Samsungs nye lanseringsevenement er rett rundt hjørnet. Verdenspremieren er klokken 16:00 (norsk tid) den 20. oktober, og nå lurer vi veldig på hva selskapet har på trappene.



På tross av navnet (Unpacked Part 2) er dette selskapets tredje lanseringsarrangement i 2021, og det hele foregår omtrent to måneder etter selskapets storslåtte avsløring av Galaxy Watch 4, Galaxy Z Flip 3 og Galaxy Z Fold 3 og ni måneder etter lanseringen av Samsung Galaxy S21-serien.



Denne gangen, i motsetning til i forkant av de to foregående evenementene, er vi slettes ikke sikre på hva selskapet har på lur, rent bortsett fra en del nye farger i Galaxy Z-serien og muligens annonseringen av en del samarbeid i forbindelse med både inneværende og kommende produkter, som for eksempel en BTS-variant av Flip 3 (hvilket nærmest burde være en formalitet.)



Samsung har nevnt at det kommende skal «åpne opp nye opplevelser for selvutfoldelse gjennom teknologi», så det blir spennende å se hva som blir presentert fra scenekanten denne gangen.



Vi regner med du ønsker å titte innom arrangementet live, siden du leser denne artikkelen. Vel, det er såre enkelt, siden Samsung Unpacked-evenementer alltid er enkle å bivåne på nett.

Slik ser du Samsung Galaxy Unpacked Part 2

Samsung sender livestrømmen fra Unpacked via en rekke videosider på nett – i rubrikken over finner du strømmen som befinner seg på YouTube, men du kan også se samme strøm via Samsungs hjemmeside eller via selskapets Newsroom-side.



Hvis du vil ha seneste nytt om alt som annonseres under arrangementet, så kan du registrere deg hos Samsung, og dermed få varsler via e-post når ting skjer, eller bare holde deg her hos oss i TechRadar.