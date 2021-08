The Witcher: Nightmare of the Wolf ser förvånansvärt cool ut - ny trailer ute nu

The Witcher: Nightmare of the Wolf har fått en officiell trailer, som nu finns tillgänglig att se online. Det vi har fått se hittills bådar riktigt gott för den kommande Netflix-filmen, om frågar du oss.

Den 9 augusti släppte Netflix en helt ny trailer på sina SoMe-konton, och snutten gav oss mycket innehåll att sätta tänderna i, inklusive några riktigt coola actionsekvenser och naturligtvis lite vanlig Witcher-humor.

Kolla in trailern här nedanför:

"Do you know what's involved in making a witcher?"Watch the new trailer for THE WITCHER: NIGHTMARE OF THE WOLF, a new animated prequel movie from Studio Mir that tells the origin story of Geralt's mentor Vesemir. pic.twitter.com/668W3IxcdNAugust 9, 2021 See more

I The Witcher: Nightmare of the Wolf kommer vi få bekanta oss med Theo James som Vesemir (Geralts mentor), på sina resor på kontinenten (landmassan Witcher-berättelserna utspelar sig på) under tiden innan han tar "den vita vargen" under sina vingar.

I den kommande filmen kommer vi att se Vesemirs äventyr i sin ungdom, men det kommer inte heller att dröja länge innan vi får se karaktären spelas av ingen annan än Kim Bodnia (Pusher, Bleeder, The Bridge) under andra säsongen av Netflix-serien, The Witcher. Här får dock tittare för första gången se honom i animerad form.

På ytan kan det verka som ett konstigt drag för Netflix att göra. När allt kommer omkring är deras version av The Witcher - plus streamingtjänstens kommande Blood Origin spin-off båda liveaction-titlar, så att skapa en prequelfilm i anime-stil kan ses som lite konstig.

Men ändå, utifrån de två trailers vi har sett hittills (teaser-trailern kom i slutet av juli), ser Nightmare of the Wolf faktiskt ganska hyfsat ut.

För det första ser animationen underbar ut. Den känns flytande, färgerna poppar verkligen mot den vanligtvis gråa och trista bakgrunden och belysningen ser ut att vara perfekt. Kort sagt ser Nightmare of the Wolf ut att vara en produktion på högsta nivå.

(Image credit: Netflix)

Men det borde inte komma som någon överraskning. Studion bakom utvecklingen - Studio Mir - skapade också Dota: Dragon's Blood för Netflix, och det projektets animation såg lika vacker ut som Nightmare of the Wolf gör.

Det koreanska animationsföretaget har också lett produktionen av Warner Bros animerade titlar inklusive Young Justice, liksom The Boondocks for Adult Swim, så det har mycket erfarenhet under sitt bälte som har bidragit till att göra Nightmare of the Wolf lika bra som det verkar.



Lägg till det faktum att Nightmare of the Wolf skrevs av Beau DeMayo, som skrev avsnittet "Betrayer Moon" för The Witcher säsong 1, och har producerats av The Witchers showrunner Lauran Schmidt Hissrich, så verkar den animerade prequel-filmen verkligen vara i trygga händer.

Dessa kopplingar till DeMayo och Hissrich, i synnerhet, kommer att hjälpa till att överbrygga klyftan mellan Nightmare of the Wolf och Netflix' liveaction Witcher-serie också. Vi misstänker att det kommer att finnas några hintar till prequel-filmen i The Witcher säsong 2 .



Sammantaget är vi ganska ivriga inför Nightmare of the Wolfs ankomst senare denna månad. Netflix har haft framgångar med sina andra animerade versioner av titlar på sistone, inklusive Castlevania, Masters of the Universe: Revelation (även om vissa fans var missnöjda med hur det blev), Blood of Zeus och det tidigare nämnda Dota.

Om Nightmare of the Wolf är lika bra som dessa titlar kommer det att bli ytterligare en hit för streamingjätten - och börja bygga upp våra förväntningar på The Witcher säsong 2, som lanseras i december.



The Witcher: Nightmare of the Wolf släpps på Netflix fredagen den 23 augusti.