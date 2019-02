Nye iPhone 11: lanseringsdato, pris, nyheter og rykter

En ny iPhone som vi foreløpig omtaler som iPhone 11 lanseres sannsynligvis i september, men det ryktes allerede nå at Apple tester ut flere ulike iPhone 2019-konsepter.

På denne siden finner du massevis av lekkasjer du kan studere, og de peker alle mot en mer betydelig oppgradering enn fjorårets småjusterte iPhone XS-design.

Det blir kanskje ikke snakk om en radikal endring på linje med iPhone X som ble sluppet sent i 2017, men skal vi dømme etter alle konseptbildene vi har sett så vil i det minste kameraet få en kraftig oppgradering.

Det er nok også nødvendig for Apple å gjøre endringer etter at det ble kjent at årets modeller ikke selger like godt som ventet, og det neste flaggskipet må enten imponere stort eller selges til en lavere pris for å holde seg konkurransedyktig.

Etter å ha studert tidspunktene for tidligere Apple-arrangementer, gjetter vi at iPhone 11 vil lanseres tirsdag 10. september 2019.

Vi forventer også at Apple igjen lanserer tre ulike modeller, og telefonen vi kaller iPhone 11 vil dermed sannsynligvis dukke opp sammen med iPhone 11 Max og iPhone 11R.

Men hvilke nye funksjoner vil iPhone 11 få, og ikke minst – vi den ha et skjermhakk? La oss se nærmere på hva vi forventer fra Apple.

iPhone 11 kan ende opp med å ligne mye på iPhone XS.

De siste lekkasjene og nyhetene om iPhone 11

Vi har allerede sett konseptbilder av iPhone 11 mange måneder i forkant av den ventede lanseringen, og all oppmerksomhet har foreløpig vært rettet mot baksiden.

Bildene viser tre kameraer plassert på midten bak, og baksiden ser ut til å være laget av glass som forventet mens forsiden beholder skjermhakket vi kjenner fra iPhone XS. Dette designet har vi sett rykter om to ganger nå, så det er godt mulig at det stemmer.

Dette er imidlertid ikke det eneste designet som har sirkulert, og et annet bilde viser et trippelkamera i høyre hjørne. Dette stemmer bedre med Apples tidligere valg når det gjelder kameraplassering.

Dette bildet tyder også på glass på baksiden og den samme plasseringen av knappene som på iPhone XS, og flere ulike kilder hevder at dette stemmer.

Kilden til bildet la også til at tre nye telefoner er på vei, og det er snakk om direkte etterfølgere til iPhone XS, iPhone XS Max og iPhone XR.

Så hvilket design er det riktig? En kilde hevder at begge designene vurderes og at et av dem dermed kan bli forkastet, men det kan også være at begge eller ingen av dem brukes.

Vi har imidlertid hørt fra en annen kilde at toppmodellen (som vi foreløpig kaller iPhone 11 Max) skal få tre kameraer, så det er i hvert fall mulig at noen av disse bildene stemmer.

Den samme kilden sier også at de to andre modellene får doble kameraer, og at etterfølgeren til iPhone XR vil holde seg til LCD-skjerm fremfor AMOLED.

Faktisk har vi hørt fra flere kilder nå at iPhone 11 Max blir den eneste modellen med trippelt kamera, mens de andre modellene kan få det på et senere tidspunkt ifølge Bloomberg.

Det har også dukket opp et rykte om at et laserbasert kamera var planlagt for iPhone 11, men dette skal ha blitt utsatt til iPhone 12 (eller hva nå Apple ender opp med å kalle 2020-modellen av iPhone). Dette tyder samtidig på at Apple satser stort på AR fremover.

Vi har også hørt at iPhone 11 får skjerm på 5,8 tommer, akkurat som iPhone XS, men med smalere skjermkanter. Den skal ikke støtte 5G, men derimot få et batteri på 4000 mAh og USB-C-ladeport. Den samme kilden sier også at vi kan forvente å se varianter i grå, gull, sølv og blå.

En annen kilde hevder imidlertid at den ikke får USB-C, og legger til at frontkameraet oppgraderes til 10 MP (fra 7 i dagens modell). Bakkameraet får på sin side objektiver på 14 og 10 MP, i tillegg til et tredje objektiv med ukjent oppløsning.

En kilde rapporterer også at Apples skal brukes Sonys nestegenerasjons 3D-sensorer i nye iPhone, og det kan føre til raskere ansiktsgjenkjenning, bedre portrettmodus og nye og spennende muligheter innen 3D-modellering og AR. Vi så nylig nærmere på AR-mulighetene Sony har å tilby.

Ved siden av at frontkameraet blir bedre, så kan det også være at Apple klarer å pakke objektivene og sensorene inn i et mindre skjermhakk. Ny teknologi som stammer fra en av Apples kamerakomponentleverandører gjør det nemlig mulig å plassere noen av sensorene under skjermen.

Det er ikke bekreftet at Apple skal bruke denne teknologien, men vi regner med at selskapet er på jakt etter ulike måter å gjøre skjermhakket mindre på.

En annen lekkasje tyder også på at de nye telefonene kan få støtte for Apple Pencil, som foreløpig kun fungerer med iPad.

