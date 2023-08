Samsungs nye oppdatering får Galaxy Z Fold 4 til å oppleves mer som en Fold 5

Samsung ruller ut nye oppdateringer til blant annet Galaxy Z Fold 4, Galaxy Z Flip 4, Galaxy Watch 5 og Galaxy Tab S8-serien. Disse oppdateringene leveres sammen med One UI 5.1.1, og bringer enhetene opp på samme nivå som de nye modellene som ble lansert under Galaxy Unpacked 2023.

Selskapet offentliggjorde disse oppgraderingene via blogginnlegg. De vil etter hvert støtte brettbare enheter og nettbrett i Samsung Galaxy-seriene – selv om de nyeste modellene naturligvis får disse oppdateringene først.

Fold 4 og Flip 4 får forbedret Flex Mode med en justerbart Flex Mode Panel, omtrent som på Samsung Galaxy Z Fold 5 og Galaxy Z Flip 5. Begge enhetene, samt Tab S8, for også forbedret multitasking, med blant annet bedre dra-og-slipp-funksjon mellom de appene som støttes. Du vil for eksempel kunne trekke et bilde over til meldingsappen.

I tillegg til de oppdateringene som rulles ut til de nettbrettene og de brettbare enhetene, tester Samsung for tiden ut One UI 6, deres oppdatering basert på Android 14. Betaversjonen er allerede tilgjengelig på Samsung Galaxy S23 og gir iOS 16-lignende tilpasning av låseskjermen, et fornyet varslingssenter med nye og kjappe kontroller samt alle de vanlige Android 14-funksjonene.

«Vår oppgave med One UI er å speile våre brukeres ulike preferanser i alle aspekter av deres mobilopplevelse», sa Janghyun Yoon, konserndirektør for mobilopplevelser hos Samsung Electronics. «Hver iterasjon av Une UI gjenspeiler behovene til vårt fellesskap av brukere og vi ser frem til tilbakemeldingene fra brukerne om One UI når vi skaper en rikere og mer intuitiv opplevelse for alle.»

Holder løftene

Samsung tilbyr oppdateringer i opptil fem år på enheter, inkludert mange av mobilene og nettbrettene – alt fra S-serien, Z-serien og til og med de billigere enhetene i A-serien – som blant annet noen av de beste billige mobilene man kan få kjøpt.

Denne oppdateringspolicyen er prisverdig, også med tanke på ee-avfall, ettersom den oppmuntrer brukerne til å holde fast ved fullt brukbare enheter, sammenlignet med enkelte andre merker som får brukerne til fort å føle et behov for å ta spranget til en nyere enhet for å få den beste opplevelsen.

Dette viser at Samsung føler seg sikre på at kundene deres mer enn gjerne bruker enhetene deres i ett, to, ja tre år. Dette er veldig annerledes enn tiden da Samsung-mobiler ble trege og nesten ubrukelige bare ett eller to år etter lanseringen.

Nå forteller Samsung brukerne sine at de ikke lenger trenger å kjøpe Galaxy Z Fold 5 eller Galaxy Z Flip 5 for å få den beste opplevelsen. Deres modeller Fold 4 og Flip 4 vil fungere like bra.

