Slik ser du «Pam & Tommy» på Disney+

Pamela Andersons ville kjærlighetshistorie med Tommy Lee var et av 90-tallets store snakkiser. De ble gift bare noen skarve dager etter at de fikk et godt øye til hverandre, og selv om giftermålet ikke var langvarig, ble det kimen til den første sex-video-skandalen i internett-æraen – hvilket i ettertid preget begge deres liv. Les videre for mer informasjon om «Pam & Tommy», og hvordan du ser TV-serien på nett.

Slik ser du «Pam & Tommy» Lansert: Onsdag 2. februar Nye episoder: Hver onsdag Regissør: Craig Gillespie Medvirkende: Lily James, Sebastian Stan, Seth Rogen, Nick Offerman, Taylor Schilling Se nå: Strøm «Pam & Tommy» på Disney+ for bare 89 kroner i måneden.

I rollen som Pam finner vi Lily James, og det er Sebastian Stan som spiller Tommy. Serien utforsker hvordan sjofle hensikter, uflaks og en uheldig kjendiskultur bidro til å skape et av de mest omdiskuterte forholdene i et nytt medielandskap – og hvordan internett tok livet av en enklere og mer uskyldig tidsalder.



De to hovedpersonene oppfører seg selvsagt ikke som engler, men hat og galle som ble kastet i retning Mötley Crüe-trommisen og «Baywatch»-stjernen av en skruppelløs presse og et sexfiksert publikum, kanskje særlig i sistnevntes tilfelle, ser om mulig enda verre ut i dag enn det gjorde på 90-tallet.



Historien begynner med et stykke snekkerarbeid som skal utføres på parets hjem i Malibu i 1995, men når forholdet mellom fagmenn og klient surner, og Lee nekter å betale, blir det klart at det ikke lønner seg å komme på tverke med hevngjerrige skikkelser, særlig ikke tidligere pornoskuespillere.



Serien er både morsom og hjerteskjærende, og er vel verdt en titt. Ta en titt på hvordan du kan se «Pam & Tommy» i teksten nedenfor.

Slik ser du «Pam & Tommy» i Norge

«Pam & Tommy» er å finne på Disney+ (under Star-kategorien) i de fleste deler av verden, inkludert Norge (vi har ikke tilgang til Hulu, strømmetjenesten som produserte TV-serien.) De tre første episodene ble lansert onsdag den 2. februar, klokken 09:00.



Resten av episodene i serien dukker opp på plattformen på samme dag til samme tid hver uke.



I tillegg til eksklusive rettigheter til «Pam & Tommy», gir Disney+ deg også tilgang til et enormt Disney-bibliotek, med innhold laget over nærmere et århundre, for ikke å snakke om alt av Star Wars og Marvel samt utvalgt innhold fra Fox og Pixar. Tjenesten koster 89 kroner i måneden.

(Image credit: Hulu/Disney Plus)

Slik sparer du penger med et abonnement på Disney+

Disney+ er i utgangspunktet rimeligere enn konkurrerende strømmetjenester som eksempelvis Netflix, men du kan spare enda mer hvis du velger å betale for et helt år av gangen. Med denne løsningen ender du opp med en månedlig pris som er 15 % lavere enn om man deler opp betalingen. Det innebærer en røslig engangsbetaling, men det skal mye til å tråle seg gjennom alt innholdet tjenesten tilbyr på 12 måneder. For et helt år med Disney+ må man ut med 890 kroner (tilsvarer 74 kroner i måneden.)

Hva annet burde jeg vite om Disney+?

«Pam & Tommy» er den seneste nyvinningen i en rekke store lanseringer fra Disney+, inkludert blant andre «The Book of Boba Fett» og «Hawkeye». Man kan også glede seg til en hel del andre godsaker som er på vei, som for eksempel «Ms. Marvel», «She-Hulk», «Obi-Wan Kenobi» og tredje sesong av «The Mandalorian».



Strømmetjenesten har apper til iOS og Android (noe annet ville ha vært rart), men også også ses via Amazon Fire TV Stick, PS4 og Xbox One.



«Pam & Tommy» er tilgjengelig på plattformen takket være den relativt nye Star-kategorien som dukket opp på Disney+ i de fleste verdenshjørner i fjor. Introduksjonen av kategorien doblet mengden innhold på strømmetjenesten, og fokuserer for det meste på innhold for voksne.