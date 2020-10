The Witcher säsong 2: Utgivningsdatum, handling och allt vi vet hittills

Vi kan knappt bärga oss för säsong 2 av The Witcher på Netflix. Den första säsongen av fantasy-dramat med Henry Cavill i rollen som Geralt of Rivia har redan lockat 76 miljoner tittare på streamingtjänsten och blev den sjätte mest populära Netflix-serien under 2019 på mindre än en månad. Nästa säsong kan vi förvänta oss mer monsterjakter, politiska intriger och brutala krig.

I säsong 2 av The Witcher, kommer vi slippa förvirrande tidslinjer. Geralt, Ciri och Yennefer kommer att bege sig ut på äventyr tillsammans inom samma tidsram, något som kommer att göra det mycket enklare att följa handlingen. Inspelningarna av den andra säsongen av The Witcher drog igång i början av 2020, men precis som med övriga delar av underhållningsvärlden, har arbetet med serien störts av Covid-19. Vi är inte helt säkra på hur detta kommer att påverka utgivningsdatumet av The Witcher säsong 2 ännu, som för övrigt fortfarande är okänt. Men du kan sikta in dig på en utgivning under 2021.

Författarna har ingen brist på källmaterial att utgå från för seriens andra säsong, eftersom säsong ett enbart hämtade inspiration från de två första novellsamlingarna. Det betyder att det fortfarande finns flera romaner att gå igenom, som är fullproppade med spännande folklore-inspirerade fantasy-berättelser. Baserat på det kan vi göra ganska bra gissningar på vad säsong 2 av serien kommer att bjuda på.

I den här artikeln har vi samlat allt vi vet hittills om säsong 2 av The Witcher, inklusive det förväntade utgivningsdatumet.

The Witcher säsong 2 - utgivningsdatum: 2021

(Image credit: Netflix)

Det närmaste till något konkret vi fått höra gällande ett utgivningsdatum för säsong 2 av The Witcher är "2021". Detta har rapporterats av Variety, men kommer även direkt från författaren Lauren S. Hissrich som sagt: "Vi har inget närmare exakt utgivningsdatum för säsong 2 än 2021 ännu". Det är inte jättemycket att gå efter, men det garanterar att det åtminstone är ett års väntan mellan säsongerna.

Vår första gissning var att vi skulle få se The Witcher säsong 2 i början av 2021, men nu kan Covid-19 göra att vi blir tvungna att vänta lite längre än så. Den före detta Game of Thrones-skådespelaren Kristofer Hivju har testat positivt för coronaviruset, så inspelningarna har satts på paus i åtminstone två veckor. Vi vet fortfarande inte om detta kommer att ha någon inverkan på utgivningsdatumet, men vi kommer att hålla dig uppdaterad så fort vi hör något.

Säsong 2 av The witcher tillkännagavs den 13 november, cirka sex veckor innan den första säsongen började sändas. Detta betyder vanligtvis att nätverket eller streamingtjänsten verkligen gillar vad de ser och är angelägna om att gå vidare med fler avsnitt med samma rollbesättning. Inspelningarna av The Witcher säsong 2 drog igång i februari 2020, den här gången i London, Skottland och delar av östra Europa.

The Witcher säsong 2: Nya karaktärer bekräftade för nästa år, inklusive Vesemir

Introducing Vesemir: Kim Bodnia will play the Continent's oldest and most experienced Witcher in Season 2 of #TheWitcher. pic.twitter.com/HAmYciZ5K4February 28, 2020

Henry Cavill (Geralt), Anya Chalotra (Yennefer) och Freya Allan (Ciri) kommer alla att återvända för The Witcher säsong 2. Hela rollsättningen har faktiskt avslöjats av Netflix.

Två nya witchers kommer tydligen att gå med i gänget: Lambert, som spelas av Paul Bullion och Coën, som spelas av Yasen Atour (Netflix bekräftade bara castingdetaljer och Redanian Intelligence rapporterade att de är witchers). Detta får det att låta ännu mer sannolikt att en stor del av säsong 2 av The Witcher kommer att utspela sig i Kae Morhen, där witchers tränas. Kan vi få se Ciri slutföra sin utbildning här också?

Kim Bodnia från Killing Eve kommer att spela som witchertränaren Vesemir och Kristofer Hivju (bättre känd som Game of Thrones' rödskäggade Tormund Giantsbane) kommer att spela Nivellen. Övriga roller inkluderar Mecia Simson som Francesca, Thue Ersted Rasmussen as Askel, Aisha Fabienne Ross som Lydia och Agnes Bjorn som Vereena. Deadline rapporterar att Carmel Laniado har gått med i rollsättningen som en hemligt sadistisk ung flicka vid namn Violet i åtminstone tre avsnitt. Trots ryktena, finns Natalie Dormer inte med i rollistan, något som hennes representanter bekräftat för Screen Rant.

