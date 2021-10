Lanseringsvinduet til Samsung Galaxy S22 og S21 FE avslørt i ny lekkasje

Ryktemølla spinner som aldri før når det gjelder å prøve å forutse når Samsung Galaxy S22 og Samsung Galaxy S21 FE kommer på markedet – og vi ble nettopp servert ny informasjon om når lanseringen(e) potensielt skal finne sted.



Basert på det som sies av kildene, mener Samsung-nyhetssiden SamMobile å vite at Galaxy S22-serien får sin debut en eller annen gang i februar – hvilket passer godt med det vi allerede har hørt av rykter om de kommende flaggskipene.



SamMobile sier også at Galaxy S21 FE kommer til å bli vist frem under CES 2022, som holdes mellom den 5. og den 8. januar. Igjen, dette passer godt med andre lekkasjer vi har vært vitne til tidligere, så det hele høres relativt plausibelt ut.

Da var datoen klar, eller?

Siden Samsung Galaxy S21-serien fikk sin debut i januar 2021 virket det sannsynlig at også Galaxy S22-enhetene kunne finne på å dukke opp i januar 2022. Dette var lenge vår teori, og det er bare i det siste vi har hørt rykter om at telefonene blir noe forsinket.



Det er faktisk slik at Galaxy S22-serien kan bli lansert senere i 2022 fordi det later til at Samsung ønsker å få Galaxy S21 FE (Fan Edition) ut døra først. CES virker som en opportun anledning for en slik lansering.



Vi har sittet og ventet på lanseringen av Galaxy S21 FE i store deler av 2021: Det var mye som tydet på at telefonen kom til å dukke opp under Unpacked-evenementet Samsung arrangerte den 20. oktober, men som du allerede vet, så sitter vi fortsatt og venter.

Kommentar: Samsung prøver å dekke alle sjikt

(Image credit: Future)

Det burde ikke være kontroversielt å si at en januarlansering av Samsung Galaxy S21 FE er i seneste laget, sammenlignet med våre opprinnelige tanker om Samsungs timing. Husk at Galaxy S20 FE, i sin tid, dukket opp i oktober 2020, og Samsung pleier å komme med nye versjoner av sine årsmodeller rundt denne datoen.



Man kan selvfølgelig vise til eksterne faktorer, ikke minst den pågående pandemien og den globale brikkemangelen, som har påvirket nær sagt hvert bidige selskap som driver med elektronikk den siste tiden. Samsung er ikke immune mot slike vanskeligheter, og måtte for eksempel avlyse lanseringen av Galaxy Note 21 tidligere i år.



Enkelte ganger, i løpet av de siste månedene, har det nesten føltes ut som om Galaxy S21 FE ville lide samme skjebne som Note 21. Informasjon om telefonen har blitt fjernet, for så å gjenoppstå, og i september var det ikke helt klart om hvorvidt Samsung selv egentlig visste om telefonen skulle lanseres eller ei.



Akkurat nå virker det likevel som at telefonen kommer til å dukke opp i januar. Det er riktignok senere enn vi trodde, men det ser likevel ut til å bli en viktig lansering for Samsung, et slags hvileskjær før det forventes større forandringer med Galaxy S22-serien.