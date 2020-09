Bästa moderkorten 2020: toppkorten från Intel och AMD

Som grunden i din pc är bara det bästa moderkortet gott nog. Ett bra moderkort ser till att dina övriga komponenter uppnår sin fulla potential. Och ett bra moderkort är dessutom av vikt om du vill överklocka.

När du ska bygga den bästa pc:n du kan utifrån din budget är moderkortet viktigt. Det är måhända inte lika sexigt som det bästa grafikkortet eller processorn, men det är en av de viktigaste komponenterna i ditt bygge. Nu när både Asus och MSI nyligen lanserade sina Intel Z490 moderkort för nylanserde Intel Comet Lake-S, är det verkligen ett bra tillfälle att investera.

Var inte för snål då du kan behöva bygga om din pc helt från början. Vi har samlat ihop de bästa moderkorten som 2020 har att bjuda på, så att du kan hitta det bästa för just din setup.

Om du inte redan känner till de bästa moderkorten som finns ute i handeln, kan du använda den här listan för ditt nästa bygge. Det finns moderkort i flera formfaktorer, men de vanligaste är ATX och Micro ATX. Det finns också mini ITX och E-ATX. Du behöver dock inte oroa dig, de flesta vettiga chassin du kan köpa stöder fler än en formfaktor.

När vi gått igenom de bästa moderkorten har vi listat vilken sockel varje kort utrustats med – och för dig som inte hänger med riktigt är sockeln delen av moderkortet som processorn fästs i. Nyare Intel-processorer använder antingen LGA 1151 eller 2066, medan de senaste AMD Ryzen-arkitekturerna är designade för AM4.

Snabbgenomgång av de bästa moderkorten 2020

Asus ROG Maximus XII HERO – bästa Intel-moderkortet MSI MEG Z490 Godlike – bästa premium-moderkortet för Intel GIGABYTE Z490 Gaming X – bästa budget-moderkortet för Intel MSI MPG Z390M Gaming Edge AC – bästa Intel micro ATX-moderkoret Asus ROG Strix Z390-I Gaming – bästa Intel mini-ITX moderkortet ASRock X570 Phantom Gaming X – bästa AMD-moderkortet Aorus X570 Master – bästa prestanda-kortet för AMD Asus ROG Strix B550-E Gaming – bästa budget-moderkortet för AMD Asus TUF Gaming B550M-PLUS – bästa AMD micro ATX-moderkortet ASUS ROG Strix X470-I – bästa AMD mini-ITX moderkortet ASRock X299 Taichi – bästa moderkortet för Intel Core X-serien MSI Creator TRX40 – bästa AMD Ryzen Threadripper moderkortet

(Image credit: Asus)

Det bästa moderkortet för de senaste Intel-kretsarna behöver släppa lös kraften från komponenterna med intelligent kylning och stöd för snabbt minne. Det är därför Asus ROG Maximus XII HERO får vår röst som det bästa Intel-moderkortet 2020. Om du funderar på att uppgradera till en 10-generationens Intel Core-processor, investera i det här moderkortet också. Med det här får du AI-överklockning, AI-nätverk med Wi-Fi 6-stöd och Asus Aura Sync.

(Image credit: MSI)

De mer extrema moderkorten må kosta en förmögenhet, men om du har något som MSI MEG Z490 Godlike i chassit, är du garanterad den allra bästa prestandan, särskilt om du har Intel-komponenter. Frågan är bara om du är villig att betala för det. Vi vill gå så långt som att säga att det här är det bästa Z490-kortet som finns just nu, med utmärkt kylning, förbluffande överklockningsprestanda, enkel installation och diagnostik-verktyg för gör-det-självarna och god byggkvalitet.

(Image credit: GIGABYTE)

GIGABYTE Z490 Gaming X kanske inte kommer med några flashiga nya funktioner, men om du är ett Intel-fan som behöver ett nytt moderkort i budgetklassen är det här riktigt bra val. Det här instegsmoderkortet för gamers kommer med lämpliga funktioner för sin prislapp, inklusive tre PCIe 3.0 x4 M.2-platser, sex SATA-portar och fyra minnesplatser med stöd för DDR4-4600 och upp till 128 GB. Men viktigast av allt, det presterar som de allra bästa moderkorten utan att bränna hål i plånboken.

