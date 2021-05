iOS 15: lanseringsdato, iPhonestøtte, egenskaper, lekkasjer og rykter

Det er ennå en stund før iOS 15 kommer, men vi vet hva vi ønsker oss av det, og vi har snappet opp noen rykter og lekkasjer. Dette kan du lese om nedenfor. Dessuten har vi også en god antagelse om når programvaren blir tilgjengelig – og om hvilke enheter som vil støtte den. Du kan vente deg at den vil dukke opp samtidig med iPhone 13.

Nedenfor har vi også satt opp en liste over de viktigste forbedringene vi ønsker oss i iOS 15, ettersom den seneste versjonen av iOS 14 ikke akkurat er problemfri, selv om systemet har fått en skikkelig overhaling.

Siste foreløpige versjon er iOS 14.5, og vi kan dessuten vente oss iOS 14.6 før vi kommer så langt som til iOS 15.

Vi vil oppdatere denne artikkelen igjen når det kommer flere nyheter om Apples neste store programvareoppdatering for iPhone, så følg med!

Latest news En ny melding antyder at iOS vil introdusere et redesignet kontrollpanel til eksisterende iPhone-modeller, i tillegg til støtte for dobbel biometrisk autentisering med Face ID og Touch ID for iPhone 13.

Rett på sak

Hva er dette? Den neste store oppgraderingen av iOS

Den neste store oppgraderingen av iOS Når blir den tilgjengelig? Trolig i september 2021, etter en avduking 7. juni

Trolig i september 2021, etter en avduking 7. juni Hva vil den koste? Den blir gratis

iOS 15 – lanseringsdato

Nye versjoner av iOS kommer vanligvis i midten av september. Og de pleier å bli ledsaget av lanseringen av en ny iPhone. Dermed vil kanskje iOS komme samtidig med iPhone 13 – men i 2020 utsatte Apple lanseringen av iPhone 12 til oktober mens de likevel lanserte iOS 14 16. september. Dermed ser september 2021 sannsynlig ut med tanke på lanseringen av iOS 15, uavhengig av når den neste telefonmodellen kommer.

Men selv om dette kan være datoen for når den ferdige versjonen er tilgjengelig for mobiltelefonene, vil nok Apple offentliggjøre iOS 15 på et langt tidligere tidspunkt. Nye versjoner avdukes gjerne under selskapets WWDC (Worldwide Developers Conference) i juni, så vi kan nok vente oss å se iOS 15 under WWDC 2021, som Apple nå har bekreftet vil finne sted i perioden 7. – 11. juni.

En utviklerbeta vil nok komme på banen samtidig, og en offentlig beta trolig senere samme måned. Hvis du ikke har noe i mot en versjon med en del programfeil, kan du nok få teste ut iOS allerede i slutten av juli.

Og når vi først snakker om iOS 15, vil nok iPadOS 15 også følge den samme planen. Inntil videre får vi nøye oss med iOS 14.5.

iPadOS 15: hvordan vil den skille seg fra iOS 15?

Nyheter og lekkasjer

Den første lekkasjen vi snappet opp om iOS 15, handlet om tilgjengeligheten. Ryktene sier at systemet bare vil bli tilgjengelig for iPhone 7 og nyere modeller. Det vil bety at av de enhetene som kan få iOS 14, vil iPhone 6S, iPhone 6S Plus og den første iPhone SE alle gå glipp av den nye programvaren.

Selv om kilden bak disse opplysningene, et nettsted kalt The Verifier, har et blandet rulleblad, er påstanden likevel troverdig. Apple dropper gjerne den eldste generasjonen når de kommer med et nytt operativsystem, og mange trodde nok ikke at iPhone 6S en gang ville få tilgang til iOS 14. Dermed er dette uansett en telefon som har opplevd en lang rekke oppdateringer i sin levetid.

Vi har også hørt fra en annen kilde at iPhone 6S vil gå glipp av årets oppgradering for iPhone. Noen vil nok bli sinte på grunn av dette, men det er uansett i tråd med Apples normale oppdateringsrutine.

Vi er også temmelig sikre på at Apples neste iOS-oppdatering vil få navnet iOS 15. Henvisninger til de neste versjonene av iOS og macOS ble oppdaget i en WebKit-kode, noe som ga oss det tydeligste tegnet så langt på at de vil få navnene iOS 15 og macOS 12.

