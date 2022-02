Slik ser du Samsung Galaxy Unpacked 2022: se lanseringen av Galaxy S22 live

Det er store nyheter på vei fra Samsung. Selskapet er bare timer unna lanseringen av Samsung Galaxy S22-serien (inkludert Samsung Galaxy S22+ og Samsung Galaxy S22 Ultra) den 9. februar – og vi regner også med at Samsung Galaxy Tab S8-serien vil være med på lasset.



Det store arrangementet ved navn Samsung Galaxy Unpacked 2022 går av stabelen klokka 16:00 (norsk tid) den 9. februar.



TechRadar kommer til å dekke hele evenementet via en rekke artikler som vil ta for seg alt det nye vi får se fra det sørkoreanske selskapet. Sett på en alarm og ta turen innom når Unpacked starter for å få med deg telefoner, nettbrett og BTS (Samsung har hintet om en opptreden.)



Hvis du ønsker å se en livestrøm av Galaxy Unpacked 2022, så er det bare å lese videre, vi forklarer hvordan:

Slik ser du Samsung Galaxy Unpacked 2022

Den enkleste måten å se Samsung Galaxy Unpacked er via Samsungs offisielle YouTube-kanal, siden selskapet viser hele sendingen via Google-plattformen. Du kan gå direkte til YouTube, eller bare bruke spilleren ovenfor. Det er også mulig å sette på et varsel, hvis du er redd for å glemme avspark.



Du kan også se arrangementet live via Samsungs hjemmeside, hvis du heller har lyst til det. Går du inn i forkant av evenementet vil du også der kunne legge inn livestrømmen i kalenderen din, slik at du ikke glemmer den.



Selv om du ender opp med å se hele Samsung-livestrømmen, kan det likevel være lurt å ta en titt innom her hos oss i TechRadar etter arrangementet er over. Her vil du finne masse stoff om de nye annonseringene.