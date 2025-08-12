We vergeleken LG's, Samsungs en Sony’s nieuwste OLED TV’s: dit is onze winnaar

LG, Samsung en Sony domineren al jaren de OLED TV-markt. LG en Samsung bieden daarbij de beste prijs-kwaliteitverhouding, terwijl Sony uitblinkt met een premium beeld en superieur geluid, maar wel tegen een hogere prijs.

In 2025 is de strijd om de titel beste OLED TV echter heviger dan ooit. We hebben de beste OLED TV’s van elk merk getest, namelijk de LG G5, Samsung S95F en Sony Bravia 8 II. De resultaten waren ronduit positief.

We hebben al eerder de QD-OLED TV’s van Sony en Samsung naast elkaar getest, en ook de LG- en Samsung-tv’s vergeleken. Maar onlangs konden we alle drie de modellen naast elkaar zetten, met exact dezelfde content op het scherm, zodat we konden bepalen welke tv wij zouden kiezen als we het geld hadden om er één te kopen.

Nog een kleine opmerking over de foto’s: de Sony Bravia 8 II en vooral de Samsung S95F lijken op de beelden soms een rode gloed over het scherm te hebben. Dat komt door hun anti-reflectietechnologie, die op een bepaalde manier reageert met camera’s. In het echt is dit effect veel minder aanwezig.

Schermreflecties

Image 1 of 3 Samsung S95F met plafondverlichting is slechts een waas op het scherm. (Image credit: Future) Het scherm van de Sony Bravia 8 II maakt plafondverlichting spiegelend, maar minder sterk dan bij andere OLED-schermen. (Image credit: Future) Het glanzende scherm van de LG G5 heeft de meest spiegelende reflecties van de drie, maar is alsnog een verbetering ten opzichte van eerdere schermen. (Image credit: Future)

Eén van de dingen die we waardeerden aan de voorganger van de S95F, de Samsung S95D, was het OLED Glare Free-scherm, dat spiegelende reflecties volledig wist te elimineren. De zwartwaarden waren echter minder diep dan we hadden gehoopt. De S95F, met zijn OLED Glare Free 2.0-scherm, lost dat probleem grotendeels op: reflecties worden nog steeds geëlimineerd, terwijl de rijke zwartwaarden behouden blijven.

Dankzij het scherm van de S95F zien donkere films zoals The Batman, Nosferatu en Alien: Romulus er ook in heldere kijkomstandigheden uitstekend uit. We wisten voorafgaand aan deze vergelijking dat de LG G5 en de Sony Bravia 8 II het waarschijnlijk minder goed zouden doen dan de S95F in een fel verlichte ruimte, maar de resultaten verrasten ons toch.

Van de drie tv’s presteerde de LG G5, met zijn traditionele glanzende scherm, het slechtst op het gebied van reflecties. De Bravia 8 II, daarentegen, wist met zijn anti-reflectiescherm verrassend goed de reflecties te beperken.

Hierboven zijn drie foto’s te zien van de tv’s in ons testlab met de plafondverlichting aan. De S95F is de duidelijke winnaar, gevolgd door de Bravia 8 II op de tweede plaats en de G5 op de derde.

Helderheid

Image 1 of 2 De Sony Bravia 8 II (midden), met Dynamic Tone Mapping ingesteld op Gradation Preferred, oogt minder helder naast de LG G5 (links) en Samsung S95F (rechts). (Image credit: Future) Door de Dynamic Tone Mapping van de Bravia 8 II (midden) te wijzigen in Brightness Preferred, wordt de helderheid aanzienlijk verbeterd, waardoor deze meer in lijn komt met de G5 (links) en S95F (rechts). (Image credit: Future)

Eén van de dingen die ons meteen opviel tijdens de vergelijking, is dat de Bravia 8 II niet dezelfde helderheid heeft als de G5 of de S95F, en zelfs wat flets oogt in vergelijking. Toen we de HDR-piekhelderheid controleerden in Filmmaker Mode, haalden de LG G5 en Samsung S95F respectievelijk 2.268 nits en 2.132 nits. De Bravia 8 II daarentegen kwam in Cinema-modus uit op een aanzienlijk lagere HDR-piekhelderheid van 1.439 nits.

Bij de fullscreen-helderheid zagen we hetzelfde patroon. De G5 haalde 331 nits en de S95F 390 nits, beide in Filmmaker Mode. De Bravia 8 II kwam in Cinema-modus echter niet verder dan 183 nits. Dit is vrij laag voor een QD-OLED-model. Dat resultaat ligt zelfs lager dan bij de middenklasse LG C5 OLED, die in dezelfde test 199 nits haalde.

Deze metingen deden we met de standaardinstellingen, zoals de tv’s uit de doos komen. De Bravia 8 II heeft een beeldinstelling genaamd Dynamic Tone Mapping, met twee opties: Gradation Preferred en Brightness Preferred. Als we van de standaardinstelling Gradation naar Brightness overschakelen, krijgt de Bravia 8 II een flinke helderheidsboost. Dat is goed te zien in hetzelfde beeld uit The Batman hierboven, waar het gezicht van Batman in de tweede afbeelding duidelijker naar voren komt dan in de eerste.

