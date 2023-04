Släppdatumet för säsong 3 av The Witcher har avslöjats – och den kommer i två delar

Netflix har äntligen meddelat ett officiellt släppdatum för The Witcher säsong 3 (Öppnas i ny flik) – två släppdatum, faktiskt.

Netflix bekräftar nyheten via ett pressmeddelande och har avslöjat att nästa del av deras fantasy-succéserie har delats upp i två volymer. Den första delen av The Witcher säsong 3, som innehåller de första fem avsnitten, kommer den 29 juni. De tre sista avsnitten – The Witcher säsong 3, volym 2 – lanseras en månad senare, den 27 juli.

För att fira tillkännagivandet släppte Netflix också en teaser, som tyder på att våra hjältar – Geralt, Ciri, Yennefer och Jaskier – står inför sitt tuffaste test hittills när en av de bästa Netflix-serierna (Öppnas i ny flik) kommer tillbaka i sommar.

Kolla in teasern här nedanför:

Det är inte allt heller. Netflix har släppt en officiell sammanfattning av handlingen och en teaserposter tillsammans med teasertrailern samt tillkännagivanden om släppdatum, varav båda du kan kolla in här nedanför.

"När monarker, magiker och bestar på Continent kämpar för att ta henne tillfånga, håller Geralt Ciri gömd, fast besluten om att skydda sin nyligen återförenade familj mot de som hotar att förstöra den", står det i synopsis.

"Anförtrodd med Ciris magiska träning leder Yennefer dem till den skyddade fästningen Aretuza, där de hoppas kunna avslöja mer om flickans outnyttjade krafter; istället upptäcker de att de har hamnat mitt i ett slagfält av politisk korruption, mörk magi och förräderi. De måste slå tillbaka, sätta allt på spel – eller riskera att förlora varandra för alltid."

Family’s worth fighting for. pic.twitter.com/9oTLfHtgwuApril 25, 2023 See more

Innan detta tillkännagivande om släppdatum visste vi att The Witcher säsong 3 skulle utgå från den andra boken i Andrzej Sapkowskis Witcher-bokserie (Öppnas i ny flik), The Time of Contempt. Med lanseringen av The Witcher: Blood Origin (Öppnas i ny flik), en original prequel-serie som utspelar sig 1 200 år före händelserna i The Witcher, i december 2022, är det också troligt att huvudseriens tredje säsong kommer att plocka upp några delar från handlingen i den miniserien. Vi hoppas på att en Blood Origin-stjärna får sin önskan uppfylld om att dela scen med huvudstjärnan Henry Cavill (Öppnas i ny flik) när säsong 3 kommer.

Bitterljuvt för Witcher-fans

Vi ser fram emot att följa Ciris resa i The Witcher säsong 3. (Image credit: Netflix)

Det är hög tid att vi får ett officiellt släppdatum för The Witchers tredje säsong. Showrunnern Lauren Hissrich pratade exklusivt med TechRadar i december 2021 och bekräftade att manuset för säsong 3 fortfarande skrevs (Öppnas i ny flik), vilket innebar att det skulle dröja innan serien skulle återvända till världens bästa streamingtjänst (Öppnas i ny flik).

Tack och lov blev väntan inte så lång som vi hade väntat oss. Netflix bekräftade att inspelningar för säsong 3 drog igång i mars 2022. Huvudinspelningarna avslutades i september och Netflix firade detta faktum genom att tillkännage att The Witcher säsong 3 skulle debutera på plattformen under andra kvartalet 2023 (Öppnas i ny flik).

En månad senare meddelade Netflix att The Witcher skulle återvända för en fjärde säsong. Det var dock ett bitterljuvt ögonblick för inbitna Witcher-fans, eftersom Cavill meddelade att han inte kommer tillbaka som Geralt of Rivia för seriens fjärde säsong (Öppnas i ny flik). Liam Hemsworth kommer att plocka upp Geralts mantel från säsong 4 och framåt.

Ingen inblandad i serien har förklarat exakt varför Cavill lämnar, men Hissrich sade exklusivt till TechRadar att hon "fullständigt förstår" varför fansen är arga över Cavills avgång (Öppnas i ny flik)." Vi hoppas att få reda på lite mer kring det hela framöver.