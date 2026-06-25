63 nya GTA 6-bilder avslöjar fler detaljer om spelet – här är några av de viktigaste nyheterna

Rockstar Games har släppt en rejäl samling nya skärmbilder från Grand Theft Auto 6 i samband med att företaget bekräftade spelets pris och delade information om förbokningarna.

I ett mejl till medier, däribland TechRadar Gaming, delade Rockstar totalt 63 nya bilder, som även finns tillgängliga på spelets officiella hemsida.

Merparten av bilderna visar innehållet som ingår i Ultimate Edition samt förbokningsbonusen Vintage Vice City Pack, men de avslöjar också flera intressanta detaljer om spelets innehåll och några av de mekaniker vi kan vänta oss.

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