Samsung Galaxy S22-lanseringen: Disse produktene forventer vi lansert under Unpacked 2022

En av de største smarttelefonlanseringene i år nærmer seg med stormskritt. Samsung Galaxy Unpacked 2022 finner sted den 9. februar. Vi regner med at flaggskipet Samsung Galaxy S22 blir lansert.



... og telefonen kommer nok ikke alene. I teksten under ramser vi opp alle de andre enhetene vi tror (og håper) vil dukke opp, inkludert nettbrett og en velkjent artist.



Kort sagt er dette et arrangement det er verdt å få med seg. Etter du har lest artikkelen kan det være en idé å merke seg at evenementet starter klokka 16:00 (norsk tid) og passe på å stikke innom TechRadar for alle annonseringer og artikler om de nye enhetene. Sjekk også vår artikkel som viser deg hvordan du ser Samsung Galaxy S22-annonseringen live, hvis du ønsker å se presentasjonen.

Samsung Galaxy S22

Et lekket bilde av Samsung Galaxy S22 (Image credit: WinFuture)

Samsung Galaxy S22 og resten av familien kommer selvsagt til å være de største stjernene, og vi vet det meste om de nye telefonene allerede, takket være en rekke lekkasjer.



Grunnmodellen, S22, forventes å ha en flat AMOLED-skjerm på 6,1 tommer, med en oppløsning på 1080 x 2340 og en oppdateringsfrekvens på 120 Hz. Baksiden skal være laget av glass, men resten av designet skal ligne stort på det man finner i Samsung Galaxy S21, inkludert et hovedkamera på 50 MP, et ultravidvinkelkamera på 12 MP og et telefotokamera på 10 MP (med 3x optisk zoom.)



På fremsiden vil man antakeligvis finne et selfiekamera på 10 MP i et kikkhull. Samsung Galaxy S22 skal etter sigende ha en Exynos 2200- eller Snapdragon 8 Gen 1-prosessor, avhengig av hvilket land man kjøper telefonen fra. I Norge vil det etter all sannsynlighet være snakk om Exynos-varianten, om Samsung følger gjør som i foregående modeller. Begge prosessorene er toppmodeller, men Exynos-varianten har tidligere slitt med blant annet noe dårlige batteritid.



Når det gjelder minne, så vil det etter sigende være snakk om 8 GB RAM og 256 GB lagringsplass (i tillegg til varianter med mer.) Batteriet skal være på 3700 mAh og støtte en ladeeffekt på 25 watt. Galaxy S22-fargene skal inkludere hvit, svart, rosegull og grønn.



Vi har til og med hørt et og annet om prisen, som antakeligvis kommer til å ligge på rundt det samme nivået som Samsung Galaxy S21 gjorde (det vil si i underkant av 10 000 kroner.) Den faktiske lanseringsdatoen, altså da du vil kunne få telefonen i hende, kan finne på å være 11. mars, mens forhåndsbestillinger starter noe tidligere, antakeligvis den 9. februar.

Samsung Galaxy S22+

Et lekket bilde av Samsung Galaxy S22+ (Image credit: WinFuture)

Samsung Galaxy S22+ – som også forventes lansert – later til å ligne mye på grunnmodellen S22. Den største forskjellen vil nok være en noe større skjerm (på 6,6 tommer) og et større batteri (på 4500 mAh), mens ladeeffekten skal være på 45 watt.



Ellers er spesifikasjonene som har lekket ut nærmest identiske med de vi skisserer ovenfor. Prisen vil selvsagt være noe høyere, men man vil nok ikke måtte betale vesentlig mer enn for forgjengeren, Samsung Galaxy S21+, som kostet rett i underkant av 12 000 ved lansering. Dato for kjøp og forhåndsbestilling forventes også å være de samme.

Samsung Galaxy S22 Ultra

Et lekket bilde av Samsung Galaxy S22 Ultra (Image credit: MySmartPrice)

Selv om Samsung Galaxy S22-serien antakeligvis kommer til å utgjøre hovedfokuset under Samsung Galaxy Unpacked 2022, vil nok Samsung Galaxy S22 Ultra være stjernen. Hvis lekkasjene stemmer har Samsung virkelig gjort seg flid med denne modellen, og ser ut til å ha laget noe som skiller seg vesentlig fra både forgjenger og resten av S22-familien.



Ryktemølla vil ha det til at dette blir et helt nytt design – ikke like avrundet som før, og mer lignende en Galaxy Note enn en typisk Galaxy S. Ikke nok med det, men Note-likhetene fortsetter i at telefonen skal inkludere en S Pen, for ikke å snakke om et hull å ha den i.



Når det gjelder spesifikasjonene, så skal Samsung Galaxy S22 Ultra etter sigende ha en kurvet AMOLED-skjerm på 6,8 tommer med en oppløsning på 1440 x 3080 og en oppdateringsfrekvens på 120 Hz. Hovedkameraet skal være på 108 MP, ultravidvinkelkameraet på 12 MP, telefotokameraet på 10 MP (med 3x optisk zoom) og med på kjøpet får man også et periskopkamera på 10 MP (med 10x optisk zoom.)



På fremsiden sies det at det sitter et selfiekamera på 40 MP, og selv om S22 Ultra antakeligvis har samme prosessor som resten av serien (enten en Snapdragon 8 Gen 1 eller en Exynos 2200), så skal telefonen etter sigende ha opptil 1 TB lagring og 16 GB RAM.



Batteriet skal også være av den røslige sorten på 5000 mAh (45 watt ladeeffekt), og fargene skal også være annerledes kontra resten av serien – hold utkikk etter svart, hvitt, burgunder og grønt.



