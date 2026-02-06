Drie valkuilen van goedkope soundbars

Veel van de beste soundbars op de markt kunnen al gauw ruim boven de 1.000 euro kosten. Daar krijg je wel indrukwekkende audio en features voor terug, maar dit past niet binnen iedereens budget.

Toch is het ook begrijpelijk als je je stoort aan de matige geluidskwaliteit van de meeste ingebouwde tv-speakers van moderne tv's en je dus wel een upgrade wil. Hoewel de beste premium soundbars misschien over het algemeen wat meer aandacht krijgen, zijn er natuurlijk ook veel degelijke goedkope(re) soundbars te vinden.

De Sonos Beam Gen 2 die je hierboven in de kopfoto ziet staan, is met zijn adviesprijs van 499 euro misschien niet een van de goedkoopste soundbars, maar het is wel een optie die voor velen aantrekkelijker zal zijn dan een soundbar met een prijskaartje van zo'n 1.500 euro, zoals de JBL Bar 1300MK2. De Beam is dan ook wel een prima soundbar voor zijn prijs, maar het is wel belangrijk om te weten wat de beperkingen (of dus valkuilen) zijn van dit soort modellen en nog goedkopere modellen, zodat je niet per ongeluk de verkeerde keuze maakt voor jouw setup en budget.

Op papier zijn sommige soundbars er namelijk veel indrukwekkender uit dan ze in de praktijk zijn of soms is het van tevoren lastig in te schatten welke onderdelen je echt nodig hebt en welke je wel kan overslaan om de kosten een beetje te drukken. Hieronder vind je drie van de grootste valkuilen van goedkope soundbars.

1. Let op wat voor Dolby Atmos je krijgt

(Image credit: Dolby)

Niet elke goedkope soundbar zal claimen Dolby Atmos te ondersteunen, maar je kan genoeg goedkope en compacte modellen terugvinden die wel vol trots Dolby Atmos op de verpakking vermelden.

Er is dan ook wel degelijk Dolby Atmos-ondersteuning, maar de ene Dolby Atmos-soundbar is de ander niet. Veel goedkope modellen zijn over het algemeen ook meer compacte soundbars en beschikken misschien ook maar over een paar verschillende speakers vanbinnen. Met een paar naar voren gerichte speakers kan je nooit een volwaardig Dolby Atmos-effect creëren.

Voor een echt ruimtelijk effect heb je ook omhooggerichte speakers nodig en in een ideale setup ook fysieke achterspeakers. De Dolby Atmos die dit soort simpelere, goedkope soundbars vaak aanbieden is grotendeels een virtueel effect. Het geluid wordt hier digitaal bewerkt om ruimtelijker te klinken.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

Hierdoor kan het geluid wel iets voller klinken dan als er helemaal geen technologie voor ruimtelijke audio aanwezig is, maar het klinkt nooit alsof geluiden echt van achter of boven je vandaan komen en een enorm groot verschil met een simpele stereosetup zal je misschien niet echt merken.

Er zit altijd wel deels een element van digitale manipulatie aan Dolby Atmos vast, maar de audiobubbel die het om je heen moet creëren, voelt pas echt als een audiobubbel als het geluid echt van om je heen komt. En dat kan dus wel al (deels) bereikt worden door omhooggerichte en naar de zijkant gerichte speakers te gebruiken om het geluid via de muren en het plafond te weerkaatsen.

Waar het hier op neerkomt, is dus dat je niet meteen een bioscoopgeluid moet verwachten als er ergens Dolby Atmos op de doos staat. Als Dolby Atmos een belangrijk onderdeel is voor jou (of je dus gewoon op zoek bent naar de meest meeslepende kijkervaring voor de juiste prijs), zoek dan het beste model binnen jouw budget mét in ieder geval omhooggerichte speakers.

2. Geen subwoofer betekent soms vrijwel geen bas

(Image credit: Future)

Een andere belangrijke valkuil is het belang van een subwoofer bij een soundbar. Helaas is bas in het algemeen of de baskwaliteit een van de eerste dingen waar op wordt bespaard bij goedkope soundbars. Dat is vooral te merken aan het feit dat sommige goedkope soundbars niet eens met een subwoofer worden geleverd.

Bij andere modellen die wel een subwoofer hebben, lijkt deze meer het volume van de bas te verhogen dan de kwaliteit. Zo hoor je misschien wel brommende geluiden extra duidelijk, maar voel je ze nog steeds niet echt heel erg of is het eerder storend dan meeslepend.

