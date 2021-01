Netflix vs Amazon Prime Video: Hvilken strømmetjeneste passer best for deg?

Det er ikke lett å vite hvilken strømmetjeneste som er best for akkurat en selv. Faktisk har det aldri vært vanskeligere, gitt at tjenester som Netflix og Amazon Prime Video ikke lenger er alene om å tilby enorme mengder innhold.



Lanseringen av Apple TV+ og Disney+ (i henholdsvis 2019 og 2020) introduserte to tjenester som kan ikke har like mange TV-serier og filmer som Netflix og Amazon Prime Video, men kvaliteten på både nytt og gammelt innhold er likevel fantastisk, og selskapene har store planer for fremtiden.

Likevel, hvis det er slik at du er ute etter å ha bare ett strømmeabonnement anbefaler vi at du holder deg til de to store favorittene, og velger enten Netflix eller Amazon Prime Video. Problemet blir derfor: Hvordan bestemmer du deg for hvilken av de to strømmetjenesten passer best for deg?



Begge har store biblioteker med fantastiske filmer og TV-serier, og har utmerkede egenproduksjoner i tillegg. Tjenestene er tilgjengelige på en rekke plattformer, uansett om du er ute etter strømme på TV-en, smarttelefonen eller på laptopen.

For å hjelpe deg med å foreta det store valget har vi laget en hendig guide som viser deg fordelene og ulempene med de to store strømmetjenestene.

Netflix vs Amazon Prime Video: et overblikk

Netflix er utvilsomt mer enn bare en strømmetjeneste i disse dager. Selskapet har blitt et kulturelt fenomen med (helt ekstreme) 195 millioner abonnenter, som alle fråtser i innhold. (Et tall som utvilsomt fortsatt vokser i en ekstrem fart.)



Dette store antallet brukere skyldes gjerne Netflix' enorme mengde egenprodusert og innleide TV-series og filmer, samt et enkelt brukergrensesnitt.



Det betyr dog ikke at Amazon Prime Video ikke også er en populær tjeneste. Ifølge de siste målingene utført av Forbes skal tjeneste ha 150 millioner brukere, eller omtrent det samme antallet som Netflix lå på for to år siden. Ting går med andre ord fort i denne bransjen, det er ikke mer enn et par år siden Amazon Prime Video hadde 75 millioner brukere, og ikke var i nærheten av Netflix.

(Image credit: pixinoo / Shutterstock.com)

Netflix vs Amazon Prime Video: pris og tilgjengelighet

Akkurat nå koster det billigste Netflix-abonnementet 89 kroner i måneden (som strengt tatt ikke er aktuelt for mange, siden det kun tilbyr én strøm i 480p-oppløsning), mens den mest populære varianten koster 109 kroner i måneden (2 samtidige strømmer i HD/FullHD.)



Har man 4K/UHD-TV og vil utnytte denne fullt ut (for ikke å snakke om Dolby Vision og Dolby Atmos), så kan man velge å gå for Premium-abonnementet, for 159 kroner i måneden.



I store deler av verden er en av de største forskjellene mellom Netflix og Amazon Prime Video at man får strømmetjenesten med på kjøpet hvis man har såkalt Amazon Prime-medlemskap. Amazon ble lansert i Sverige i slutten av oktober i fjor, og söta bror kan nå altså meske seg i både Bezos' billige nettbutikk og et fullstendig Amazon Prime-abonnement (som altså inkluderer gratis frakt, billigere varer, en strømmetjeneste for musikk i tillegg til Prime Video.) Vi vet at Amazon jobber med en større lansering i Norden, så det er ikke umulig at vi også i Norge kommer til å få med svært mye mer på kjøpet enn bare filmer og TV-serier om ikke så lenge.



Foreløpig må vi her til lands dog ta til takke med et abonnement som kun inneholder Video-delen av Amazon Prime, og dette koster 65 kroner i måneden.

