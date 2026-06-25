"Ingen samlarutgåva?" – nu när förbokningarna av GTA 6 är igång kan Rockstar få kritik om de upprepar samma drag som med Red Dead Redemption 2
Något lär vi väl få i alla fall?
Dagen vi har väntat på i flera år har äntligen kommit. Rockstar Games har till slut avslöjat detaljer om förbokningarna av GTA 6 (spoiler: de är igång nu), tillsammans med prisinformation och en enorm mängd nya skärmdumpar – men fans har snabbt uppmärksammat en tydlig avsaknad.
Vi fick en fråga i kommentarerna på vår TikTok-video om nyheten där någon undrade om vi visste något om en samlarutgåva – och det gör vi inte. Rockstar har varit helt tysta i frågan. Det finns dock åtminstone en anledning att tro att vi kanske inte får någon samlarutgåva som innehåller en fysisk kopia av spelet.
Anledningen stavas ett helt annat spel: Red Dead Redemption 2 (RDR2), det senaste spelet som Rockstar utvecklade. I stället för en traditionell samlarutgåva med en fysisk spelkopia fick fans köpa en samlarbox för 99,99 dollar / 89,99 pund med "outlaw essentials", inspirerade av Van der Linde-gänget.
Den innehöll olika temaföremål, som en metallåda för donationer, en bandana, pins och annat smått och gott. Visst var det trevliga prylar, men det fanns inget digitalt innehåll inkluderat. Det gick att köpa paket med en fysisk spelkopia, men officiellt var de separata produkter. Mottagandet blev blandat – vissa uppskattade fokuset på samlarföremål i den verkliga världen snarare än innehåll i spelet, medan andra åtminstone hade hoppats på ett unikt spelomslag.
Så, kommer vi att få en samlarbox till GTA 6?
Ja, du, jag har faktiskt ingen aning. Det har gått långa åtta år sedan RDR2 och ännu längre – tolv år – sedan GTA 5. Dessutom är spelbranschen en helt annan 2026. I vår liveblogg om förbokningarna spekulerar vår Managing Editor för Gaming och Streaming:
GTA 6 ser redan ut att påverka marknaden. Bara prissättningen har varit föremål för enorma spekulationer, där vissa analytiker tidigare förutspådde ett pris på över 100 dollar. Med det i åtanke känns startpriset betydligt rimligare, även om en samlarutgåva säkert hade uppskattats av många fans.
Vem vet – kanske satsar Rockstar fullt ut på en digital framtid och överger all fysisk media, inklusive merchandise. Jag skulle bli förvånad, men det är inte omöjligt att vi framöver får se färre utgivare producera egna samlarprylar och i stället låta tredjepartsföretag ta hand om det.
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Jag hoppas verkligen att det inte blir så. Oavsett om det handlar om en samlarutgåva med en fysisk skiva, en spelkod eller bara en låda fylld med prylar som jag kan ställa på en hylla och stolt visa upp i bakgrunden under mina Zoom-samtal, finns det ett stort intresse för samlarutgåvor.
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Josephine Watson is TechRadar's Managing Editor - Social & Engagement. Josephine is an award-winning (PPA 30 under 30 2024), NCTJ-trained journalist. Having previously written on a variety of topics, from pop culture to gaming and even the energy industry, she joined TechRadar to support general site management. She is a smart home nerd, champion of TechRadar's sustainability efforts as well and an advocate for internet safety and education. She has used her position to fight for progressive approaches towards diversity and inclusion, mental health, and neurodiversity in corporate settings. Generally, you'll find her fiddling with her smart home setup, watching Disney movies, playing on her Switch, or rewatching the extended edition of Lord of the Rings... again.
- Amanda WestbergChefsredaktör TechRadar Norden