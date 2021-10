Google Pixel 6-lanseringen: Alt vi forventer å se den 19. oktober

Google Pixel 6 kommer til å bli avslørt senere i kveld (19. oktober) under et arrangement skreddersydd for anledningen – men, i motsetning til Apple-lanseringen i går, sitter vi på langt mer informasjon om hva som faktisk vil serveres fra scenekanten i dag. Google har vært sjenerøse med detaljene rundt Google Pixel 6 og storebror Pro i forkant av evenementet.



Lanseringen starter klokken 19:00 den 19. oktober. For å følge med live kan du gå til Googles offisielle YouTube-kanal.



Det vi med sikkerhet vet er at både Google Pixel 6 og 6 Pro kommer til å bli vist frem (noe annet ville ha vært rart, gitt at Google regelrett sier at dette er telefonenes lanseringsarrangement), men hva annet kan søkegiganten ha på lur? Enkelte ryktemakere mener å vite at det er sannsynlig at vi får mer enn bare telefoner, mens andre drømmer om noen ganske usannsynlige produktlanseringer.



Vi har våre egne spådommer klare. Disse ligger sortert under et knippe kategorier i teksten nedenfor. Noen er relativt sikre, andre er innenfor mulighetenes grenser, mens vi tror at det er lite sannsynlig at enkelte dukker opp. La oss starte lett med noen av de sikreste kortene.

Kommer til å dukke opp...

(Image credit: Google)

1. Google Pixel 6

Hvis Google Pixel 6 ikke dukker opp på sitt eget lanseringsarrangement, så er det noe som virkelig skurrer hos Google. Vi ser for oss et plot «Hangover» verdig der haugevis av ingeniører har vært i Las Vegas med alle testeksemplarene og våkner opp med hukommelsestap.



Faktisk er det Pro-modellene Google har vært mest snakkesalige om, men selv om vi vet mer om storebror Pixel er det mange som mener at Google Pixel 6 kommer til å ha et hovedkamera på 50 MP, et ultravidvinkelkamera på 12 MP, en skjerm med en oppdateringsfrekvens på 90 Hz, 8 GB RAM og lading på 33 watt.



Vi vet at telefonen kommer til å ha samme Tensor-prosessor som Pro-varianten, det vil si Googles egenproduserte brikke, men vi har ingen informasjon om hvor rask denne vil være.

(Image credit: Google)

2. Google Pixel 6 Pro

Når det gjelder Pro-versjonen, så har vi litt mer informasjon. Det er ingen tvil om at denne varianten er noe mer overdådig, hvilket kan være årsaken til at lekkasjemakere har et større fokus på denne.



Etter sigende skal enheten ha en skjerm på 6,67 tommer og en oppdateringsfrekvens på 120 HZ, det samme hovedkameraet som i standardversjonen, men med et telefotokamera på 48 MP, et batteri på 5000 mAh og antakeligvis opptil 12 GB RAM.



Dette forventes å være Googles etterlengtede retur til toppmodell-segmentet etter at Pixel 5 ble posisjonert som en midtsjiktsmodell, hvilket skal innebære et aldri så lite knippe hjemmesnekret programvare, inkludert én ting mange har store forventninger til.

Android 12 kjørende på en Google Pixel 4a 5G (Image credit: Future)

3. Android 12

Google lanserer som oftest sin årlige Android-oppdatering – denne gangen er det altså snakk om Android 12 – også til de eldre Pixel-modellene, når nye modeller annonseres. Akkurat i år har prosessen vært litt mer kronglete, siden kildekoden allerede ble avslørt tidligere denne måneden, men det er likevel ikke slik at man har kunnet laste den ned ennå.



Vi vet alt om de nye Android 12-funksjonene, der den største nyheten er Material You-temaet, som lar deg sette en spesifikk stil i alle telefonens menyer og skjermbilder, men så langt har man kun kunnet bruke dette i betavariantene.



Vi håper at Pixel 6-arrangementet også innebærer en fullstendig lansering av Android 12, i alle fall i enkelte telefoner – eller at vi får bekreftet en snarling lansering.

Dukker kanskje opp...

Samsung Galaxy Z Fold 3 (Image credit: Aakash Jhaveri)

1. Google Pixel Fold

Rykter om Google Pixel Fold har sirkulert i lange tider. Dette skal være Googles første brettbare telefon, og være inspirert av Pixel 6-modellene – i tillegg skal den altså kunne brettes.



