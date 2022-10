iPad Air 5 vs iPad Pro 2022: Is dit het jaar om voor de Pro te gaan?

Je zou kunnen denken dat de keuze tussen de iPad Air 5 en de iPad Pro 2022 niet echt een dilemma is. De onlangs aangekondigde iPad Pro (2022) brengt immers hoogwaardige laptopprestaties naar het tabletformaat. Maar de iPad Air (2022), Apple's andere grote tablet van eerder dit jaar, is ook geen lichtgewicht.

Toen de iPad Air van de vijfde generatie op de markt kwam, dachten we zelfs dat de Air in dezelfde vaarwater terecht zou komen als de iPad Pro 2021, zowel qua prijs als qua functies. Dus hoe staat het ervoor nu er een nieuwer, frisser Pro-model is?

We zijn nog niet klaar om een oordeel te vellen over de iPad Pro 2022, maar op basis van de officiële specificaties en functies kunnen we het volgende zeggen.

iPad Air 5 vs iPad Pro 2022 prijs en beschikbaarheid

(Image credit: TechRadar)

De iPad Air 5 (2022) werd op 18 maart 2022 beschikbaar gesteld. Het instapmodel met 64GB opslag en wifi kostte 698,50 euro. Voor de 5G-versie, en de 256GB-versie betaal je allebei 868,50 euro en voor de 256GB versie met 5G betaal je 1030,50.

De iPad Pro (2022) werd op 18 oktober door Apple geïntroduceerd en is vanaf 26 oktober beschikbaar in twee formaten. De 11 inch-versie kost 1.069 euro en de prijs van de 12,9 inch-versie begint bij 1.469 euro. Je betaalt extra voor extra opslag en 4G-versie. Deze prijzen zijn voor de standaard 128GB-versie en de opslag gaat tot maximaal 2TB. Daar betaal je zo'n 2.449 euro voor.

iPad Air 5 vs iPad Pro 2022 design

iPad Pro 2021 (Image credit: TechRadar)

De iPad Pro 2022 en de iPad Air 5 lijken qua ontwerp inderdaad sterk op elkaar. Beide hebben platte oppervlakken en een scherpe, volledig aluminium behuizing, met uniforme schermranden.

Qua afmetingen lijkt de iPad Air 5 opnieuw sterk op de 11 inch iPad Pro 2022. De goedkopere tablet meet 247,6 x 178,5 x 6,1 mm, terwijl de 11 inch Pro 247,6 x 178,5 x 5,9 mm meet. Afgezien van een dikteverschil van 0,2 mm in het voordeel van de Pro, zijn ze identiek.

De iPad Air 5 is een fractie lichter dan de Pro, maar het gaat om 461 gram tegenover 466 gram, dus dat merk je niet of nauwelijks.

Natuurlijk is er ook een 12,9 inch iPad Pro 2022, en die meet 280,6 x 214,9 x 6,4 mm en weegt 682 gram, dus die is aanzienlijk groter.

Alle drie deze tablets hebben Apple's oude Lightning-poort gedumpt ten gunste van een universele USB-C-poort, hoewel de Pro-modellen de snellere Thunderbolt 4-standaard gebruiken. Verder verbergt de iPad Air 5 een Touch ID-sensor achter de aan/uit-knop, en beschikt de iPad Pro 2022 over het briljante Face ID-systeem van Apple, dat gebruikmaakt van zowel de camera aan de voorkant als de sensoren.

Een manier waarop de iPad Air 5 terugslaat is door de beschikbare kleuren. De goedkopere tablet is verkrijgbaar in een indrukwekkende selectie van 'Space Gray' 'Star Light', roze, paars en blauw. De iPad Pro 2022 biedt daarentegen alleen zilver en Space Gray.

iPad Air 5 vs iPad Pro 2022 display

(Image credit: TechRadar)

De iPad Air 5 en de kleinere iPad Pro 2022 hebben vergelijkbare schermen. De Air heeft een scherm van 10,9 inch en 1640 x 2360, terwijl de Pro een scherm heeft van 11 inch en 1668 x 2388. De grotere Pro schaalt alles op tot 12,9 inch en 2048 x 2732.

Beide Pro-schermen onderscheiden zich door een 120Hz ProMotion adaptieve refresh rate, terwijl de iPad Air 5 op 60Hz blijft steken. De 11 inch iPad Pro 2022 wordt ook iets helderder dan zijn goedkopere broer, met 600nits in plaats van 500nits.

De 12,9 inch iPad Pro 2022 overtreft beide echter door over te schakelen van de standaard IPS LCD-technologie naar een mini-LED LCD-paneel. Dit biedt een aantal voordelen, waaronder een veel hogere helderheid van 1.000 nits en een levendig en contrastrijke kleurweergave.

