AMD har redan börjat arbeta med Zen 7-processorer som ligger tre generationer in i framtiden

AMD arbetar redan på Zen 7-processorer, som kommer att vara två generationer efter nästa generations Zen 5 CPU.

Det är ganska uppseendeväckande att höra att utvecklingen redan pågår för en processorfamilj tre generationer in i framtiden, men självklart är detta bara de allra första stadierna av designen för Zen 7, utan tvekan.

Denna avslöjande kom från AMD:s CTO Mark Papermaster, vid Team Reds Zen 5 Tech Day (som VideoCardz uppmärksammade), där chefen också offentligt bekräftade att Zen 6 kommer att vara den efterföljande generationen till Ryzen 9000 (Zen 5) för första gången.

Tyvärr fick vi ingen tidsram – inte ens en vag sådan – för ankomsten av Zen 6-processorer (och självklart inget om Zen 7 än, eftersom det fortfarande är långt, långt borta).

Naturligtvis handlade Zen 5 Tech Day mest om, ja, Zen 5, och vi fick lära oss några intressanta nya detaljer om Ryzen 9000 CPU:n som snart ska debutera (med fyra initiala modeller). Det inkluderar bekräftelse av lanseringsdatumet den 31 juli, en smidig ny överklockningsfunktion för Zen 5, och kanske mest anmärkningsvärt av allt, nya detaljer om hur Ryzen 9700X sannolikt kommer att prestera – med positiva nyheter på den fronten för denna arbetshäst till CPU.

Processorer som kommer att driva datorer vid decennieskiftet

Enligt AMD:s vanliga släppschema kommer Zen 6-processorerna som följer efter Ryzen 9000 sannolikt att dyka upp i mitten av 2026, eller strax innan – kanske sent under andra kvartalet – och sedan kan Zen 7 anlända tidigt under andra kvartalet 2028. Det är förstås bara välgrundade gissningar, men det kommer troligen inte vara alltför långt ifrån.

För att sätta detta i perspektiv har AMD redan börjat arbeta på de Ryzen-processorer som kommer att vara stöttepelare i genomsnittliga stationära datorer vid decennieskiftet (strax innan Zen 8 anländer, teoretiskt sett).

Annan relevant information som dök upp här gäller chipset-stöd, specifikt hur länge den nuvarande AM5-chipseten kommer att hållas vid liv av AMD.

Team Red bekräftade att det kommer att stödjas till åtminstone 2027 eller längre, vilket innebär att om du köper ett nytt AMD (AM5) moderkort nu, kommer det att vara bra inte bara för Ryzen 7000 och 9000 CPU:er, utan det kommer också att vara kompatibelt med nästa generation, Zen 6 – men kanske inte Zen 7. Med Zen 7 kan AMD ändra CPU-sockeln, vilket innebär att du måste köpa ett nytt moderkort (med den uppdaterade sockeln) för att kunna använda en av Zen 7-seriens snabba nya processorer.