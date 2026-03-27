Sony's nieuwe Dolby Atmos-soundbar verslaat de Sonos Arc Ultra op 3 belangrijke vlakken

Promotiebeeld van de Sony Bravia Theatre Bar 7 onder een tv
Sony heeft deze week twee nieuwe soundbars gelanceerd, plus een aantal nieuwe subwoofers en achterspeakers, waarmee je dus een geheel nieuw geluidssysteem kan samenstellen.

De Bravia Theatre Bar 7 is een 5.0.2-kanaals all-in-one soundbar met negen speakers. De soundbar heeft speciale omhooggerichte en naar de zijkant gerichte speakers, plus automatische ruimtekalibratie. Dit lijkt een sterke concurrent te worden voor de Sonos Arc Ultra, maar hij beschikt ook over verschillende belangrijke features die de soundbar van Sonos mist.

De Theatre Bar 7 is ontworpen om ook samen te kunnen werken met Sony's draadloze subwoofers en achterspeakers.

Sony Bravia Theatre Bar 5

De tweede soundbar die Sony onthuld heeft, is de Bravia Theatre Bar 5. Dit is een 3.1-kanaals model met een meegeleverde draadloze subwoofer. De Bar 5 ondersteunt ook Dolby Atmos en DTS:X, plus hij is tevens voorzien van Sony's eigen virtuele surround-technologieën. Zo krijg je toegang tot de 'Virtual Surround Engine' voor virtuele ruimtelijke audio en 'S-Force Pro' voor een virtueel effect dat zijwaarts gerichte speakers na moet bootsen om een breder geluidsbeeld te creëren.

De nieuwe soundbars moeten natuurlijk naadloos samenwerken met Bravia-tv's en de Bravia Connect-app, waarmee je je hele thuisbioscoopsetup vanaf je telefoon kan bedienen.

Beide soundbars zijn competitief geprijsd. De Bravia Theatre Bar 5 is inmiddels te pre-orderen voor 399 euro en voor de Bravia Theatre Bar 7 betaal je 849 euro. Het duurt nog wel even voordat ze verstuurd zullen worden. Bij de Bar 5 staat op Sony's website dat hij vanaf 19 juni verzonden wordt en bij de Bar 7 wordt 22 mei vermeld.

De Bravia Theatre Sub 9 heeft verder een adviesprijs van 999 euro, de Theatre Sub 8 kost 699 euro en voor de Theatre Rear 9-speakers betaal je 799 euro. Al de nieuwe producten zijn nu dus al te pre-orderen.

Cas Kulk
Redacteur TechRadar Benelux

Cas schrijft het liefst over gaming en alles wat met Samsung te maken heeft. Hij heeft zijn Steam Deck ingeruild voor een ASUS ROG Ally en die heeft hij dan weer ingeruild voor de ASUS ROG Xbox Ally X, dus ook over gaming handhelds kan hij je alles vertellen.

