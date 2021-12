Google Pixel 6a ligner lite på Pixel 5a i nye lekkede bilder

I Pixel 6-serien viste Google frem et helt nytt telefondesign, men det ser ut til at du ikke trenger å punge ut med en formue for å få en telefon med det samme (eller et lignende) design, siden Google Pixel 6a later til å ligne noe voldsomt.



Bilder som viser en aluminiumsmodell av Pixel 6a har endt opp på nett, via lekkasjemakeren xleaks7 og nettsiden Fanthom Bracelets, og disse vitner om at den store horisontale kamerablokken du finner på Google Pixel 6 og Pixel 6 Pro fortsatt lever i beste velgående.



Bildene viser også at telefonen har et dobbeltkamerasystem på baksiden, ett enkelt hullkamera i front, av/på-knapp og volumknapper på høyre side og en USB-C-port og høyttalergitter på bunnen.

Bilde 1 av 2 (Image credit: xleaks7 / Fathom Bracelets) Bilde 2 av 2 (Image credit: xleaks7 / Fathom Bracelets)

Kildene hevder videre at Google Pixel 6a kommer til å få fingeravtrykkleser innebygget i skjermen, og at den kommer til å være ganske tykk, men det foreligger ingen andre, mer spesifikke, detaljer om spesifikasjonene.



Som alltid tar vi disse lekkasjene med en god dose salt, selv om lekkasjemakeren i dette tilfellet har en relativt god treffprosent. Det er likevel ikke helt klart hvor denne prototypen stammer fra, og disse metallmodellene – som gjerne brukes av tilbehør-produsenter – kan ofte også være basert på lekkasjer og rykter, så man kan på ingen måte anse disse bildene som noen garantist for hvordan telefondesignet kommer til å ende opp.



Når det er sagt, så er dette et design vi kjenner til fra før av, og så langt er det ingen dissidens mellom kildene når det gjelder hvordan Pixel 6a kommer til å se ut.

Kommentar: Et nødvendig design-skifte

Selv om vi ikke er helt bombesikre på hvorvidt dette er det faktiske designet til Google Pixel 6a, så håper vi selvsagt at det er det. Det mest sannsynlige alternativet vil tross alt være at Google holder seg til det langt kjedeligere Pixel 5a-designet.



Hvis det er tilfellet, og Google lever i fortiden, så vil dette understreke at Pixel 6a er en rimeligere telefon enn de man finner i hovedserien, og det gir til en viss grad mening. Det vil være en taktikk som ligner den Apple har tatt med iPhone SE (2020), men det vil i så fall også bety at Pixel 6a kommer til å tre inn i rekken lignende budsjettmodeller.



Har man et design som det man finner i Pixel 6-serien, så skiller det seg markant ut, og Google burde ikke ha noen problemer med å differensiere nye og rimeligere modeller ved å selge 6a i andre farger enn de eksisterende.