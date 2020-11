Så läser du The Witcher-böckerna i ordning

Vill du ha något att göra i väntan på att säsong 2 av The Witcher släpps? Att läsa The Witcher-böckerna är ett perfekt tidsfördriv. Efter att ha sett vad som helt klart är en av de bästa Netflix-serierna hittills, kommer du förmodligen inte bli förvånad över att böckerna är minst lika tillfredsställande om du tyckte om tv-serien med Henry Cavill i huvudrollen.

Först och främst, kort om historian bakom The Witcher-böckerna. Den polska författaren Andrzej Sapkowski skapade faktiskt den monsterjagande Geralt of Rivia som ett bidrag till en novelltävling i en tidning under mitten av 80-talet - men han kom bara på tredjeplats. Han valde dock att fortsätta med sin berättelse som utspelar sig på "Continent" och förvandlade den till en framgångsrik och älskad fantasy bokserie.

De komplicerade tidslinjerna i The Witcher-serien på Netflix var något förvirrande för alla fans som försökte förstå sig på handlingen (Netflix släppte senare en tidslinje för att hjälpa till att styra upp i röran), men vilken är den bästa ordningen att läsa Sapkowskis böcker och noveller som inspirerade den - och vilka av dem behöver du absolut läsa?

Vi har tittat tillbaka på Sapkowskis serier för att lista The Witcher-böckerna i ordningen de publicerades, i ordningen de kommer i Continents kronologi och har även rankat dem från bästa till sämsta baserat på betyg från Goodreads. Läs igenom den här artikeln för att ta reda på den bästa ordningen att läsa böckerna i, innan du slänger iväg en slant till din Witchers författare.

The Witcher-böckerna finns att beställa hem från svenska återförsäljare som bland annat Bokus, Adlibris och CDON på både svenska och engelska.

The Witcher-böckerna: läsordningen förklarad

Novellerna från The Last Wish kommer först i kronologin för The Witcher-universumet och ger den perfekta introduktionen till Geralt of Rivia, häxan Yennefer of Vengerberg och Triss Merigold, samt den sjungande barden Dandelion (som heter Jaskier i tv-serien på Netflix). Faktum är att händelserna i berättelserna The Witcher, The Lesser Evil, A Question of Price, The Edge of the World och The Last Wish utgör grunden för Geralts resa under den första säsongen av Netflix-serien. Vi får träffa Striga, får reda på hur Geralt blev känd som "slaktaren i Blaviken" och se ursprunget av "Law of Surprise" som binder honom till Princess Ciri.

Även om den fristående Season of Storms publicerades efter de första fem romanerna, utspelar sig händelserna i boken under ungefär samma period som The Last Wish. Det är inget som är nödvändigt för den övergripande handlingen, men den innehåller några hintar om vad som kommer att ske längre fram i huvudhandlingen.

Handlingarna i Sword of Destiny introducerar den unga Ciri. Bokens sista berättelse "Something More" visar Cintras fall (en nyckelhändelse i det första avsnittet av The Witcher tv-serien) och fungerar som en prequel till de fem romanerna.

De fem romanerna som följer är Blood of Elves, Time of Contempt, Baptism of Fire, The Tower of the Swalloe och The Lady of the Lake.

En stor del av säsong ett av tv-serien är baserad på de två novellsamlingarna och den andra säsonger är där Netflix kommer att gå in på djupet i The Witcher-romanernas handling.

Så läser du The Witcher-böckerna i utgivningsordning

(Image credit: Netflix)

Den första Witcher-boken gjorde debut under tidigt 90-tal i Sapkowskis hemland Polen, men resten av världen var lite långsamma med att hoppa på hajpen med Geralt of Rivia. Det var inte förrän den engelska versionen av The Last Wish publicerades 2008 (samma år som det första Witcher-spelet släpptes) som engelska läsare fick sin första chans att läsa böckerna. Danusia Stok översatte de två första engelska utgivningarna innan David French tog över för de återstående titlarna.

Vi har valt att köra på den ursprungliga polska utgivningsordningen här nedan, som skiljer sig något från de engelska översättningarna. Medan Sword of Destiny var den första (finns fortfarande tillgänglig) samlingen av Witcher-noveller som publicerades i Polen, var The Last Wish den första som släpptes i översatt utgåva.

Dessa novellsamlingar följdes sedan upp av de fem romanerna som utgör huvudhandlingen i Witcher-sagan. De är som tidigare nämnt Blood of Elves, Time of Contempt, Baptism of Fire, The Tower of the Swallow, The Lady of the Lake och den fristående romanen Season of Storms.

Novellsamlingar:

Sword of Destiny (polska: 1992/engelska: 2015)

The Last Wish (polska: 1993/Engelska: 2007)

The Witcher Saga:

Blood of Elves (polska: 1994/engelska: 2008)

Time of Contempt (polska: 1995/engelska: 2013)

Baptism of Fire (polska: 1996/engelska: 2014)

The Tower of the Swallow (polska: 1997/engelska: 2016)

The Lady of the Lake (polska: 1999/engelska: 2017)

Fristående roman

Season of Storms (polska: 2013/engelska: 2018)

Tecknade The Witcher-serier: Tillhör de kanon?

(Image credit: Dark Horse Comics)

Om du fortfarande inte fått nog av Continent efter att ha kollat på Netflix-serien, läst Andrzej Sapkowskis böcker och äventyrat dig genom spelen, finns det ännu mer Witcher-material där ute, då Dark Horse har publicerat ett flertal tecknade Witcher-serier och serieromaner.

De är inte skrivna av Sapkowski och även om Fox Children är baserad på ett kapitel från Season of Storms, fortsätter de vidare på handlingen från spelen snarare än böckerna. Alla finns tillgängliga att köpa från Dark Horse som fristående serier eller samlade som serieromaner.

The Witcher: House of Glass (av Paul Tobin och Joe Querio, publicerad 2014)

The Witcher: Fox Children (av Paul Tobin och Joe Querio, publicerad 2015)

The Witcher: Curse of Crows (av Paul Tobin och Piotr Kowalski, publicerad 2016-2017)

The Witcher: Of Flesh and Flame (av Aleksandra Motyka och Marianna Strychowska, publicerad 2018-2019)

De bästa Witcher-böckerna: källmaterialets ranking

Om vi utgår från betyg från läsare på Goodreads.com, är The Witcher-böckerna anmärkningsvärt konsekventa vad gäller kvalitet.

Season of Storms, som publicerades 14 år efter att Sapkowski avslutat sin saga, hamnar i botten, något som tyder på att författarens magi svalnat under de mellanliggande åren. De fem böckerna som översattes av David French hamnar över de två som översattes av Danusia Stok, något som tyder på att läsare eventuellt föredrar French' stil.

Men med tanke på att den lägst rankade titeln ändå får ett respektabelt betyg på 3,95 av 5, kommer fantasy-fans förmodligen inte bli besvikna av någon av Sapkowskis verk.