(Image credit: Daniel Krason / Shutterstock.com)

Netflix vs Amazon Prime Video: brukergrensesnitt

En av de beste aspektene ved Netflix er hvordan en rekke smarte algoritmer skreddersyr innholdet som presenteres for deg. Du blir anbefalt TV-serier og filmer basert på hva du har likt og sett på tidligere. Joda, det er sant, algoritmene treffer ikke alltid blink – og ofte blir mange såkalte Netflix Originals, egenprodusert innhold, anbefalt – men likevel er dette en av de beste funksjonene til.



En annen grunn til at Netflix er såpass populært er det intuitive brukergrensesnittet, dette gjør det enkelt å navigere mellom TV-serier og filmer man har lagret på sin egen liste, og helt uproblematisk å finne frem til titler ved søk på sjanger, regissør, skuespillere med mer.

Innholdet på Prime Video presenteres på en lignende måte, og ser ut til å ta inspirasjon fra Netflix-brukergrensesnittet. Likevel er ikke navigasjonen like sømløs som hos konkurrenten, men det blir stadig bedre.



Amazon Prime Video har også en fiffig funksjon som går under navnet X-Ray. Denne gir deg trivia om skuespillerne og annen informasjon om hva som skjer på skjermen til enhver tid (med andre ord, samtidig som du ser på.)

Netflix vs Amazon Prime Video: kompatibilitet og funksjoner

Begge tjenestene er å finne til både nettlesere, smart-TV-er, iOS, Android-telefoner og -nettbrett, spillkonsoller som PS4/PS5 og Xbox One X/Series X, strømmebokser og HDMI-dongler og lignende som Amazon Fire TV Stick, Apple TV, Chromecast, for ikke å snakke om kompatible BD-spillere.

Når det gjelder bildekvalitet tilbyr begge tjenestene innhold i en rekke forskjellige formater – men Prime Video vinner når det gjelder å strømme UHD/4K.



Selv om Netflix tilbyr en rekke TV-serier og filmer i 4K (og noen i 3D, hvis du har en kompatibel enhet å se det på), men du trenger å betale mer om du vil få tilgang til Netflix' 4K-innhold. Dette må man ut med 50 kroner ekstra i måneden for.



Her har Amazon virkelig en fordel kontra Netflix. Tjenesten tilbyr mer 4K-innhold, og tar heller ikke mer betalt for oppløsningen vi i 2021 relativt trygt kan betegne som den nye standarden.

En Netflix-funksjon som kan være grei å ha om man strømmer via for eksempel et tregt mobilabonnement på hytta er dynamisk oppløsning. Dette vil si at man ikke trenger å manuelt forandre på kvalitetsinnstillinger hvis du har lite å gå på når det gjelder båndbredde. Har man maskinvaren, båndbredden og abonnementet som trengs vil alt skaleres opp til 4K, ellers vil tjenesten forstå hvilket nivå man bør ligge på slik at lyd og bilde ikke skal lugge.



Hvis du har lyst til å laste ned innhold og se på etter eget forgodtbefinnende, så kan du gjøre dette med både Netflix og Amazon Prime Video.

Netflix-nedlastinger forblir i biblioteket ditt i 30 dager av gangen, og vil automatisk slettes etter det – selv om enheten ikke er koplet til internett.



Prime Video-titler kan heller ikke lagres evig, men tiden man får lov til å beholde nedlastingene varierer fra film til film og episode til episode. Stort sett har man omlag én måned på seg, og når man har startet å se en film eller en episode har man 48 timer på seg til å se ferdig, før filen slettes.

Netflix' «Bojack Horseman»

Netflix vs Amazon Prime Video: innhold

Netflix har svært mye egenprodusert innhold og klassikere man kan fordype seg i, og selskapet begynner også å bli en ytterst respektert distributør og produsent av både film og TV-serier.



Dette skøyt virkelig fart da den Netflix-produserte filmen «Roma» vant Oscar for beste foto, beste regissør og beste fremmedspråklige film i 2019, for ikke å snakke om «The Irishman», som ble nominert til hele 10 statuetter i 2020 (riktignok uten å vinne noen av dem.)