Et vell av rykter har ymtet om en lansering sent i 2021, men det betyr ikke nødvendigvis at vi får se den i kveld under oktober-arrangementet – det er selvsagt heller ikke sikkert at ryktene stemmer.



Mange år har gått siden vi først hørte de første ryktene om telefonen, og det har kommet enkelte drypp nå og da siden den gang, hvilket er hvorfor vi fortsatt holder en knapp på at den på et eller annet tidspunkt dukker opp, men vi vet likevel svært lite om telefonen. En faktisk lansering er nok mye å håpe på, men det hadde vært artig med et lite hint.

Google Pixel Buds A (Image credit: Future)

2. Google Pixel Buds (2021)

Google har allerede lansert nye ørepropper i år. Disse heter Google Pixel Buds A, og ble lansert på sommeren – men det er likevel mulig at selskapet har jobbet med en årlig oppdatering i toppmodellene Pixel Buds (2020).



Vi har ikke hørt stort om disse helt trådløse øreproppene – faktisk har vi ikke hørt noe som helst om at disse skal komme i år.



Hvorfor har vi plassert de i «kanskje»-kategorien? Vel, vi hørte nær sagt ingenting om Googles andre Pixel Buds i forkant av forrige lansering heller, så mangelen på informasjon behøver faktisk ikke å bety så mye. Det er også mer sannsynlig at dette produktet er med på Google Pixel 6-lasset enn de vi nevner under.

3. Google Pixel Pass

Akkurat dette produktet skiller seg litt ut, og den eneste grunnen til at vi vet om det er en enorm lekkasje for bare en uke siden. Ifølge enkelte kilder skal Google lansere et årlige oppgraderingssystem ved navn Pixel Pass.



Det kan høres ut som om dette ligner litt på Apple One (tjenesten som inkluderer en rekke Apple-tjenester i ett og samme abonnement), men dette skal i tillegg innebære «regelmessige oppdateringer» for Pixel-telefoner, i tillegg til Googles tjenester.



Selv om det er noe uklart hva dette innebærer, så tror vi at det betyr at du vil kunne oppgradere telefonene via tjenesten, slik at man på sikt kan få seg en Pixel 7 (og 8, og så videre, i takt med lanseringene) til en rimeligere penge. I tillegg regner vi med at man også får tilgang til Google Play Pass, YouTube Premium, Google One og Google Fi.

Dukker antakeligvis ikke opp...

Slik kan en eventuell Google Pixel Watch se ut (Image credit: Google)

1. Google Pixel Watch

Vi har også hørt en hel del rykter om Google Pixel Watch, og mange av disse kan nær sagt dateres til før vår tidsregning, men neimen om produktet har dukket opp, så vi venter fortsatt. Per nå er vi litt usikre på om klokken noensinne vil lanseres, men vi antar at den eksisterer, et eller annet sted i en eller annen Google-lab.



Det ble spådd at dette kom til å bli Google-smartklokken som viste frem Wear OS i sin reneste form – men Wear OS har gått gjennom en rekke forandringer siden vi først hørte nyss om armpynten.



Kanskje Google overrasker? Kanskje selskapet endelig har bestemt seg for å vise frem sin aller første smartklokke? Vi har våre tvil. Det er ikke lenge siden selskapet kjøpte opp Fitbit, så sannsynligheten er stor for at wearables vil samles under denne merkevaren – og skal man gå etter de seneste ryktene, så vil ikke Pixel Watch dukke opp før i 2022.

Google Pixel 5a (Image credit: Future)

2. Google Pixel 6a

Pixel-seriens a-varianter pleier ikke å dukke opp før omtrent halvåret etter grunnmodellene, og disse pleier å ha lignende funksjonalitet til en lavere pris, ofte med noe mindre imponerende spesifikasjoner.



Derfor regner vi ikke med at Pixel 6a dukker opp nå i oktober – det er langt mer sannsynlig at disse modellene introduseres i mars eller april 2022.



Ikke bare ville en eventuell 2021-variant av Pixel 6a konkurrere med Pixel 6 og 6 Pro, med lignende spesifikasjoner og høyere pris, men nå som vi er midt inne i en global komponentmangel gir det lite mening å gi ut tre telefoner samtidig for Google.