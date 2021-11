Slik ser du «Hawkeye» på Disney+ i adventstiden

Godeste Hawkeye har tatt en pause fra tidsreiser og massemord, og har nå forvillet seg inn i en kinkig situasjon midt i julestria. Den nye serien kan oppsummeres med fem velkjente ord: «I'll be home for Christmas». Det hele fortoner seg litt som «Die Hard», bare med litt rarere og tidvis mindre skitne kostymer – men actionmoro har de begge til felles. Slik ser du «Hawkeye», med pil-og-bue-spesialisten Jeremy Renner fra The Avengers i hovedrollen, på nett.

Slik ser du «Hawkeye» Lanseringsdato: Onsdag, 24. november Lanseringstidsdpunkt: 09:00, norsk tid Nye episoder: Hver onsdag Medvirkende: Jeremy Renner, Hailee Steinfeld, Florence Pugh, Vera Farmiga, Fra Fee, Tony Dalton, Alaqua Cox Manusforfatter: Jonathan Igla Se nå: Strøm «Hawkeye» på Disney+ for bare 89 kroner i måneden.

Det er slettes ikke enkelt å være familiemann i MCU-universet, men Clint Barton prøver så godt han kan. Jula 2021 har han lagt fra seg bua for å få litt fred og ro sammen med sine kjære, men de sukkersøte planene blir selvsagt forpurret. Denne gangen er det en dunkel kjenning fra fortiden som innhenter ham.



Det er dog ikke bare Barton og skurkene som vil være med på juleleken. Skarpskytter-fan Kate Bishop (Hailee Steinfeld) sporer ned Marvel-helten, og siden antallet slubberter er litt i overkant har ikke Hawkeye stort annet valg enn å slå seg sammen med den klengete ungjenta.



Ikke overraskende er hele seansen gjennomsyret av bjelleklang og julesang, så det later til at vi kan se frem mot en actionfylt adventstid. Ta en titt på rubrikkene over og under denne teksten for informasjon om hvordan du kan få med deg «Hawkeye» i tiden frem mot jul – én av flere Marvel-TV-serier som er på vei til Disney+ i tiden som kommer.

Slik ser du «Hawkeye», den nye Marvel-serien fra Disney+

strømmetjenesten Disney+. De første to «Hawkeye»-episodene ble lagt ut 09:00, onsdag den 24. november på strømmetjenesten Disney+.



Påfølgende episoder legges ut på samme plattform til samme tid hver uke (onsdag, klokken 09:00.) Sjette og siste episode legges ut den 22. desember.



Disney+ er tilgjengelig i 53 land, inkludert Norge, så det skal ikke være vanskelig å få tilgang til «Hawkeye», uansett hvor du befinner deg. Hvis du befinner deg i et land der Disney+ eksisterer, så er det bare å gå til strømmetjenestens hjemmeside og starte et abonnement.



Disney+ har ikke bare «Hawkeye» og alle andre TV-serier og filmer i Marvel-universet, men man får også tilgang til den enorme Disney-katalogen som inneholder et århundre med underholdning for hele familien. Man får også tilgang til innhold fra for eksempel Pixar og National Geographic.



Et Disney+-abonnement gir deg også tilgang til filmer og serier fra Star Wars-universet, inkludert «The Mandalorian» – det hele får man for 89 kroner i måneden.

Slik sparer du penger på Disney+

Disney+ er allerede rimeligere enn de fleste andre strømmekonkurrenter, som eksempelvis Netflix, men du kan spare enda mer om du velger å gå for et årsabonnement. Dette slår av 15 % på den månedlige prisen. Det innebærer selvsagt at du må betale for hele sulamitten på én gang, men det skal godt gjøres å komme seg gjennom alt innen det har gått 12 måneder. Velger man å betale for et helt år av gangen slipper man unna med 890 kroner.

Hva annet har Disney+ å tilby?

«Hawkeye» er bare den seneste i rekka svært populære produksjoner som kun er å finne på Disney-plattformen. Av nylig sluppet innhold kan vi for eksempel nevne «Shang-Chi and the Legend of Ten Rings», «Black Widow», «Luca» og drøssevis annet. I løpet av de kommende ukene slippes også «Ms. Marvel» «Moon Knight», «She-Hulk» og «Secret Invasion».



I tillegg til at det ovennevnte tilbyr også Disney+ innhold fra Star-konseptet, hvilket innebærer et drøss TV-serier og filmer fra blant andre Disney Television Studios, 20th Century Studios, FX, 20th Century Television, ABC og Searchlight Pictures.



Strømmetjenesten tilbyr apper til iOS og Android og kan også brukes med Chromecast, Amazon Fire TV, PS4 og Xbox One.