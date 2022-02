Samsung Galaxy S22-serien kan bli kraftig forsinket

Hvis du hadde planlagt å skaffe deg en Samsung Galaxy S22 rett etter annonseringen den 9. februar, så er det en viss sannsynlighet for at du kommer til å bli skuffet. Ifølge en fersk lekkasje er det ikke sikkert at telefonen blir tilgjengelig i butikkene før langt uti mars.



Dette ifølge Jon Prosser, en temmelig merittert lekkasjemaker, som har hatt en grei treffprosent de siste månedene.



Prosser hevder at Samsung Galaxy S22 og Galaxy S22+ ikke kommer i butikkene før 11. mars, og at Samsung Galaxy S22 Ultra vil være tilgjengelig noe tidligere, den 25. februar. Ultra-modellen kan med andre ord kjøpes en hel del tidligere enn resten av serien, men det er fortsatt snakk om over to uker etter annonseringen.

Bad news: I’m told that due to supply chain issues, the Galaxy S22 lineup has had a slight setback. Pre-order for ALL devices is still happening on event day (Feb 9)However, availability has now been split: S22 Ultra: Feb 25S22 & S22+: Pushed to March 11 pic.twitter.com/pp2IFAYXSNJanuary 31, 2022 See more

Etter sigende vil du imidlertid ikke måtte vente lenge med å kunne forhåndsbestille, alle modellen i serien sies å være tilgjengelige for kjøp samme dagen som de annonseres (vi håper dette også gjelder i Norge.)



Forsinkelsen skal være grunnet problemer i forsyningskjeden, noe som passer godt med en lekkasje vi ble servert forrige uke – og det gir uansett mening, gitt den pågående komponentmangelen i elektronikkindustrien.



Hvis du er helt sikker på at du vil ha en av disse telefonene kan det være verdt å følge med når det åpnes for forhåndsbestillinger. Henger man litt bakpå blir vi ikke overrasket om man må vente enda lenger på de nye Samsung-telefonene enn det Prosser sier. Har Samsung produsert for få telefoner vil man tross alt havne i en kø som antakeligvis ikke kommer til å bli kort.



Hvis du ikke er fanatisk interessert i Galaxy-telefoner, og ikke må ha ny telefon med en gang anbefaler vi heller at du venter til vi i TechRadar får testet serien, i tilfelle nyvinningene har noen uforutsette skavanker.

Kommentar: Går det verst utover S22 Ultra?

Vi merker oss at denne nyheten sammenfaller med en annen relativt fersk lekkasje, i det at problemer med forsyningskjeden vil føre til problemer med tilgjengelighet når det gjelder Samsung Galaxy S22-serien. Dog, den foregående lekkasjen mente å vite, rent spesifikt, at det var Samsung Galaxy S22 Ultra det ville være vanskeligst å få fatt i.



Ifølge den ovennevnte lekkasjen kan Galaxy S22 Ultra få en leveringstid på opptil tre måneder, grunnet svært høy etterspørsel.



De andre S22-modellene ble ikke nevnt, og ifølge den foregående informasjonen er det altså kun S22 Ultra som skal være vanskelig å få fatt i, noe som gir en viss mening, hvis det er som den seneste lekkasjen sier, at Ultra-varianten kommer tidligere enn de andre modellene.



Likevel, en skulle tro at Samsung har brukt tiden godt og virkelig stablet høyt i S22 Ultra-lagrene i forkant av lansering, hvis de planla en tidlig lansering for flaggskipet, og uansett forventet forsinkelser.



Uansett utfall for Ultra-modellen, så kan det se ut til at Samsung Galaxy S22-serien kan bli vanskelig å få tak i med det aller første.