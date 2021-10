Lag din egen Samsung Galaxy Z Flip 3 med 49 forskjellige fargekombinasjoner

Vi synes Samsung gjorde seg flid med Galaxy Z Flip 3 da den ble lansert i august, og alle som har hatt planer om å kjøpe seg en av selskapets brettbare telefoner har enda større grunn til å glede seg til et eventuelt kjøp nå som Samsung har introdusert flere farger, som kan brukes til å skreddersy selskapets skjelltelefoner.



Samsung Galaxy Z Flip 3 Bespoke Edition heter den nye telefonen, og har man denne varianten av den brettbare modellen kan man velge hvilke farger man vil ha på topp- og bunndelen av enhetene, samt hengselområdet i midten. Bespoke Edition tilbyr blått og gult, i tillegg til de eksisterende fargene hvitt, svart, rosa og såkalt cream. Hengslene får man også i sølv og svart – alt i alt har man ifølge Samsung muligheten til å velge mellom 49 forskjellige kombinasjoner.

De nyvunne fargevalgene er dog ikke gratis. Samsung Galaxy Z Flip 3 Bespoke Edition koster 1099 amerikanske dollar, med andre ord hundre dollar mer enn den anbefalte utsalgsprisen til originalmodellen (omlag 840 kroner.) Her i Norge er det foreløpig noe usikkert hva de nye modellene kommer til å koste, men vi antar at prisforskjellene legger seg relativt nære de amerikanske.



Det ble ikke presentert noen Samsung Galaxy Fold 3 Bespoke Edition, men det er verdt å holde utkikk i tiden som kommer: Galaxy Z Flip 3 Bespoke Edition er ifølge Samsung bare begynnelsen. Fargeinitiativet kommer til å spre seg utover til andre enheter, fortalte selskapet til TechRadar per e-post.

(Image credit: Samsung / Maison Kitsune)

Samsungs Unpacked Part 2: Hva med resten?

Dessverre var det ikke hold i ryktene som mente at 20. oktober ville være lanseringsdatoen for Samsung Galaxy S21 FE, men er man tilhenger av Samsung Galaxy Watch 4 får man i det minste en ny oppdatering som inkluderer en del nye urskiver, en kontrollfunksjon man bruker ved hjelp av håndbevegelser og forbedret fallregistrering.



Samsung Galaxy Z Flip 3 er forresten ikke det eneste produktet som får en spesialversjon. Under Galaxy Unpacked Part 2 ble også nye varianter av Samsung Galaxy Watch 4 og Samsung Galaxy Buds 2 lansert, der disse får et nytt visuelt tema, laget i samarbeid med Paris-via-Tokyo-merket Maison Kitsuné.

(Image credit: Samsung / Maison Kitsune)

Samsung Galaxy Watch 4 Maison Kitsuné Edition har såkalte Moonrock Beige-reimer, med en uthuling formet som merkets revelogo (i tillegg til revegraveringer.) Man kan også få reimen i såkalt Stardust Gray, og urskivene man kan bruke får også Maison Kitsuné-inspirerte temaer.

(Image credit: Samsung / Maison Kitsune)

Samsung Galaxy Buds 2 Maison Kitsuné Edition får man også i lignende farger – selve øreproppene er i Moonrock Beige og læretuiet i Stardust Gray, med noe som ser ut som en brodert revelogo på utsiden. Høyre ørepropp får en silhuett av det karakteristiske revehodet, mens venstreproppen får revehalen – og parer man telefonen med øreproppene får man et eget tema også her.



Begge spesialutgavene er dyrere enn de ordinære variantene. Samsung Galaxy Watch 4 Maison Kitsuné Edition, på 40 mm, koster 399 amerikanske dollar (omlag 3300 kroner), noe som er et ganske røslig prishopp kontra originalen, som har en anbefalt utsalgspris på 249 dollar (omlag 2100 kroner.)



Samsung Galaxy Buds 2 Maison Kitsuné Edition koster 249 dollar (omlag 2100 kroner), mens de opprinnelige variantene koster 149 dollar (omlag 1250 kroner.)