Samsung Galaxy S24-serien får tre modeller og et bedre Ultra-kamera

Det ligger an til at vi får modellene Galaxy S24, Galaxy S24 Plus og Galaxy S24 Ultra i 2024.

Samsung Galaxy S24-serien med flaggskipmobiler ligger an til en lansering tidlig neste år. Nå har det dukket opp en lekkasje som tyder på at vi vil få se de tre vanlige modellene i sortimentet. Den peker dessuten mot en kameraoppgradering for den dyreste modellen – Ultra.

Disse opplysningene kommer fra teamet hos SamMobile og GalaxyClub, som har funnet bevis for kodenavnet «Muse3» for Galaxy S24 Ultra. Vi er alltid nysgjerrige på interne kodenavn, og i dette tilfellet virker det trolig at det også finnes Muse1 og Muse2.

Vi har hørt fra enkelte hold at Plus-modellen ville glimre med sitt fravær neste år, men disse kodenavnene forteller en annen historie. Ifølge nevnte lekkasje, ser det ut til at vi kan vente oss oppfølgere av Samsung Galaxy S23, Galaxy S23 Plus og Galaxy S23 Ultra – en serie som forresten hadde kodenavn «Diamond».

Hvis du er nysgjerrig på kodenavnene for de tidligere modellene, kan vi fortelle at Galaxy S20 ble kalt «Hubble», Galaxy S21 «Unbound» og Samsung Galaxy S22 bar kodenavnet «Rainbow». Disse navnene kan være nyttige når man er ute etter å oppdage mønstre og tolke lekkasjer om fremtidige enheter.

Ryktene omkring kameraoppgraderinger

Vi har også noen opplysninger å dele om Ultra-modellen, nemlig at ser ut til å få et teleobjektiv med 5x zoom. Vi antar at dette vil være en oppgradering av kameraet på 10 M med 3x zoom, som befinner seg i den bakre modulen til Samsung Galaxy S23 Ultra.

Galaxy S23 Ultra har også et kamera på 10 MP med 10x optisk zoom, et hovedkamera på 200 MP og et ultravidvinkelkamera på 12 MP. Tidligere lekkasjer har meldt om at Ultra-modellen i Galaxy S24-serien ikke vil få spesielt store oppgraderinger sammenlignet med denne konfigurasjonen.

Noe vi trolig får se, er en oppgradering av prosessorbrikken. Her vil vi møte en Snapdragon 8 Gen 3-brikke. Andre rykter som har dukket opp når det gjelder disse tre mobilene, er at får se nøyaktig de samme tre skjermstørrelsene som på årets modeller og at veldig lite vil forandres når det gjelder det generelle designet.

Galaxy S23-modellene ble lansert i februar 2023, så deres arvtagere i Galaxy S24 burde komme på banen omtrent 12 måneder etter – altså i januar eller februar 2024. Før vi kommer så langt, venter vi i spenning på et Samsung Unpacked-arrangement i juli – med en mengde nye og spennende dingser.

