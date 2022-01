Samsung Galaxy S22 Ultra kan blir mangelvare i månedsvis etter lansering

Hvis du vurderer å kjøpe Samsung Galaxy S22 Ultra kan det være en idé å bestemme seg med det første og forhåndsbestille. Det er en viss fare for at den nye telefonen kan bli såpass etterspurt at den blir vanskelig å få tak i.



Dette ifølge den sørkoreanske lekkasjemakeren Dohyun Kim, som tvitret at kjøpere kan komme til å måtte vente i opptil tre måneder før telefonen leveres. Dette siden Samsung etter sigende forventer en ekstrem etterspørsel etter S22 Ultra, langt større enn mengden telefoner selskapet klarer å produsere frem mot lansering.



Det høres kanskje rart ut at en såpass dyr modell er såpass ettertraktet, men det er verdt å ha i mente at dette er en telefon som appellerer til tilhengere av både Ultra- og Note-seriene, hvis ryktene om et Note-aktig design stemmer – det er snakk om mange folk på verdensbasis.



I tillegg vet vi at slike toppmodeller selger ekstra godt i Norge, og om Samsung må se seg nødt til å fire på antall enheter som sendes til forskjellige regioner, kan vi ende opp med en situasjon der det blir mange om beinet.



Når det er sagt, så høres det ikke ut som Kim mener at situasjonen er helt håpløs, gitt at det er snakk om «bare» tre måneders leveringstid, hvis situasjonen blir prekær.



Selv om det kanskje ikke blir snakk om enorme ventetider, om informasjonen fra Kim medfører riktighet, så er det likevel ikke noe hyggelig med potensielle mangler når S22 Ultra endelig blir lansert. Kontoen informasjonen stammer fra har ikke vært spesielt aktiv når det gjelder lekkasjer tidligere, dog, så vi anbefaler at man tar det hele med en klype salt.

Samsung is expecting that the Galaxy S22 Ultra will be sold A LOT compared to the production yield. They are also expecting that the delivery might take about 3 months if bad, which is worse than Galaxy Z Fold3. pic.twitter.com/POuFyorquCJanuary 26, 2022 See more

Kommentar: Få telefoner på lager er sannsynlig

Vi er fortsatt inne i en global komponentmangel – en situasjon som kan ha bidratt til at Samsung Galaxy Note 21 ble kansellert, og at Samsung Galaxy S21 FE ble utsatt – og det er ikke helt usannsynlig at Samsung ikke har klart å bygge like mange Galaxy S22-modeller som forventet. Et slikt scenario vil selvsagt få innvirkning på lanseringen av den nye serien.



En mangel på enkelte (eller flere) S22-modeller har hele tiden vært noe vi har vært bekymret for, særlig siden Samsung Galaxy S22-serien antakeligvis kommer til å inkludere den mest populære Android-telefonen i 2022.



Hvorvidt Galaxy S22 Ultra, rent spesifikt, vil være rammet avhenger mye av hvor mange enheter Samsung har klart å produsere, og vi har ingen informasjon om dette, rent bortsett fra det vi ble servert i den ovennevnte tvitringen.



Slik ligger det altså an. Hvis man vil være helt sikker på å få fatt på en av telefonene i serien ved lansering, så kan det være lurt å vurdere en forhåndsbestilling så fort det lar seg gjøre – hvis man ikke har det i seg å vente noen uker ekstra.

Kilde: Phone Arena