De mest kjente Netflix-seriene inkluderer godsaker som «Orange is The New Black», «Stranger Things», «Daredevil», «Maniac», og «House of Cards», og i fjor tok «The Witcher» med Henry Cavill verden med storm.



Alt handler selvsagt ikke om egenprodusert innhold, en stor del av Netflix' suksess skyldes en enorm mengde annet innhold, alt fra storserier som «Breaking Bad» til et eklektisk tilbud av barneprogrammer og filmer.

John Krasinski i «Tom Clancy's Jack Ryan»an (Image credit: Amazon)

Prime Video har også et bibliotek av imponerende størrelse. Når det gjelder TV-serier får man en rekke eksklusive titler som eksempelvis «Tom Clancy's Jack Ryan», «Bosch», «The Boys», «Good Omens», «The Man in the High Castle», «Transparent» og «Mr. Robot», i tillegg til innkjøpte series som «The Office (US)», «The Walking Dead» og «Parks and Recreation».



Man får også flere filmer enn Netflix med Amazon. Det eksakte tallet er ikke kjent, men av beregningene som har blitt gjort så kan det se ut som om Amazon har omtrent 18 000 filmer og 4500 TV-serier (det faktiske antallet i de ulike landene tjenesten opererer er dog forskjellig.) I tillegg får ofte Amazon fatt i rettighetene til nye filmer langt raskere enn andre tjenester.

Samtidig er det slik at de aller fleste av disse filmene og TV-seriene faktisk ikke er en del av det man får med Prime Video-abonnementet. Ofte må man betale en enkeltsum for enten å leie eller kjøpe mange av titlene.



Slikt sett kan det være litt mer forvirrende å bruke Prime Video, siden man må passe på hvilke filmer og TV-serier som inkluderes i abonnementet og hvilke som i praksis bare er en del av Amazons nettbutikk. Amazon er ganske flinke til å klargjøre hva som er Prime Video-innhold, og å advare deg før du gjør et kjøp, men bare det at slikt blandes sammen på samme sted kan gjøre det hele litt forvirrende.

I andre land har Amazon også begynt å kjøpe inn sportslisenser, noe som også kan være aktuelt i Norge på sikt. I England kjøpte for eksempel Bezos' gigant inn Premier League ved lansering, og har også hatt en del studioprogrammer med kjente fjes som Alan Shearer og Thierry Henry. Når Amazons nettbutikk lanseres i Norge er det ikke usannsynlig at sport vil spille en rolle.

Netflix vs Amazon Prime Video: konklusjon

Siden både Netflix og Amazon Prime Video tilbyr en slik fantastisk mengde innhold, så er det klart at begge er et godt valg – men du bør tvinge deg selv til å stille litt mer inngående krav.



Er du på utkikk etter en skikkelig enkel hovedtjeneste for å strømme TV-serier og filmer? Netflix kan være det du leter etter. Lar du deg derimot friste av 4K-innhold til en rimeligere pris, og en tjeneste som er integrert med Amazons nettbutikk, så er valget enkelt.

Hvis du er stor fan av Marvel eller Star Wars og vil gjøre forvirringen komplett kan du selvsagt også vurdere Disney+.



Når det gjelder pris og innhold er det ikke en enorm forskjell mellom Prime Video og Disney+, men førstnevnte gir deg også muligheten til å plukke fritt innen leie- og kjøpefilm, noe som kan være kjekt, om du er storkonsument av nyere titler.

Siden det ikke er mye overlapp mellom innholdet som er tilgjengelig på de ulike plattformene, så er det selvsagt å anbefale at man tar seg tid til å finne ut av hvilken av tjeneste som tilbyr flest filmer og TV-serier man selv liker mest. Er Man fan av RuPaul har man ikke noe valg, da blir det Netflix. Liker man «The Boys» blir det Amazon Prime Video – ta deg tid til å lage din egen liste over favoritter, og finn ut av hva strømmetjenestene tilbyr, så blir det langt enklere å foreta et valg.