Ny iPhone 14-melding bekrefter at Apple gjorde rett i å kutte ut mini-modellen

Apples iPhone mini-serie var en kortvarig affære. Den holdt bare ut i to generasjoner. Det kom først en iPhone 12 mini (Åpnes i ny fane), etterfulgt av en iPhone 13 mini (Åpnes i ny fane), men deretter gikk Apple i stikk motsatt retning. De lanserte en større iPhone 14 Plus (Åpnes i ny fane) i stedet for en iPhone 14 mini. Selv om denne beslutningen kan ha vært skuffende for enkelte Apple-entusiaster og tilhengere av kompakte mobiltelefoner, ser det likevel ut til at Apple har gjort det riktige valget.

En ny melding fra Display Supply Chain Consultants (DSCC (Åpnes i ny fane)) – via Phone Arena (Åpnes i ny fane) – har har nemlig tatt for seg paneler til iPhone 14-serien. De fant ut at panelleveransene for iPhone 14 Plus de seneste 11 månedene er 59 % høyere enn de var i løpet av den tilsvarende perioden året i forveien for iPhone 13 mini.

Dette antallet er ikke nødvendigvis akkurat det samme som antallet solgte modeller, men Apple bestiller nok ikke flere paneler enn de trenger eller regner med at de har behov for. Dermed kan man ganske sikkert konkludere med at iPhone 14 Plus selger langt bedre enn iPhone 13 mini gjorde den første perioden av sin livssyklus.

Konklusjonen man kan trekke av dette, er at det ikke ser ut til at det er like stor etterspørsel etter små mobiltelefoner (Åpnes i ny fane) som etter store. Men det er fremdeles ganske mange som kjøper kompakte mobiltelefoner, så det er synd at disse brukerne får færre alternativer.

I samme melding kan man lese at panelleveransene for iPhone 14 (Åpnes i ny fane)-serien er 2 % høyere enn de var for iPhone 13-serien på samme tidspunkt i fjor. Dermed ser det ut til at den nyeste rekken av mobiltelefoner fra Apple selger marginalt bedre enn forgjengerne.

Det ser også ut til å gå tregt for iPhone 14 Plus

Apples iPhone 14 Plus ser ikke ut til å selge spesielt godt. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Selv om iPhone 14 Plus ser ut til å gjøre det langt bedre enn iPhone 13 mini, virker det ikke som den er en kjempesuksess når det gjelder salgstall. Pro-modellene ser ut til å være de virkelige storselgerne.

Apples iPhone 14 Pro Max (Åpnes i ny fane)har en andel på 36 % av panelleveransene til iPhone 14-serien, iPhone 14 % Pro (Åpnes i ny fane) har en andel på 28 %, iPhone 14 har 25 % og iPhone 14 Plus en andel på 11 %.

Sammenlignet med de tilsvarende forgjengerne gir dette en økning på 23 % for iPhone 14 Pro Max, 22 % for iPhone 14 Por og en nedgang på hele 36 % for iPhone 14. Dermed ser det ut til at folk som har en appetitt for de beste mobiltelefonene (Åpnes i ny fane) på markedet. Men disse endringene har kanskje like mye å gjøre med at Apple leverer en ganske kjedelig og uinspirerende iPhone 14 sammenlignet med de dyrere modellene i serien.

Det finnes ingen iPhone 13 Plus å sammenligne den nåværende modellen med, men når panelleveransene for iPhone 14 minsker med 36 % sammenlignet med iPhone 13, og det likevel leveres mer enn dobbelt nå mange paneler sammenlignet med iPhone 14 Plus, ser det ikke ut til å gå spesielt godt for Plus-modellen.

Med utgangspunkt i dette, er det naturlig å regne med at Plus-serien heller ikke vil leve så veldig lenge. Lekkasjer (Åpnes i ny fane) tyder på at vi i hvert fall vil få en iPhone 15 Plus. Den kan kanskje til og med bli litt billigere enn den nåværende modellen, i et forsøk på å oppnå bedre salgstall.