4. MSI MPG Z390M Gaming Edge AC Bästa Intel micro ATX-moderkoret Formfaktor: Micro-ATX | Sockel: LGA-1151 (endast 8th & 9th-gen) | Styrkrets: Intel Z390 | Minnesplatser: 2 x DIMM (upp till 32GB) | Multi-GPU-stöd: SLI/CrossFire | Övrigt: 2 x PCIe M.2 (Key M), DDR4 boost, PCI-E Steel Armor, Audio Boost 4 with amplifier Low Stock 1 833 kr Läs mer at Proshop.se Snyggt Många funktioner Dyrt

Om du behöver det där lilla extra mot konkurrenterna men har trångt på skrivbordet, kommer du att behöva ett Micro ATX-moderkort – mer specifikt MSI MPG Z390M Gaming Edge AC. Vad du får är ett Micro ATX-moderkort med alla funktioner ett fullstort ATX-kort erbjuder, men betydligt billigare. Trots den mindre storleken får du fortfarande dubbla M.2-platser, SLI- och Crossfire-stöd och all prestanda som Intel Coffee Lake Refresh har att erbjuda. Om du letar efter ett mindre moderkort bör du inte missa MSI MPG Z390M Gaming Edge AC.

Om du behöver det minsta möjliga moderkortet som finns utan att kompromissa på de viktigaste funktionerna hos din CPU, borde du kolla in Asus ROG Strix Z390-I Gaming. Med det här kortet behöver du inte kompromissa med funktioner eller kraft. Du behöver inte ens nöja dig med ynka 32GB RAM. Tack vare Asus dubbla minneskapacitet kan du få upp till 64GB minne på det minsta moderkort du sett. Tyvärr, som de flesta X390-korten är prislappen inte för de med svagt hjärta. Förbered dig på att lägga ut rejält med deg om du vill ha det minsta av de bästa moderkorten.

(Image credit: ASRock)

6. ASRock X570 Phantom Gaming X Bästa AMD-moderkortet Formfaktor: ATX | Sockel: AMD AM4 | Styrkrets: AMD Premium X570 | Minnesplatser: 4 x DIMM (upp till 128GB) | Multi-GPU-stöd: NVIDIA NVLink, Quad SLI, AMD 3-Way CrossFireX | Övrigt: ASRock Polychrome SYNC, ASRock Super Alloy, ASRock Phantom Gaming 2.5G LAN Lätt att installera Vacker design Fantastisk kylning att uppgradera lagringen kan vara fysiskt krånligt

Om du överväger AMD till ditt datorbygge, då är ASRock X570 Phantom Gaming X inte fel val. Det här är nämligen det bästa moderkortet för AMD-fans just nu med fantastiska funktioner, snygg design och högeffektiv kylning. Det här är en favorit bland överklockare och det finns dessutom Wi-Fi 6-stöd. Om du gillar att justera och uppgradera dina komponenter, så finns det kanske rent fysiskt vissa begränsningar. Men förutom det är det svårt att finna några fel med det här moderkortet.

(Image credit: Gigabyte)

Gigabyte Aorus X570 Master är inte bara ett visuellt vackert moderkort med stänk av silver mot svart som komplement till RGB-belysningen. Det är också fullt kapabelt att vara hjärtat i en väldigt kraftfull dator. Det kan hatera upp till 128GB DDR4400 RAM, de senaste 3dje gen AMD-processorerna och stöd för flera grafikkort för den som vill framtidssäkra sitt spelande. X570 Master är också genomtänkt designat, med avskärmningen av I/O-portarna, Wi-Fi 6 och ett antal andra placeringsval som gör det här till ett kvalitetsmoderkort. Bäst av allt – det kostar mindre än de mer extrema korten för Intel.