Met de Brightness Preferred-instelling leveren de zwartwaarden en het contrast echter iets in, dus de keuze hangt af van persoonlijke voorkeur.

Kleuren, zwartniveaus en contrast

Alle drie de tv’s leveren schitterende kleuren, maar de G5 (links) heeft de meest natuurlijke en levendige uitstraling. (Image credit: Future)

Toen we de 4K Blu-ray van Wicked afspeelden, werd al snel duidelijk dat alle drie de tv’s een uitstekende kleurweergave hebben. De roze bloemen, Elphaba’s groene huid en de blauwe accenten op de beige muren zagen er op elk scherm levendig uit, al merkten we wel dat de lagere helderheid van de Bravia 8 II iets van de levendige kleuren wegnam.

De keuze tussen de G5 en de S95F was lastig. De S95F liet dankzij zijn hogere piekhelderheid meer dynamische kleuren zien, terwijl de G5 (met elke tv in de filmmodus) profiteerde van een sterker contrast en diepere zwartwaarden. Dit zorgde dan weer voor meer kleurdiepte. Uiteindelijk merkten we dat onze blik het vaakst naar de G5 werd getrokken.

Qua HDR-kleurbereik dekten alle drie de tv’s meer dan 99% van de DCI-P3-kleurruimte, dus het is geen verrassing dat de kleurweergave bij alle modellen spectaculair was.

Alle drie de tv’s bieden uitstekende zwartwaarden en contrast, maar de LG G5 (links) springt eruit, terwijl de hoge helderheid van de S95F (rechts) het contrast ten goede komt. (Image credit: Future)

Als het gaat om zwartwaarden, was er opnieuw een duidelijke winnaar: de LG G5. Tijdens The Batman, met name de openingsscène in de metro en de scene in het huis van de burgemeester, waren de zwartwaarden op de drie tv’s sterk, maar die van de G5 waren het rijkst en diepst. In vergelijking daarmee oogden de zwartwaarden van de Bravia 8 II en vooral die van de S95F wat lichter, al waren ze nog steeds dieper dan wat we zien bij de mini-LED TV’s.

Het contrast was bij alle drie de tv’s uitzonderlijk goed. Bij het kijken naar 4K-Blu-Rays met donkere scènes, zoals The Batman, Nosferatu en Alien: Romulus, lieten alle drie de modellen een uitstekende balans zien tussen lichte en donkere tinten. Toch zorgde de hogere helderheid van de G5 en de S95F opnieuw voor een krachtiger beeld met sterker contrast dan de Bravia 8 II.

Sony’s geluid

De Sony Bravia 8 II (midden) heeft het beste ingebouwde geluidssysteem en is perfect voor actievolle filmscènes, zoals de Batmobile-achtervolging uit The Batman (afgebeeld). (Image credit: Future)

Als je dit zo leest, lijkt het misschien alsof wij minder onder de indruk zijn van de Sony Bravia 8 II in vergelijking met de andere tv’s. Maar hoewel de Bravia 8 II niet dezelfde visuele impact heeft als de G5 en de S95F, blijft het een fantastische tv. Hij weet de andere twee op een aantal belangrijke punten weet te overtreffen.

Bij zwart-witbeelden, zoals in Oppenheimer, zorgden de hogere helderheidsniveaus van de S95F en G5 voor een beeld met sterker contrast, maar wij vonden dat de koelere kleurbalans van de Bravia 8 II beter paste bij zwart-wit scènes.

De Bravia 8 II heeft bovendien de beste ingebouwde geluidskwaliteit. Sony-tv’s behoren vaak tot de beste op het gebied van geluid, en de Bravia 8 II vormt daarop geen uitzondering. Tijdens de Batmobile/Penguin-achtervolgingsscène uit The Batman liet de Bravia 8 II de krachtigste bas, de duidelijkste dialogen en de meest accurate plaatsing van geluidseffecten horen, zoals piepende banden en rondvliegende kogels.

De S95F leverde weliswaar stevige bassen en heldere dialogen, maar het geluidsbeeld voelde smaller aan dan bij de Bravia 8 II. De G5 had minder diepe bassen dan de andere tv’s, maar bood wel een breder geluidsbeeld dan de S95F. Geen van beide kon echter tippen aan de pure kracht en nauwkeurigheid van de Bravia 8 II.

Conclusie

(Image credit: Future)

Alle drie deze tv’s behoren tot de beste tv’s van 2025. Ze bieden een reeks gamingfuncties die zich kunnen meten met de beste gaming-tv’s, en combineren uitzonderlijke beeldkwaliteit met degelijk ingebouwd geluid. Elk model heeft zijn eigen sterke punten: zwartwaarden en kleurnauwkeurigheid bij de G5, helderheid en Glare Free-technologie bij de S95F, en krachtig ingebouwd geluid bij de Bravia 8 II. Maar toch zouden wij kiezen voor de LG G5.