Having a pint or two with this handsome fella. pic.twitter.com/dmfYPhdEoUMarch 8, 2020

Karaktärer som hänger kvar från säsong 1 inkluderar (tack och lov) Jaskier (Joey Batey) och Triss (Anna Shaffer). Eamon Farren kommer också tillbaka som Cahir. Andra bekanta ansikten från säsong 1 inkluderar Tissaia (MyAnna Buring), Filavandrel (Tom Canton), Stregobor (Lars Mikkelson), Artorius (Terence Maynard), Sabrina (Therica Wilson Read), Murta (Lilly Cooper), Yarpen Zigrin (Jeremy Crawford) och Istredd (Royce Pierreson).

Det verkar dessutom som att den eldiga Queen Meve of Lyria och Rivia kommer att vara med i säsong 2 av The Witcher. Karaktären gjorde debut i enspelar-kortspelet Thronebreaker: The Witcher Tales och det verkar som att en auditionsvideo har läckt ut där karaktären talar med två män: manuskriptet finns tillgängligt att läsa på Redanian Intellegience.

The Witcher säsong 2 - handling: Vad som händer härnäst enligt böckerna

Varning: Kan innehålla spoilers från The Witcher-böckerna, inklusive eventuella detaljer om kommande säsonger.

En stor snackis kring säsong ett av The Witcher, var hur handlingen var uppdelad på flera olika platser och utspelade sig över en icke-linjär tidslinje (även om den nu släppta officiella Witcher-kartan och tidslinjen hjälper en hel del). Detta resulterade i en slags antologi med flera sagor.

I en intervju med Vulture, medgav Hissrich att hon hade "missförstått vad de flesta ville ha i sin underhållning". Hon sade: "Jag älskar att bli utmanad när jag kollar på TV", men medgav att det kanske inte var fallet för alla och nämnde att de eventuellt kommer att lägga in flashback-scener för att göra saker och ting tydligare.

I slutet av säsong ett tyckte vi dock att alla de lösa trådarna knöts ihop på ett snyggt sätt, något som ger en perfekt grund för handlingen i säsong 2 av The Witcher på Netflix att ha en lite enklare och linjär handling. Hissrich bekräftade för Vulture att Geralt, Ciri och Yennefer befinner sig inom samma tidsram nu. Hon sade dock att "alla tre inte är tillsammans och lyckliga hela tiden" och att vi kommer att få följa fler kortberättelser under seriens andra säsong.

Hissrich nämnde även att de önskar att lägga lite extra fokus på att gräva djupare i karaktärerna under säsong 2: "Vi vill inte ständigt introducera nya karaktärer, världar och kungariken".

(Image credit: Katalin Vermes/Netflix)

I en intervju med GamesRadar avslöjade hon att handlingen i säsong 2 skulle vara "mycket mer fokuserad". Det finns en starkare drivkraft i berättelsen, eftersom alla förhållanden som började byggas under säsong ett faktiskt börjar ta form på allvar under säsong två. Alla byggblock som sattes upp i världen, börjar äntligen staplas ihop till något lite mer konkret.

Denna "lite mer konkreta" del är Ciris historia, något som Hissrich diskuterade i en intervju med Redmania Intelligence, där hon sade att Ciri kommer att vara "huvudfokus" under säsong 2.

Så vad handlar Ciris berättelse om? I böckerna är Ciris berättelse en stor del av själva huvudhandlingen. Sagan sträcker sig över fem böcker som börjar med Blood of Elves, som fokuserar på Ciri och hennes kungliga, magiska Elven-arv, hennes förhållande med Geralt, hennes kamp för överlevnad samt hur allt detta formar händelserna på The Continent.

När det gäller teman för säsong 2 av The Witcher, kan vi se till de ämnen Hissrich uppskattade vid sin första genomläsning av The Last Wish. Hon nämnde senare i en intervju med Vulture att hon främst tyckte om utmaningarna som kom med teman som "marginaliseringen av människor i samhället, rasism och främlingfientlighet, men även moralens gråa sida".

Dessa ämnen har redan introducerats under säsong 1, men de kan mycket väl utvecklas ytterligare speciellt i förhållande till Jaskier (Dandelion i böckerna och spelen). I ett samtal med Vulture, berättade Hissrich att hon inte vill få honom att framstå lika mycket som den obehagliga kvinnotjusaren han är i böckerna, utan att tittare under säsong 2 ska "heja på honom och hoppas att han hittar sin sanna kärlek - om det är vad han letar efter".

(Image credit: Netflix)

En del av dessa teman har redan introducerats, då början av Blood of Elves täcks under säsong ett genom belägringen och fallet av Cintra och Ciris flykt. Du kan för övrigt förvänta dig att få se mer av livet under Nilfgaard-styre och höga spänningar mellan människor och icke-människor.

Det storslagna Kaer Morhen bör dyka upp mycket mer i säsong 2 av The Witcher. Detta är det uråldriga hemmet och fästet för Witchers och Geralt är tvungen att ta Ciri till fästningen för skydd och träning. Här tar han ett allt större ansvar för Ciri och blir som en fadersfigur för henne. Samtidigt dyker en mystisk, kraftfull trollkarl upp (som också är ute efter Ciri) och vi får se mer krig, profetior, mörk magi och såklart monsterjakter. Allt detta får säsong 2 av The Witcher på Netflix att se riktigt lovande ut.