(Image credit: Asus)

Om du ska bygga något nytt från grunden är Asus ROG B550-E Gaming ett kostnadseffektivt kort med många funktioner att para ihop med den där tredje generationens AMD Ryzen-processorn du just köpt. I/O-portarna är avskärmade, kortet kommer med en PCIe 4.0-plats (och en andra PCIe 3.0), och det har i stort sett alla anslutningar du kan önska dig.

If you’re looking to build from scratch, the Asus ROG B550-E Gaming Motherboard is a cost-effective and feature-rich motherboard to pair with that AMD 3rd gen Ryzen chip you just bought. Its I/O ports are shielded, it comes with a PCIe 4.0 slot (and a second PCIe 3.0 one), and it has just about all the ports and port headers you could desire. With this motherboard, you’re getting excellent power delivery, a great feature set and an incredibly effective cooling solution, as well as a cool aesthetic to boot.

(Image credit: Asus)

Ersättaren till B450, Asus TUF Gaming B550M-PLUS skryter inte bara med bättre strömförsörjning, fantastisk kylning, men också bättre spelfunktioner och miltärklassade komponenter. Bland de funktionerna finns AI-brusreducering som stöder 3,5 mm, USB- eller Bluetooth-headsets och full kontroll över RGB-belysningen. Allt detta med TUF Gaming Alliance-löftet om kompatibilitet, tillsammans med estetik som kompletterar prylarna från övriga partners.

10. ASUS ROG Strix X470-I Bästa AMD mini-ITX moderkortet Formfaktor: Mini-ITX | Sockel: AMD AM4 | Styrkrets: AMD X470 | Minnesplatser: 2 x DDR4 i dubbla kanaler 3466MHz (upp till 32GB) | Multi-GPU-stöd: Nej | Övrigt: 1 x PCIe M.2 (Key M) Stöd för Dual-channel RAM M.2-kompatibilitet Inte mer än 32GB RAM

Asus vill bevisa att stora saker kan komma i små formfaktorer med ROG Strix X470-I. Här får du de senaste och bästa AMD-kretsarna, allt på detta lilla moderkort designat för bästa prestanda. I BIOS hittar du ett stresstest för överklockning innan du ens bootat in till Windows. Kortet tänjer också på vad som är möjligt med Mini-ITX-formfaktorn då det är möjligt att montera ljudkortet och din M.2 NVMe SSD ovanpå varandra.

11. ASRock X299 Taichi Bästa moderkortet för Intel Core X-serien Formfaktor: ATX | Sockel: LGA-2066 | Styrkrets: Intel X299 | Minnesplatser: 8 x DDR4 i fyra kanaler 4400MHz (upp till 128GB) | Multi-GPU-stöd: Nvidia 3-Way SLI, AMD 3-Way CrossFireX | Övrigt: 3 x PCIe M.2 (Key M) Stöd för enormt mycket minne Plats för 8 minnesstickor Högt pris

Nu är X-serien av processorer äntligen här och de är spektakulära. Vill du kunna utnyttja allt de har att erbjuda behöver du ett kompatibelt moderkort. ASRock X299 är ett fantastiskt val med plats för 8 minnesmoduler och möjlighet att överklocka upp till 4400 MHz. Kortet stöder upp till 128 GB RAM. Lägg till en processor ur X-serien och ett bra grafikkort eller tre, så har du en grym dator som fixar allt du kan hitta på åt den. Om du letar efter det bästa moderkortet som pengar kan köpa så har du hittat rätt.

(Image credit: MSI)

När du har en AMD Thredripper i din pc, behöver du något som MSI Creator TRX40. Det här är designat och byggt specifikt för kreatörer med de mest krävande behoven. Moderkortet bjuder på många funktioner, så som fjärde generationens PCIe-anslutningar och M.2-kontakter, två stycken andra generationens USB 3.2, Wi-Fi 6 och 10G LAN. Dessutom får du MSI Frozr-kylflänsdesign och Mystic Light RGB-belysning. Det är lite dyrt, särskilt jämfört med konkurrenterna, men det finns väl inget i den kreativa sfären som inte är dyrt nu för tiden. Om du vill ha det bästa moderkortet för dina professionella kreativa behov, blir det inte bättre än så här.