We zijn dan ook teleurgesteld dat de 11 inch iPad Pro 2022 geen mini-LED display heeft. Het scherm is beter dan dat van de iPad Air 5, maar het scheelt niet veel.

iPad Air 5 vs iPad Pro 2022 camera

(Image credit: TechRadar)

Terwijl de iPad Air 5 een enkele 12MP camera heeft, hebben de iPad Pro 2022-tablets twee camera's: een 12MP primaire camera en een 10MP groothoekcamera. De laatste bevat ook een ToF 3D LiDAR-scanner, waardoor de Pro meer mogelijkheden heeft voor onder andere AR (Augmented Reality).

Zowel de Air als Pro hebben 12MP selfiecamera's, maar zoals we al hebben vermeld, heeft de Pro een TrueDepth-camera die Face ID-verificatie ondersteunt. Beide ondersteunen Center Stage, om je gezicht te volgen bij videogesprekken.

Samen met de betere processor heeft de iPad Pro 2022 een beter camerasysteem dan de Air 5.

iPad Air 5 vs iPad Pro 2022 specs en prestaties

(Image credit: TechRadar)

Apple heeft de kracht van zijn twee iPad Pro 2022-modellen opgeschroefd door ze uit te rusten met de Apple M2-chip. Niet dat de iPad Air 2022 met zijn iets oudere Apple M1-chip een slechte aankoop is.

Zowel de M1 als de M2 bevatten 8-core CPU's, maar de M2 heeft een 10-core GPU. Apple gaat ervan uit dat de M2 processor slechts 15% sneller is dan de M1, maar de GPU van de nieuwere chip is naar eigen zeggen 35% sneller.

De nieuwe M2 geeft de iPad Pro 2022 ook een verbeterde 'Media Engine' en meer rekenkracht. Hierdoor heeft die toegang tot ProRes-video opnames, terwijl het model van vorig jaar deze beelden alleen kon transcoderen.

We hebben een beetje moeite met de opslagruimte van de iPad Air 5. Als instapmodel is 64GB tegenwoordig gewoon niet genoeg, vooral als de enige andere optie een volledige 256GB is. Bij de iPad Pro 2022 is dat niet het geval, met opties van 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB en 2 TB.

Verder biedt de iPad Pro 2022 Wi-Fi 6E en Bluetooth 5.3. Dat is beter dan de Wi-Fi 6 en Bluetooth 5.0 van de iPad Air 5. Beide mobiele varianten beschikken over 5G-ondersteuning.

De iPad Pro 2022 profiteert ook van de verbeterde Apple Pencil 2-connectiviteit. Als je de nieuwste stylus van Apple hebt, zul je merken dat het scherm van de nieuwste iPad Pro kan detecteren wanneer het punt van de pen binnen de 12 mm komt.

Als je de stylus bijvoorbeeld boven een tekstvak houdt, vouwt het tekstvak verder open. Verder heeft de nieuwe iPad Pro 2022 verbeterde prestaties bij het herkennen van handschriften.

iPad Air 5 vs iPad Pro 2022 batterij

(Image credit: TechRadar)

De iPad Air 5 heeft een batterij van 28,93Wh, wat neerkomt op 7.606mAh. Dat is een fractie groter dan de 28,65 Wh of 7.538mAh batterij van de 11 inch iPad Pro 2022, en veel kleiner dan de 40,88 Wh of 10.758mAh batterij van de 12,9-inch Pro.

Afgezien van het verschil in formaat claimt Apple voor elk model precies hetzelfde uithoudingsvermogen: "tot 10 uur internetten via Wi-Fi of video's bekijken", en "tot 9 uur internetten via een mobiel datanetwerk" voor elk van de 5G-varianten.

Oordeel

Apple heeft zijn tablets helemaal geüpdatet naar een 2022-waardig niveau waarbij zowel de Air- als de Pro-modellen prestaties op laptopniveau, een strak ontwerp met platte randen en 5G bieden.

De iPad Pro 2022 lijkt (niet verrassend) de betere en meest capabele van de twee. De nieuwe Apple M2-chip zorgt voor betere prestaties en de twee schermen zijn helderder, soepeler en (in het geval van de 12,9 inch Pro) levendiger.

De Pro biedt je ook een geavanceerder camerasysteem, Face ID-verificatie, verbeterde connectiviteit en meer interactiviteit met de Apple Pencil.

Maar is dat alles de 200 euro waard die Apple extra vraagt voor de 11 inch Pro? Voor de meeste mensen zal dat waarschijnlijk niet het geval zijn, omdat ze functioneel gezien erg op elkaar lijken. Maar dat weten we pas zeker als we de iPad Pro 2022 aan de tand hebben gevoeld.