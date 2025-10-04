Jag såg Samsungs micro-RGB bredvid en Hisense RGB mini-LED-TV – och framtiden för TV ser ljus ut

När Hisense avslöjade sin nya RGB mini-LED-TV på CES 2025 väckte den enorm uppmärksamhet med sin otroligt rika färgåtergivning och höga ljusstyrka. Hisense 116UX på enorma 116 tum var en av mässans stora höjdpunkter, där även Samsung presenterade sin nya micro-RGB LED-panelteknik – ett annat spännande steg för TV-världen.

Spolar vi fram till oktober har utvecklingen gått snabbt. Jag har sedan dess testat Hisense 116UX, och även om jag inte tyckte att den nådde upp till de bästa OLED-TV-apparaterna blev jag imponerad av dess fantastiska färger och realistiska detaljåtergivning. På IFA 2025 fick jag dessutom se en 85-tumsversion av Hisenses RGB mini-LED-TV – ett gott tecken på att den nya paneltekniken kommer till mindre skärmstorlekar under 2026.

IFA bjöd på ytterligare en överraskning: Samsungs egen micro-RGB-TV fanns där på plats. TechRadar hade tidigare fått tid med 115-tumsmodellen, men i Samsungs demo fick jag se den sida vid sida med Hisenses RGB mini-LED-TV, vilket gjorde det möjligt att jämföra dem direkt.

En ny värld av färg

Båda TV-apparaterna visade utmärkt färg, men färgerna på Samsungs micro-RGB (höger) var djärvare och mer levande, medan Hisense RGB mini-LED (vänster) såg mer naturliga ut. (Image credit: Future)

Färg var den stora höjdpunkten hos dessa två RGB-TV-apparater. Samsung använde klipp från olika filmer och serier, med start i en scen ur Planet Earth där en grupp kolibrier svärmar runt en blomma. Båda TV-apparaterna levererade levande gröna toner, men Samsungs micro-RGB hade mer kraft och större färgdjup. Hisenses RGB mini-LED-färger såg däremot mer naturliga ut i mina ögon. När det gäller ren färgintensitet hade dock Samsungs TV övertaget.

I en scen från Aladdin i live action, där Will Smiths blå genie omges av dansare i gult och orange, visade Samsungs micro-RGB-teknik återigen på sin imponerande färgprakt. För mig såg Samsungs bild dock något övermättad ut i denna scen, medan Hisense återigen kändes mer naturlig och verklighetstrogen – samtidigt som färgerna fortfarande var slående.

Slutligen, i en scen från Deadpool & Wolverine, återgavs Wolverines starkt gula dräkt och Deadpools röda kostym med gott om livfullhet och detalj på Samsung, även om de återigen låg på gränsen till att vara översaturerade. Samma scen fick ett mer verklighetstroget utseende på Hisense, även om färgerna där framstod som lite svagare.

Resten av testerna

(Image credit: Future)

Mörkare scener användes också i Samsungs jämförelse. Ett exempel var en scen ur Fear Street, där en karaktär kryper genom ett fält på natten – en verklig utmaning för båda TV-apparaterna.

Samsung micro-RGB visade starkare kontrast än Hisense, tack vare sin högre ljusstyrka och mer markerade högdagrar, vilket gav isolerade ljuspartier i bilden en mer kraftfull framtoning. Svärtan var också djupare och rikare på Samsung, medan Hisense drabbades av så kallad ”black crush” i vissa scener.

I ett klipp från The Sandman, där två karaktärer pratar i en mörk skog, levererade Samsung micro-RGB återigen rikare svärta än Hisense RGB mini-LED. Samsung-TV:n hade också bättre detaljåtergivning i skuggor, vilket gjorde det lättare att urskilja detaljer i mörka kläder.

Även om Samsung hanterade mörkt innehåll bättre, visade RGB mini-LED ändå på imponerande ljusstyrka och kontrast.

Båda TV-apparaterna återgav också realistiska texturer, men Samsung var den skarpare av de två. Kolibrins fjädrar i Planet Earth och olika klädesplagg i ett annat klipp framstod som mer detaljerade och förfinade på Samsung.

Dessa TV-apparater hanterade även starkt omgivande ljus väl. Tack vare samma Glare Free-skärm som finns i modeller som Samsung S95F OLED och Samsung QN90F mini-LED, var Samsung dock bättre på att eliminera reflektioner helt.

Sportklipp visades också under demon. Det första var ett golfslag med kameran som följde bollen, och det andra en baseball-situation där en fielder kastade bollen till förstekillen. I båda fallen fick Samsung, med sina aktiva standardinställningar för rörelse, rörelserna att kännas mjukare – utan ghosting eller att bollen klipptes bort. Detsamma kunde inte sägas om Hisense, där TV:ns frame interpolation gjorde att bollen i rörelse försvann och dök upp igen.

Slutliga tankar

(Image credit: Future)

Båda dessa nya skärmtekniker är i ett tidigt skede, och utifrån det jag sett hittills är jag väldigt förväntansfull inför vad som kommer härnäst. I slutändan var det dock Samsung micro-RGB som imponerade mest med sina djupa och kraftfulla färger, utmärkta rörelsehantering, starka kontrast och skarpa detaljer. Men Hisense RGB mini-LED bjöd på mer naturliga färger och levererade fortfarande med sin höga ljusstyrka, starka kontrast och fina detaljåtergivning.

Den här jämförelsen kan låta som en självklar seger för Samsung micro-RGB, men Hisense RGB mini-LED visade också på utmärkt bildkvalitet. Båda modellerna kommer att lanseras för omkring 30 000 dollar, så valet kan i slutändan avgöras av funktionerna – där Samsung för tillfället har ett starkare övertag.