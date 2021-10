Apple Unleashed: Dette forventer vi å se

Apple neste lanseringsarrangement, Unleashed, er rett rundt hjørnet, allerede i kveld (den 18. oktober.)



Teknologigianten lover at de skal avsløre en rekke imponerende produkter, så akkurat nå sitter vi og teller ned minutter og sekunder til arrangementet går på luften klokken 19:00 i kveld.



Hvis du vil ha noe å gjøre mens du venter, annet enn å tvinne tomler, så kan du lese videre. Under går vi gjennom alt vi regner med at kommer til å dukke opp i den nært forestående Apple-presentasjonen.

MacBook Pro med M1X-prosessor

Det ene produktet vi er nesten hundre prosent sikre på at kommer til å dukke opp i kveld, under Apple Unleashed, er en helt ny MacBook Pro 16" (2021). Den større MacBook Pro-varianten er en få enheter som ikke har blitt oppdatert i året som har vært, og mange mener nå at det er på tide med en oppdatering.



I tillegg regner vi også med at det blir vist frem en MacBook Pro-variant på 14 tommer, som antakeligvis kommer til å ha lignende spesifikasjoner som storebroren på 16 tommer. Ikke bare forventes det at de nye 2021-modellene skal være større enn fjorårets MacBook Pro, på 13 tommer, men det er nærmest garantert at de også vil inneholde de svært etterlengtede M1X-brikkene.



Apples M1-prosessor er en kraftplugg som har gjort at mange av dagens modeller, som eksempelvis MacBook Pro 13" (2021), iMac (2021) og iPad Pro (2021), uten problemer kan betegnes som de beste enhetene i selskapets arsenal.



Ryktebørsen mener å vite at M1X kommer til å ha 10 CPU-kjerner og enten 16 eller 32 GPU-kjerner, litt avhengig av varianten man går for. Til sammenligning kan vi nevne at M1 har 8 CPU-kjerner og 8 GPU-kjerner, så om ryktene er sanne vil M1X være enda bedre verktøy for alle som bruker grafisk krevende programvare.



MacBook Pro 13" (M1, 2020) ble nylig stemt frem som beste laptop for kreative yrker under TechRadar Choice Awards 2021 (skrevet av våre britiske kolleger), så forespeilingen om at MacBook Pro 16" (2021) og MacBook Pro 14" (2021) vil fungere enda bedre i dette segmentet er mer enn grunn nok til å benke seg foran TV-er, laptoper, telefoner og nettbrett når evenementet går på luften mandag kveld.

(Image credit: Future)

Mac mini med M1X-prosessor

Tilhengere av Apple-datamaskiner kan potensielt også glede seg til Unleashed, siden vi også forventer at selskapet kommer til å avsløre en ny M1X-basert Mac mini.



Da selskapet lanserte MacBook Pro 13" (2020) med M1-prosessoren i fjor ble det samtidig lansert en ny Mac mini (M1, 2020), så det ville overraske oss lite om Apple også i år oppdaterer sin minste datamaskin.



Samtidig må vi innrømme at vi er mindre sikre på Mac mini-lansering enn vi er på de M1X-baserte MacBook Pro-maskinene. Vi har for eksempel ikke sett på langt nær like mange Mac mini-rykter som MacBook Pro-rykter de seneste ukene – noe som kan tyde på spesifikasjoner ikke ennå er like sikre, og dermed at lanseringen ikke vil finne sted i kveld.



I tillegg må det nevnes at den globale mangelen på silisiumbrikker har hatt en stor innvirkning på produksjonshastigheten i ny teknologi – særlig når det gjelder prosessorbrikker generelt. Det er ikke helt usannsynlig at Apple ønsker å utsette Mac mini-planene sine til neste år, slik at det blir enklere å holde tritt med etterspørselen etter de nye MacBook Pro-maskinene.

(Image credit: Apple)

AirPods 3

Til slutt, hvis du ikke bryr deg stort om Apples datamaskiner, så kan det fortsatt være verdt å ta en titt innom for potensielt å få med deg lanseringen av neste generasjon helt trådløse ørepropper: Apple AirPods 3.



Vi har ikke hørt altfor mange rykter om AirPods 3 i det siste, men det har kommet nok med informasjon til at det er relativt sannsynlig med en oppdatering i AirPods-serien med det første.



Den største faktoren her er Apples såkalte romlyd-funksjonalitet (Spatial Audio). Apples omsluttende lydteknologi lager et 360-graders lydbilde der du er midtpunktet, mens du for eksempel hører på musikk eller ser på film og TV. Denne teknologien er imidlertid ikke støttet av de seneste generasjonen AirPods-produkter – den er kun tilgjengelig via de helt trådløse AirPods Pro og AirPods Max.



Det gir mening om Apple nå endelig lanserer et par helt vanlige AirPods som kan dra nytte av selskapets gjeveste lydteknologi.



Et annet aspekt som trekker i retning lansering er at prisene på de inneværende AirPods-modellene har gått ned – noe man implisitt kan lese som: Nå kommer snart AirPods 3, så da er det greit å bli kvitt de eldre modellene.



Vi kan selvsagt ikke være sikre på at nye AirPods 3 kommer til å befinne seg på scenen under Apples evenement, men vi blir nok litt overrasket om Apple ikke nevner AirPods i kveld klokken 19:00