken ljusstyrka och kontrast vi faktiskt kan förvänta oss från dessa mindre RGB mini-LED-skärmar, men jag ser verkligen fram emot att testa dem.

Några priser har ännu inte presenterats, men Hisense har sagt att prissättningen ska vara konkurrenskraftig jämfört med andra tillverkares RGB-TV-apparater, även om ingen annan tillverkare heller har avslöjat några priser än. Förhoppningsvis kan de konkurrera med OLED, som är deras främsta rival.

Micro RGB-TV-apparater

Samsungs Micro RGB-TV kommer att komma till 55-tumsskärmar och högre, även om vi inte är säkra på om 130-tumsmodellen (bilden ovan) kommer att säljas ännu. (Image credit: Future)

Låt dig inte luras av namnet. Micro RGB är i praktiken RGB mini-LED. Det är Samsungs benämning på den nya paneltekniken, som även LG har anammat för sina egna RGB-TV-apparater. Det intressanta är att Samsung också tar Micro RGB till skärmstorlekar så små som 55 tum, vilket innebär att konkurrensen redan är i full gång inför 2026.

Jag såg faktiskt Samsungs 115-tums Micro RGB-TV i praktiken redan förra året. Den stod bredvid en icke namngiven RGB mini-LED-TV, som nästan garanterat var Hisense 116UX eftersom det var den enda andra RGB-TV:n som fanns tillgänglig. Samsungs färger var mer livfulla och kraftfulla, men Hisense kändes mer naturlig och verklighetstrogen. Samsung visade dessutom stark kontrast samt bättre skuggdetaljer och svärta.

Jag räknar med att Samsungs Micro RGB-TV-apparater blir dyrare än Hisense RGB mini-LED-modeller, men det ska bli intressant att se om prispåslaget är motiverat. Hisenses traditionella mini-LED-TV-apparater, som Hisense U8QG, har verkligen närmat sig Samsung de senaste åren. Frågan är om samma sak gäller även för RGB.

LG G6 och Samsung S95H

Både LG G6 (1) och Samsung S95H (2) har något att skryta med.

Okej, här fuskar jag lite. Både LG:s och Samsungs flaggskepps-OLED-modeller för 2026 lockar med högre ljusstyrka, snabbare bildbehandling med nya AI-förbättringar och designändringar. Det gör det svårt att välja mellan dem.

LG G6 sägs vara 20 procent ljusstarkare än fjolårets LG G5 tack vare Brightness Booster Ultra, och den får den nya Primary RGB Tandem OLED 2.0-panelen, som enligt LG ska ge bättre bildkvalitet än 1.0-versionen som satt i G5. Den ska också ha mindre skärmreflektioner än G5 och erbjuder ett komplett paket av spelfunktioner, inklusive en ny rörelseboost som gör det möjligt att spela i 1080p i 330 Hz på PC.

Förändringarna i Samsung S95H är mer kosmetiska. Samsung säger att den blir 35 procent ljusstarkare än fjolårets Samsung S95F, men den stora nyheten här är den nya metallramen och att One Connect Box har tagits bort, alltså den externa anslutningsboxen där portar för andra enheter tidigare satt. Portarna sitter nu återigen på baksidan av TV:n, men Samsung säger att du som tillval kan lägga till Wireless One Connect Box, vilket skulle ge upp till åtta HDMI-portar totalt.

Båda dessa TV-apparater låter fantastiska, men ärligt talat var ingen av dem lika rubrikskapande som deras motsvarigheter i mellansegmentet, C6 och S90H. Trots det, i takt med att kampen om ljusstyrka fortsätter, är jag fortfarande väldigt sugen på att testa båda modellerna.