Den globale komponentmangelen som stjal julen

Hadde du håpet å finne en Playstation 5 eller Macbook på tilbud i løpet av Black Friday? Da kan det være lurt å legge om planene.

Problemet er at silisium, som finnes i nesten alle teknologiske dingser for tiden, er blitt en mangelvare på grunn av høy etterspørsel – og på grunn av produksjonsproblemene som oppsto i forbindelse med Covid-19-pandemien. Det har medført en økning i produksjonskostnadene på intet mindre enn 300 prosent, ifølge Bloomberg. Mangelen på silisium medfører tomme varelagre – og i forlengningen av dette en usedvanlig tørr Black Friday. Og trolig en like skrinn jul?

Tomt på lageret og knapt med tid

Det er flere ulike årsaker til at dette vil påvirke handelen de kommende månedene. For det første er inflasjonen et resultat av møtet mellom høy etterspørsel og lav tilgjengelighet. Det var vi allerede klar over, gitt hvor vanskelig det er å få tak i enkelte produkter, som for eksempel noen av de beste grafikkortene for øyeblikket.

Når produksjonen blir dyrere for produsentene, er det naturlig at de er mindre tilbøyelige til å senke prisene på sine mest populære produkter i tiden før jul. De vil nok uansett selge godt.

Det er også mye som tyder på at produksjonsproblemene kommer til å vedvare en god stund fremover. Både Nvidia og AMD har fortalt om anstrengt produksjon på grunn av mangelen på silisium i teknologiens verden. Tilgjengeligheten kommer trolig ikke til å bedre seg før i midten eller henimot slutten av 2022.

Intels CEO Pat Gelsinger forutser til og med at vi kanskje ikke kommer til å oppleve noen forbedring i tilgangen på prosessorer før i 2023.

Vi meldte også for kort tid siden om at til tross for en enorm økning (115 %) i Mac-leveransene i første kvartal 2021 – utvilsomt på grunn av lanseringen av MacBook Air og 13" MacBook Pro – vil produksjonen trolig reduseres kraftig i løpet av første halvår av 2022, skal vi tro Apple analytikeren Ming-Chi Kuo.

Nesten alt benytter seg av wafere (tynne halvledermaterialer som vanligvis består av silisium) for tiden – fra biler og spillkonsoller til smarte husholdningsapparater og datakomponenter – og dermed vokser køen av produsenter som vil skaffe seg adgang til den lille mengden silisium som faktisk produseres.

På grunn av disse produksjonsproblemene, som trolig ikke vil ta slutt på mange måneder, samt det faktum at selve produksjonen blir stadig dyrere, virker det svært usannsynlig at du vil få kjøpt produkter som PS5 eller GeForce RTX 3080-grafikkort til gode priser, eller med noe som helst prisavslag i det hele tatt.

Produsentene klarer nok å bære de økende silisiumprisene, men hvis Sony må betale dyrt for å klare å produsere en tilstrekkelig mengde konsoller før julen, må de trolig senke fortjenestemarginen ytterligere ved å rabattere et produkt det allerede er skyhøy etterspørsel etter.

Kommentar: hold øynene åpne, men ta det med ro

Det er blitt meldt om problemer med produksjonen av silisium i flere måneder nå, og vi kan nok ikke håpe å se lyset i enden av tunnelen riktig ennå. Dette problemet har ingen enkel løsning, ettersom det er en blanding av ulike faktorer som har ført til det rådende kaoset. Dette er helt enkelt må leve med en god stund til.

Hvis du ikke kan tenke deg en jul uten teknologidingser under treet, må du følge med på tilgjengeligheten. Hvis produktet du er ute etter har vært utsolgt i flere uker, burde du slå kloa i det så fort det finnes på lageret – og ikke vente og se om du kan få det billigere i løpet av Black Friday eller Cyber Monday.

Det finnes alltids en masse folk som venter på salget uansett, så selv om produktet du har sett deg ut ikke skulle få nedsatt pris, blir konkurransen om det hardere jo lenger du venter.

Dette gjelder naturligvis ikke alle teknologiprodukter. Dermed må du bruke sunn fornuft og gjøre litt etterforskningsarbeid på egen hånd før du planlegger kjøpet ditt. Det er fortsatt en god mulighet for at produkter som lydplanker og hodetelefoner vil få nedsatte priser de kommende ukene hos forhandlere som Elkjøp, Komplett.no og NetOnNet.