63 nya GTA 6-bilder avslöjar fler detaljer om spelet – här är några av de viktigaste nyheterna
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Av Amanda Westberg Bidrag från Dashiell Wood Publicerat
Nya skärmbilder ger oss en närmare titt på allt från fordonsmodifieringar till frisörer och tatueringsstudior.
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Rockstar Games har släppt en rejäl samling nya skärmbilder från Grand Theft Auto 6 i samband med att företaget bekräftade spelets pris och delade information om förbokningarna.
I ett mejl till medier, däribland TechRadar Gaming, delade Rockstar totalt 63 nya bilder, som även finns tillgängliga på spelets officiella hemsida.
Merparten av bilderna visar innehållet som ingår i Ultimate Edition samt förbokningsbonusen Vintage Vice City Pack, men de avslöjar också flera intressanta detaljer om spelets innehåll och några av de mekaniker vi kan vänta oss.
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