När det gäller lite mer specifika delar av handlingen, hävdar Redvania Intelligence att ytterligare en kort historia från The Last Wish kommer att dyka upp, eventuellt invävd i den lite mer linjära huvudhandlingen. Denna korta historia, A Grain of Truth, handlar om när Geralt möter en förbannad man vid namn Nivellen, som förvandlats till ett odjur.

Pure Fandom bad Hissrich om en liten teaser för säsong 2 nyligen och fick svaret: "Utan några spoilers kan jag säga att det finns ett gäng nya monster, en ny kostnad för magi samt nya och oförväntade förhållanden mellan våra favoritkaraktärer".

Du kan även räkna med att få se mer av Fringilla. När Vulture frågade Hissrich om detta, svarade hon: "Ni kommer absolut att få se mer av Fringilla. Vi gräver djupare i hennes förflutna och hur hon hamnade hos Nilfgaard, vem hon är som person och hur hon och Yennefar hamnade på så olika vägar i livet". Med andra ord kan vi förvänta oss mer tankekontrollerande maskar, ugh.

The Witcher säsong 2: Kommer att åtföljas av en animerad Witcher-film

Förutom säsong 2 av The Witcher, har en Witcher-film i animestil tillkännagivits för Netflix vid namn The Witcher: Nightmare of the Wolf. Något utgivningsdatum för den filmen har ännu inte blivit satt.

Den kommer att skrivas av Beau DeMayo (som stod för manus för avsnitt 3 i säsong 1) och fokuserar på Vesemir, Geralts mentor. Han kommer att vara bekant för alla som känner till spelen och böckerna. Filmen kommer att animeras av Studio Mir, som ligger bakom den erkända Legend of Korra-serien.

Den kommer att handla om "ett nytt hot som Continent står inför". Nu vet vi att Kim Bodnia spelar som Vesemir i säsong 2, så det är sannolikt att vi kommer att få höra hans röst även i filmen.

En officiell sammanfattning lades till på Netflix för Nightmare of the Wolf, som senare togs bort. "Långt innan han var mentor för Geralt, påbörjar Vesemir sin egen resa som en witcher efter att den mystiska Delgan gör anspråk på honom genom Law of Surprise".

The Witcher säsong 2: Övriga rykten och detaljer

Den skrynkliga Nilfgaardian-rustningen, som vissa fans på internet inte gillade, kommer att ändras i säsong 2. Hissrich berättade för Flickering Myths Writer Experience-podcasten att "Nilfgaard-rustningen kommer att vara helt annorlunda. Då möjligheten finns (i säsong 2) att gå tillbaka och korrigera om man vill".

Vi kan få sju säsonger av The Witcher på Netflix

(Image credit: Netflix)

The Witcher kan köras på Netflix ett bra tag. I ett samtal med SFX, sade Hissrich att hon tänkt ut idéer för hela sju säsonger - och vi är ganska säkra på att det finns tillräckligt med källmaterial för att det ska hålla.

Vi har hela Geralts, Ciris och Yennefers berättelser att gå igenom, som tar dem över hela Continent till en mängd olika platser och introducerar oss till några av de bästa fantasy-karaktärerna som finns. Ciris utveckling är en utmärkt grund för framtida berättelser i The Witcher-universumet som kombinerar teman om familj och kärlek, samt mystik och magi.

Hon och Yennefer separeras från Geralt under sagan och hans försök att återförenas med dem utgör en gripande del av historien. Denna resa tar honom över Continent och introducerar honom till en mängd nya platser och karaktärer. Sedan har vi den viktiga delen i Wild Hunt, där en grupp alviska krigare härjar genom världar i jakten på slavar. Deras introduktion kan verkligen öka tempot och faran i jakten på Ciri.

Det känns som att The Witcher är här för att stanna

Den första säsongen skakade bort eventuell oro om att den var här för att ersätta Game of Thrones. Serien lyckades självsäkert berätta historier på sitt eget sätt, som presenterades i en fantasivärld som redan har fångat människors intresse och fantasi. Även om det är osannolikt att vi kommer att få se jättemycket material hämtas från spelen (enligt Sapkowski är de inte jättetrogna källmaterialet, utan mer fria tolkningar som innehåller inslag av hans verk), vet vi att fans kommer att uppskatta subtila referenser från dem, precis som de gjorde under säsong ett.

Hissrich och gänget känner inte något behov av att stressa och kommer låta arbetet ta den tid som krävs: "Vi vill inte stressa ut med produkten. Det gynnar ingen". Om kommande säsong är lika bra som den första, kommer det definitivt vara värt väntan.

Om det skulle hjälpa till att stilla din Witcher-abstinens något, kan du äntligen lyssna på den officiella versionen av "Toss a Coin to your Witcher" på Spotify.

Psst .. Om du redan har kollat igenom alla avsnitt av The Witcher tv-serien på Netflix och äventyrat dig igenom alla spel, men ändå inte kan få nog av Continent och Geralt of Rivia, kan vi rekommendera att läsa igenom originalböckerna i väntan på att säsong två släpps. Här har vi skrivit ihop en guide över alla romaner och noveller, så du enkelt kan börja läsa dem i rätt ordning.