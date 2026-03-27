We hebben honderden tv's getest: deze zouden we zelf kopen

Wij testen bij TechRadar elk jaar allerlei verschillende tv's: van betaalbare instapmodellen tot de meest premium OLED- en mini-LED TV's op de markt. We onderwerpen ze allemaal aan onze uitgebreide tests. We kijken hierbij naar de specificaties en naar hoe goed de tv's in de praktijk presteren, maar wanneer wij onze koopgids voor de beste tv's samenstellen, is de prijs-kwaliteitverhouding een ander zeer belangrijk onderdeel om op te letten. Niet iedereen wil of kan meer dan 2.000 euro uitgeven aan een nieuwe tv, maar je wil natuurlijk wel een zo goed mogelijke tv die binnen jouw budget past.

Er zijn enorm veel goede opties bij verschillende prijspunten en het zijn nu misschien meer dan ooit tevoren juist de kleine details en unieke features die doorslaggevend kunnen zijn bij het kiezen van de juiste tv voor jou. We kunnen de keuze niet voor je maken, maar we kunnen je wel helpen door onze persoonlijke favorieten even op een rijtje te zetten. Dit zijn de tv's die we persoonlijk zouden kopen als we op dit moment op zoek waren naar een nieuwe tv.

We hebben hieronder een aantal budgetvriendelijke modellen, middenklassers en premium tv's voor je verzameld en zullen uitleggen waarom wij ons geld aan deze modellen zouden uitgeven.

We zullen ons hier focussen op 55-inch tv's om de prijzen te kunnen vergelijken en een duidelijk onderscheid te kunnen maken tussen de verschillende prijsklassen: budgetvriendelijk is hier ongeveer tussen de 500 en 800 euro (het liefst natuurlijk aan de lagere kant), middenklasse is hier ongeveer tussen de 800 en 1.500 euro en premium is hier simpelweg meer dan 1.500 euro (wees gerust, er staat geen tv van 30.000 euro in de lijst). De meeste van deze tv's kan je natuurlijk voor wat meer geld ook in grotere formaten krijgen en in sommige gevallen zelfs nog in kleinere formaten voor iets minder geld.

De budgetvriendelijke prijsklasse

TCL C7K

Gezien de prijs-kwaliteitverhouding die modellen zoals de C7K van TCL weten te bieden, zullen wij tegenwoordig niet snel meer kiezen voor een simpele lcd-tv. Voor een prijs die vaak tussen de 600 en 700 euro zit, haal je inmiddels een uitstekende 55-inch mini-LED TV in huis.

Dat betekent dat je kan genieten van een mooi fel, levendig beeld met een piekhelderheid die dicht in de buurt komt van 3.000 nits. Voor deze prijs is dat een uitstekende helderheid en dit is dus ook vooral een model dat wij zouden kiezen als we op zoek waren naar een budgetvriendelijke tv die fel genoeg is om ook overdag comfortabel te kunnen bekijken. We blijven ook heel erg enthousiast over OLED TV's, en dat merk je ook verderop in deze lijst, maar je moet wel meteen heel veel geld neerleggen als je een OLED TV goed wil zien in een felverlichte ruimte.

Dit model levert gewoon een uitstekend beeld voor deze lage prijs. Je geniet hier van mooie kleuren, ook al kan het zeker nog wat accurater, en een verrassend goed contrast. Ook is dit een uitstekende gaming-tv, dankzij vier HDMI 2.1-poorten en 144Hz refresh rate.

De TCL C7K is beschikbaar in formaten van 50, 55, 65, 75, 85, 98 en 115 inch.

LG B5

De LG B5 blijft voor ons toch de meest interessante keuze als je op zoek bent naar een budgetvriendelijke OLED TV. Je betaalt nog steeds wel iets meer voor een 55-inch B5 dan bijvoorbeeld voor de TCL C7K hierboven, maar een prijs tussen de 700 en 800 euro voor een 55-inch OLED TV is een uitstekende deal.

Het belangrijkste hier is vooral de ruimte waarin jij je tv zal neerzetten. Als je die ruimte goed kan verduisteren, dan zouden wij toch nog steeds eerder voor het contrast en de perfecte zwartwaardes van OLED kiezen dan voor de helderheid van mini-LED. Zet je de B5 echter in een felverlichte ruimte neer, dan kijk je misschien vaker naar je eigen spiegelbeeld dan naar je favoriete films en series. De piekhelderheid haalt hier namelijk nog niet eens 700 nits.

Mocht omgevingslicht geen probleem zijn, dan wordt het rond dit prijspunt voor ons dus de B5 en mocht het wel een probleem zijn, dan wordt het de C7K. Je krijgt hier nog steeds de grootste voordelen van OLED, plus een intuïtief smart tv-platform en ook uitstekende gaming-features. Ook hier krijg je vier HDMI 2.1-poorten.

De LG B5 is beschikbaar in formaten van 48, 55, 65, 77 en 83 inch.

De middenklasse

LG C5

De LG C5 staat niet voor niets bovenaan in onze koopgidsen voor de beste tv's, de beste OLED TV's én de beste gaming-tv's. LG's middenklasse OLED TV is bijna elk jaar wel weer een van de populairste tv's. Hij biedt natuurlijk ook weer alle grootste voordelen van OLED, plus een wat hogere helderheid, waardoor HDR-content weer net iets beter tot zijn recht kan komen.

Als je lang genoeg wacht en de juiste deal tegenkomt, kost hij soms niet eens veel meer dan de B5 bij een vergelijkbaar formaat. Dan is de C5 toch wel een erg mooie upgrade. We zien de 55-inch variant nu geregeld tussen de 800 en 1.100 euro en voor die prijs is dit toch wel een van de beste tv's die je in huis kan halen.

Je overkomt met een piekhelderheid van rond de 1.200 nits nog steeds de weerspiegelingen van direct zonlicht niet, maar het zorgt dus wel voor een wat betere HDR-ervaring dankzij een iets groter contrast en rijkere kleuren. Je krijgt hier ook net wat meer features en een iets soepelere gebruikservaring. Wij zouden dus eerder net wat meer geld neerleggen voor een C5, maar als je echt zo min mogelijk wil uitgeven en toch een goede OLED TV wil, blijft de B5 dus wel interessant. De C5 is gewoon een uitstekende allrounder en voor ons waarschijnlijk toch ook wel de OLED TV met de beste prijs-kwaliteitverhouding.

De LG C5 is beschikbaar in formaten van 42, 48, 55, 65, 77 en 83 inch.