Når det gjelder prisen, så regner vi også her med at den vil ligge nære forgjengeren. Med andre ord fra rundt 15 000 kroner. Lanseringsdatoen kan imidlertid inntreffe noe før resten av modellene i serien. Etter sigende skal telefonen være å finne i butikkene fra og med 25. februar. Når det er sagt, så har vi også hørt rykter om at Ultra-varianten i starten kommer til å bli vanskelig å få fatt på – så selv om den på papiret er tidligere ute, kan det være at du må vente en stund før du faktisk får den i hende.

Samsung Galaxy Tab S8

Et lekket bilde av Samsung Galaxy Tab S8-serien (Image credit: Amazon Italy / GSMArena)

Selv om du ikke er ute etter en ny telefon akkurat nå, så kan det være at Samsung har noe annet på lur under Unpacked som du kan være interessert i. Vi forventer også at Samsung Galaxy Tab S8-serien blir lansert.



Dette er Samsungs nettbrett-flaggskip – nettbrettvarianten av Galaxy S-serien – og i likhet med Galaxy S-serien forventer vi tre modeller. La oss starte med standard-varianten.



Ifølge lekkasjer kommer Samsung Galaxy Tab S8 antakeligvis til å ha en LCD-skjerm på 11 tommer med en oppløsning på 1600 x 2560 og en oppdateringsfrekvens på 120 Hz. På innsiden vil man etter sigende finne en Snapdragon 8 Gen 1-prosessor, et batteri på 8000 mAh (med en ladeeffekt på 45 watt), støtte for microSD-kort. Medfølgende i esken skal det også være en S Pen.



Den sies også å ha to kameraer på baksiden, på 13 MP og 5 MP, og en 8 MP-variant på fronten. Når det gjelder minne så er de snakk om 8 GB RAM, opptil 256 GB lagringsplass og valgfri støtte for 5G. Nettbrettene skal være å finne i sølv, rosegull og grå.

Samsung Galaxy Tab S8+

Lekket bilde av Samsung Galaxy Tab S8-serien (Image credit: Amazon Italy / GSMArena)

Samsung Galaxy Tab S8+ vil antakeligvis også dukke opp den 9. februar, og vil utgjøre en relativt beskjeden oppgradering kontra Tab S8.



Lekkasjer vitner om en AMOLED-skjerm på 12,4 tommer med en oppløsning på 1752 x 2800. Også her vil oppdateringsfrekvensen være på 120 Hz. Prosessoren skal være en Snapdragon 8 Gen 1, mens batteriet skal være på 10 090 mAh (også her skal ladeeffekten være på 45 watt.) Støtte for microSD får man også, i tillegg til en S Pen, bakkameraer på 13 og 5 MP, samt et frontkamera på 8 MP. Når det gjelder minne får man 8 GB RAM og opptil 256 GB lagring. Modell med støtte for 5G skal være valgfritt.



Mye av det samme som minstemann Tab S8, med andre ord, rent bortsett fra en større AMOLED-skjerm (kontra LCD) og et kraftigere batteri. Fargevalgene skal også være de samme (sølv, rosegull og grå.)

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra

Lekket bilde av Samsung Galaxy Tab S8-serien, med Ultra-varianten fremhevet (Image credit: Pocketnow / Amazon Italy)

2022 ser ut til å bli Ultra-året for Samsung. Ikke bare skal Galaxy S22 Ultra toppe årets telefonserie, men nettbrettene skal også få en ny flaggskipmodell, nemlig Samsung Galaxy Tab S8 Ultra – en helt ny modell i Samsungs nettbrett-sortiment (Tab S7-serien hadde ingen Ultra-variant.)



Hva ligger bak det nye navnet? Kort sagt, større og bedre. Samsung Galaxy Tab S8 Ultra sies å ha en skjerm på hele 14,6 tommer, med en oppløsning på 1848 x 2960 og et AMOLED-panel. Oppdateringsfrekvensen er som vanlig på 120 Hz, og prosessoren skal være den samme Snapdragon 9 Gen 1-typen som i de andre modellene i serien. Batteriet vil være noe større, på 11200 mAh (med samme ladeeffekt, på 45 watt.) Også denne varianten vil støtte microSD-kort, ha medfølgende S Pen og det samme kamerasystemet bak (13 MP + 5 MP), mens fremsiden skal ha to selfiekameraer. Et på 8 MP og et på 5 MP.



I tillegg sies det at Tab S8 Ultra vil ha opptil 16 GB RAM og opptil 512 GB lagringsplass og separate Wi-Fi og 5G-modeller. Denne modellen skal kun være å finne i grått.



Hvis ryktemølla har truffet blink så får man altså et nettbrett med en svært AMOLED-skjerm med høy oppløsning, mer batteri å gå på, mer RAM, mer lagringsplass og et ekstra kamera på fremsiden.

BTS

7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Stay Tuned.#SamsungUnpacked #GalaxyxBTS @BTS_twtLearn more: https://t.co/DIakqCJlkZ pic.twitter.com/iEDyM9ZL44January 28, 2022 See more

Det ovennevnte er altså produktene vi anser som sannsynlig at kommer til å bli lansert, men det kan være verdt å ta en titt innom Unpacked selv om man ikke er interessert i telefoner og nettbrett. Samsung har nemlig ymtet om at selveste BTS kommer til å være med på moroa (se tvitringen over.)



Twitter-innlegget avslører dog ikke hva det sørkoreanske fenomenet kommer til å foreta seg under arrangementet. Er det snakk om en kort konsert? En slags promo-video? Et nettbrett eller en telefon med BTS-detaljer? Vi har ingen anelse. Heldigvis er det ikke lenge til mysteries avsløres. Samsung Galaxy Unpacked 2022 går av stabelen den 9. februar klokken 16:00 (norsk tid.)