WebKit-koden røper naturligvis lite annet om hva vi kan vente oss av den kommende versjonen av iOS – annet enn at den fortløpende nummereringen fortsetter i logisk rekkefølge.

Det mest interessante er kanskje likevel at en melding av nyere dato antyder at iOS 15 vil introdusere et redesignet kontrollpanel for iPhone og iPad, og dessuten støtte for dobbel biometrisk autentisering via Face ID og Touch ID.

Det antydes at det nye kontrollpanelet vil låne tankegods fra macOS Big Sur, med støtte for dra-og-slipp-skreddersøm og en mer kompakt estetikk. Selv om meldingen ikke byr på noen illustrasjoner, har vi likevel sett jailbreakede telefoner (via WCCFTech) med mac-inspirerte kontrollpaneler, og vi venter oss et lignende design i iOS 15.

Når den gjelder den doble biometriske autentiseringen – som i bunn og grunn byr på to identifiseringstrinn før enkelte iPhone-funksjoner låses opp – antyder meldingen at denne funksjonen kun blir tilgjengelig på iPhone 13. Det indikerer dessuten at Apples neste mobilflaggskip vil leveres med den lenge omtalte skjermintegrerte fingeravtrykksleseren.

Det vi ønsker oss

iOS 14 var en stor oppgradering som kom med en lang rekke forbedringer, men det er likevel flere til iOS 15 vil kunne gjøre bedre.

1. Støtte for alle enheter som har iOS 14

iPhone 6S får trolig ikke iOS 15 (Image credit: Future)

Apple har en tendens til å gi sine enheter langvarig støtte, så vi kan vel egentlig ikke bli sure når selskapet slutter å støtte eldre modeller. Likevel skulle vi gjerne sett at støtten varte enda lenger. Det hadde for eksempel vært flott om alle enheter med iOS 14 også fikk tilgang til iOS 15.

Modellene vi snakker om er nærmere bestemt iPhone 6S, iPhone 6S Plus og den første iPhone SE, siden de står nærmest avgrunnen. Ryktene sier at de ikke vil få iOS 15, og vi tror nok dette stemmer. Men det hadde vært hyggelig om det ikke gjorde det.

2. Smartere Siri

Siri blir bedre med hver eneste nye versjon av iOS. Og selv om den er ganske god nå, er det alltid rom for forbedringer, særlig ettersom den utvilsomt henger etter Google Assistant.

Først og fremst ser vi gjerne at Siri blir flinkere til å forstå oss, slik at hun gir nyttige og presise svar på våre spørsmål. Det hadde vært flott med mindre avhengighet av nettsøk, slik at man fikk mer skreddersydde svar.

3. Utvidede sykkelruter og samlinger i Apple Kart

(Image credit: Apple)

Apple Kart er blitt langt bedre enn tidligere, og de to nyeste tilskuddene hare gjort tjenesten enda bedre. Her snakker vi om sykkelruter og samlinger, der sistnevnte er anbefalinger om severdigheter og opplevelser.

Dessverre er ikke disse to tjenestene tilgjengelige over alt. For øyeblikket finnes dette bare i en håndfull byer, og dessverre ikke i Norge. Særlig veivisere for syklister er noe vi gjerne ser at får en langt større utbredelse, slik at man kan velge de tryggeste og minst kraftkrevende rutene mellom to punkter.

4. En ønskeliste for App Store

App Store hadde tidligere en ønskelistefunksjon, der man kunne føre opp spill og apper du var interessert i. Dette var spesielt nyttig for ting som kostet penger, ettersom du kanskje ikke var klar for å betale for dette på det angjeldende tidspunkt, men likevel kunne være interessert i å benytte deg av tilbudet senere.

Apple fjernet dessverre denne funksjonen for flere år siden, men vi ser gjerne at den får sin tilbakekomst med iOS 15.

5. Flere språk i Oversett

Med iOS 14 kom Apple med en Oversett-app i mobiloperativsystemet, som en flott måte å oversette til andre språk på. Men ved lansering støttet den bare 12 språk, noe som er vesentlig færre enn Google Translate og andre rivaliserende tjenester.

Vi ønsker oss altså store forbedringer på denne fronten i iOS 15. Vi tror dette er noe Apple jobber med, og det kan til og med hende det kommer inn nye språk allerede før den nye versjonen av iOS kommer. Men det gjenstår mye arbeid hvis Apple er ute etter å skape den beste oversetter-appen.