Aan de ene kant is een soundbar mét subwoofer dus over het algemeen wel een pluspunt, want dan kan de soundbar zelf zich meer op de midden- en hoge tonen focussen, maar een slechte subwoofer kan natuurlijk ook juist een slecht effect hebben op het geluid.

Een soundbar met een goede subwoofer kost misschien wel net iets meer, maar het is de investering zeker waard. Bovendien vind je een middenklasse model zoals de Samsung HW-Q800F ook al voor ongeveer dezelfde prijs (of net iets meer) als de eerdergenoemde Sonos Beam Gen 2. Het kan daarnaast ook lonen om bij dat soort modellen van Samsung, LG en andere bekende merken, die vaak jaarlijkse upgrades krijgen, te kijken of je nog modellen van een jaar of twee jaar daarvoor kan vinden. Die kunnen soms flink in prijs zijn gedaald, tot op het punt waar je ze goedkope soundbars kan noemen, en krijgen meestal ook geen gigantische upgrades die de nieuwere modellen echt veel interessanter maken.

Wil je toch echt niet al te veel uitgeven? Dan is het overigens geen ramp om niet in een soundbar met subwoofer te investeren, maar het is wel handig om dan te investeren in een losse soundbar waar je eventueel later nog wel een subwoofer aan kan koppelen. Zo kan je de kosten een beetje spreiden en alsnog je basgeluid een upgrade geven als dat toch wel nodig blijkt.

3. Beperkte aansluitingen

(Image credit: Future)

De laatste valkuil geldt niet per se alleen voor goedkope soundbars, maar gewoon voor soundbars in het algemeen: let goed op de beschikbare aansluitingen, want sommige soundbars zijn niet bepaald toekomstbestendig of eigenlijk vrij onhandig binnen jouw setup.

Hoewel een gebrek aan aansluitingen soms zelfs bij dure soundbars zoals de Sonos Arc Ultra een probleem kan zijn, heb je hier over het algemeen nog steeds wel sneller mee te maken bij goedkope soundbars. Om kosten te besparen laten fabrikanten bij hun goedkoopste modellen vaak bepaalde aansluitingen achterwege.

Soms krijg je maar één HDMI-poort (voor het verbinden met de tv), is er alleen ondersteuning voor HDMI ARC en niet eARC, of krijg je zelfs alleen een optische aansluiting. Zorg er dus voor dat je goed weet welke aansluitingen je nodig hebt. Als je een gameconsole, zoals een PS5 of Xbox Series X, aan wil sluiten, dan is het toch wel fijn om in ieder geval één HDMI 2.1-poort te hebben voor passthrough. Sowieso is een HDMI-input wel fijn, want in veel gevallen neemt een soundbar dus ook een HDMI-poort van je tv in beslag.

Het is ook goed om te weten dat HDMI eARC ('Enhanced Audio Return Channel') een hogere bandbreedte ondersteunt dan HDMI ARC. Dit betekent ondersteuning voor hogere kwaliteit audiostreams, terwijl standaard ARC bijvoorbeeld ook het effect van Atmos kan beperken. Een soundbar met alleen een HDMI ARC-poort kan misschien voor nu prima zijn voor in jouw setup, maar is dus niet heel toekomstbestendig.

Wanneer is een goedkope soundbar dan wel een goede keuze?

Ik heb hierboven natuurlijk vooral de nadruk gelegd op de nadelen die een goedkope soundbar kan hebben, maar een goedkope soundbar is zeker niet in elke situatie een slechte keuze.

Het is belangrijk dat je weet wat je misschien mist als je kiest voor een echt goedkoop model, maar als je weet waar je aan begint, dan kan je natuurlijk alsnog je prioriteiten hebben. Als je Dolby Atmos niet zo interessant vindt, maar gewoon vooral een iets beter geluid zoekt dan je uit je tv zelf krijgt, dan is het misschien ook zonde om bijvoorbeeld 500 euro of meer uit te geven.

Een goedkope soundbar kan daarnaast een prima oplossing zijn voor in een kleine woonkamer of een slaapkamer, waar je misschien ook liever geen grote soundbar én subwoofer wil hebben staan. Ook als je niet echt veel films en series kijkt, maar misschien meer een beetje casual tv kijkt, is het misschien overbodig om voor een duurder model te kiezen.

Maar als je voor een goedkoop model zonder al te veel toeters en bellen kiest, is het dus belangrijk dat je dat doet omdat je weet wat je daar krijgt qua prijs-kwaliteit (en je dat oké vindt), en niet omdat je onder de indruk bent dat deze toch wel kan concurreren met veel duurdere modellen vanwege bijvoorbeeld Atmos-ondersteuning of andere interessante marketingtermen.