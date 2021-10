Samsung Galaxy S22 Ultra har nesten identiske kameraer som S21 Ultra

Samsung Galaxy S22-serien produserer allerede en jevn strøm med lekkasjer, på tross av at vi ikke regner med å se snurten av telefonene før om en liten håndfull måneder. Dog, ikke alle lekkasjer er like lovende. Dagens ferske Samsung-informasjon vitner for eksempel om at S22 Ultra ikke ser ut til å få noen særlige spennende oppgraderinger når det gjelder kamerasystemet.



Den produktive (og treffsikre) lekkasjemakeren Ice Universe tvitret en liste over spesifikasjoner for S22 Ultra, med objektivinformasjon, sensordetaljer og det hele, vedrørende fire forskjellige kameraer – kun de på baksiden, vi fikk intet nytt om selfiekameraet.

S22 Ultra camera108mp Improved version of HM3 main 1 / 1.33 "0.8 um F1.8 FOV 8512MP 0.6X sony 1/2.55" 1.4um F2.2 FOV 120 10MP 10X new sony 1/3.52" 1.12um F4.9 FOV 1110MP 3X new sony 1/3.52" 1.12um F2.4 FOV 36October 26, 2021 See more

Ice Universe lister opp ett hovedkamera på 108 MP, et ultravidvinkelkamera på 12 MP, et periskopkamera (10x zoom) på 10 MP og et telefotokamera på 10 MP (med 3x zoom). Brukere av Samsung Galaxy S21 Ultra vil nok finne dette særdeles gjenkjennelig, gitt at de ovennevnte spesifikasjonene er de samme som i forgjengeren.



Det skal likevel være en del forskjeller. Hovedkameraet og zoomkameraene skal etter sigende få bedre sensorer, og blenderåpningen skal være noe videre, men ikke drastisk.



Enkelte rykter mener å vite at Samsung Galaxy S22-telefoner vil få hovedsensorer på enten 192 MP eller 200 MP, men dagens lekkasje vitner om at det er i overkant optimistisk.

Kommentar: Kamerasystemet er mer enn bare maskinvare

Selv om Samsung Galaxy S22 Ultra ikke ser ut til å ta det helt store spranget fremover når det gjelder kameraer, i alle fall om man skal ta Ice Universe-tvitringen for god fisk, så betyr ikke det nødvendigvis at telefonen i seg selv blir skuffende.



Tradisjonelt, i tilfellene der Samsung beholder en del spesifikasjoner på tvers av generasjonene, så kompenseres det gjerne med langt bedre kameraprogramvare – det er i slike situasjoner vi har fått verktøy som Single Take, en funksjon mange vil være enige i at er en av de viktigste modusene for fotografer i dagens Samsung-telefoner.



Vi lever med andre ord i håpet om at selve kameraspesifikasjonene ikke vil være toneangivende for resten av telefonen, men at Samsung Galaxy S22 Ultra fortsatt vil være en interessant enhet da den kommer på markedet i 2022.