Apple introduserer vanligvis en ny prosessor med hver nye modell, og brikken som sitter i iPhone 11 skal være en A13. Analytikere hevder at en partner som skal produsere brikken allerede er på plass.

Vi har også hørt snakk om at iPhone 11 får støtte for den seneste Wi-Fi 6-standarden, men det er samtidig sannsynlig at 5G ikke dukker opp før i 2020-modellene.

iPhone 11: lanseringsdato

iPhone 11 lanseringsdato: 10. september 2019 (vår kvalifiserte gjetting)

(vår kvalifiserte gjetting) iPhone 11 forhåndsbestillingsdato: 13. september 2019 (vår kvalifiserte gjetting)

(vår kvalifiserte gjetting) iPhone 11 slippdato: 20. september 2019 (vår kvalifiserte gjetting)

Datoer for tidligere iPhone-lanseringer Onsdag 12. september 2018: iPhone XS/XS Max/XR Tirsdag 12. september 2017: iPhone X/8/8 Plus Onsdag 7. september 2016: iPhone 7/7 Plus Onsdag 9. september 2015: iPhone 6S/6S Plus Tirsdag 9. september 2014: iPhone 6/6 Plus Tirsdag 10. september 2013: iPhone 5S/5C Onsdag 12. september 2012: iPhone 5 Tirsdag 4. oktober 2011: iPhone 4S Mandag 7. juni 2010: iPhone 4 Mandag 8. juni 2009: iPhone 3GS Mandag 9. juni 2008: iPhone 3G Tirdag 7. januar 2007: iPhone

Det er en liten mulighet for at lanseringsdatoen for iPhone 11 kan komme litt senere i år enn tidligere år, og grunnen er at Europas største teknologimesse IFA 2019 går av stabelen i Berlin fra 6. til 11. september. Dermed kan det være at Apple utsetter iPhone-lanseringen til uka etter.

Dette er imidlertid usannsynlig, for iPhone-lanseringer har også tidligere blitt avholdt samtidig med IFA (både i 2014, 2015 og 2016), og det er dermed mest sannsynlig at lanseringsuka starter mandag 9. september.

Historisk har ikke Apple holdt sine lanseringer på mandager, og dermed er tirsdag eller onsdag mer sannsynlige valg. Samtidig er onsdagen den uka som kjent 11. september, en sørgedag i USA, og det gjør tirsdag 10. september til dagen vi anser som mest sannsynlig.

Hvis Apple likevel velger å utsette lanseringen til uka etter, vil de mest sannsynlige datoene være 17. eller 18. september.

Apple har imidlertid ikke lansert en telefon så sent siden 2011 da de viste frem iPhone 4S 4. oktober, og vi forventer alt selskapet holder seg til en lansering tidlig i september.

Når det gjelder forhåndsbestillingsdatoen, så pleier Apple å åpne for det fredagen etter lanseringen – dermed anslår vi at datoen blir 13. september.

Til slutt kan vi ta med at slippdatoen – altså dagen da du får mulighet til å faktisk holde nye iPhone i hendene dine – sannsynligvis vil bli 20. september.

iPhone 11: pris

Prisen på iPhone 11 vil sannsynligvis starte på rundt 11.500 kr

Det kan også være det satses på en ny prisstrategi

Vi vet ikke noe sikkert om prisen på iPhone 11 ennå, men vi kan bare regne med at den vil bli rimelig kostbar. Prisen på iPhone XS begynte på 11.490 kr, og det er sannsynlig at nye iPhone vil gå for det samme.

Samtidig har det vist seg at Apple ikke selger like mange telefoner som de hadde forutsett, og det er mulig at iPhone 11 får en mer overkommelig pris. Vi har likevel større tro på at prisen fryses fremfor at den blir lavere – det er tross at Apple vi snakker om.

Det kan derimot bli gode nyheter for etterfølgeren til iPhone XR, en telefon som ble kritisert for å koste litt for mye. Hvis Apple kan redusere prisen på iPhone 11R, kan det også gjøre den høye prisen til iPhone 11 litt mer tolererbar.

Nye iPhone, iPhone 11 eller iPhone XI?

Hva kommer Apple til å kalle 2019-modellen av iPhone? Det er et mysterium, og Apple har mange muligheter å velge mellom.

Apple har egentlig malt seg selv inn i et hjørne med navnene på fjorårets iPhone-modeller XS, XS Max og XR. Hvor skal de gå herfra?

Vil de holde seg til romertall, gå tilbake til vanlige siffer, eller finne på noe helt nytt? Foreløpig er ingen av disse alternativene utelukket.

Akkurat nå registrerer vi flest søk på «new iPhone», og det kan være et sannsynlig alternativ. Apple har som kjent ikke nummer på verken iMac, Macbook, Apple TV eller iPad, så New iPhone er absolutt en mulighet.

Samtidig gjør selvfølgelig tallene at det er lettere å skille mellom modellene. Dermed er både iPhone 11 og XI mulige alternativer, men Apple hoppet som kjent over iPhone 9 og gikk rett til iPhone X, så det kan også bli litt rart med en iPhone 11 nå.