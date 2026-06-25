"Ingen samlarutgåva?" – nu när förbokningarna av GTA 6 är igång kan Rockstar få kritik om de upprepar samma drag som med Red Dead Redemption 2

Dagen vi har väntat på i flera år har äntligen kommit. Rockstar Games har till slut avslöjat detaljer om förbokningarna av GTA 6 (spoiler: de är igång nu), tillsammans med prisinformation och en enorm mängd nya skärmdumpar – men fans har snabbt uppmärksammat en tydlig avsaknad.

Vi fick en fråga i kommentarerna på vår TikTok-video om nyheten där någon undrade om vi visste något om en samlarutgåva – och det gör vi inte. Rockstar har varit helt tysta i frågan. Det finns dock åtminstone en anledning att tro att vi kanske inte får någon samlarutgåva som innehåller en fysisk kopia av spelet.

Anledningen stavas ett helt annat spel: Red Dead Redemption 2 (RDR2), det senaste spelet som Rockstar utvecklade. I stället för en traditionell samlarutgåva med en fysisk spelkopia fick fans köpa en samlarbox för 99,99 dollar / 89,99 pund med "outlaw essentials", inspirerade av Van der Linde-gänget.

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Den innehöll olika temaföremål, som en metallåda för donationer, en bandana, pins och annat smått och gott. Visst var det trevliga prylar, men det fanns inget digitalt innehåll inkluderat. Det gick att köpa paket med en fysisk spelkopia, men officiellt var de separata produkter. Mottagandet blev blandat – vissa uppskattade fokuset på samlarföremål i den verkliga världen snarare än innehåll i spelet, medan andra åtminstone hade hoppats på ett unikt spelomslag.

(Image credit: Rockstar Games)

Så, kommer vi att få en samlarbox till GTA 6?

Ja, du, jag har faktiskt ingen aning. Det har gått långa åtta år sedan RDR2 och ännu längre – tolv år – sedan GTA 5. Dessutom är spelbranschen en helt annan 2026. I vår liveblogg om förbokningarna spekulerar vår Managing Editor för Gaming och Streaming:

Det kan vara så att Rockstar bara vill lansera spelet digitalt till en början för att minska risken för läckor eller liknande, för att sedan senare släppa en specialutgåva eller samlarutgåva som är "riktigt" fysisk. Det skulle jag absolut kunna se hända. Folk skulle dessutom köpa spelet en andra gång. Jag tror att vi står inför en förbokningslansering som saknar motstycke. Den kommer att bryta mot alla tidigare mönster och förväntningar, så idén att Rockstar senare släpper en samlarutgåva eller fysisk version i samband med exempelvis GTA 6 Online eller PC-versionen känns absolut möjlig. Rob Dwiar — Managing Editor, Gaming och Streaming

GTA 6 ser redan ut att påverka marknaden. Bara prissättningen har varit föremål för enorma spekulationer, där vissa analytiker tidigare förutspådde ett pris på över 100 dollar. Med det i åtanke känns startpriset betydligt rimligare, även om en samlarutgåva säkert hade uppskattats av många fans.

Vem vet – kanske satsar Rockstar fullt ut på en digital framtid och överger all fysisk media, inklusive merchandise. Jag skulle bli förvånad, men det är inte omöjligt att vi framöver får se färre utgivare producera egna samlarprylar och i stället låta tredjepartsföretag ta hand om det.

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Jag hoppas verkligen att det inte blir så. Oavsett om det handlar om en samlarutgåva med en fysisk skiva, en spelkod eller bara en låda fylld med prylar som jag kan ställa på en hylla och stolt visa upp i bakgrunden under mina Zoom-samtal, finns det ett stort intresse för samlarutgåvor.

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