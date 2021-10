Android 12 har fått et offisielt dessert-navn, og nå vet vi hva det er

Android 12 har nå offisielt blitt «lansert» (kildekoden har blitt levert til Android Open Source Project), men er ikke tilgjengelig for nedlasting til telefonen din i form av et ferdig operativsystem riktig ennå – men vi vet hva navnet på desserten er denne gangen: Android Snow Cone.



Det er ikke så lenge siden vi hørte rykter om at Google har returnert til dessertnavn i sine Android-oppdateringer, og nettsiden XDA Developers hadde hørt nyss om Snow Cone-navnet allerede i februar i år, men nå er det altså bekreftet.



David Burke, visepresident for ingeniøravdelingen hos Google, bekreftet navnet i et Twitter-innlegg, samtidig som han viste frem et nytt bakgrunnstema for programvaren.

Selv om Android 12-oppdateringen nå i praksis er lansert, så er det lite trolig at det kommer til å ende opp på telefonen din med det aller første. Hvis du eier en Pixel-telefon, så skal du ifølge Google få en oppdatering i løpet av «de neste ukene», mens andre Android-baserte telefoner må vente en stund til.



Google Pixel 6 skal lanseres den 19. oktober, så det kan være at selskapet kommer til å sende ut en oppdatering til eksisterende telefoner rundt lanseringsdagen.



Vi regner med å få høre langt mer om Google Pixel 6 og Pixel 6 Pro om snaue to uker, inkludert pris og når det er mulig å kjøpe telefonen (noen særlig storstilt tilgjengelighet forventes dog ikke i Norge.)

Kommentar: Vi er glad søtsakene er tilbake

Vi har hatt to år med Android-versjoner uten dessert-navn, så nå føler vi det er på tide med litt søtsaker igjen.



Det er uklart om Google noensinne kommer til å bruke disse navnene i markedsføringen av Android-oppdateringer igjen, men det er uansett hyggelig at Google gjør kodenavnene kjent i andre kanaler.



Android Pie (9) var den forrige versjonen av OS-et som fikk en offisiell søtsak-tittel, men etter det fulgte Android 10 og Android 11 uten noe mer spennende titulering.



Litt mer søtsaker i monitor setter vi pris på, og vi lurer allerede på hva kallenavnet til Android 13 kommer til å bli.