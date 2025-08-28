Samsung-tv's krijgen nieuw AI-trucje met de hulp van Microsoft

Samsung introduceert dit jaar Copilot, de AI-assistent van Microsoft, op zijn tv's en slimme monitoren. Het nieuws komt via de website van Samsung en de Generative AI-blog van Microsoft, waarin staat dat de combinatie van Copilot en Bixby een rijkere, meer contextuele schermervaring creëert. Volgens Samsung zal de nieuwe Copilot-integratie toegankelijk zijn via Tizen OS Home en Samsung Daily+.

Wat zal Copilot concreet doen op je tv?

Dit zijn vijf scenario's waarin Copilot je zou kunnen helpen:

Spoiler-vrije samenvattingen : “Ik wil weer verder kijken naar The Crown, ik ben gestopt bij seizoen 3, aflevering 4. Wat is er tot dan toe gebeurd?”

: “Ik wil weer verder kijken naar The Crown, ik ben gestopt bij seizoen 3, aflevering 4. Wat is er tot dan toe gebeurd?” Specifieke aanbevelingen : “Net als The Queen's Gambit, maar dan over koken in plaats van schaken, en minder dan twee uur.”

: “Net als The Queen's Gambit, maar dan over koken in plaats van schaken, en minder dan twee uur.” Aanbevelingen voor groepen : "Hannah houdt van romantische komedies, David houdt van sciencefiction, Mark houdt van thrillers. Wat vinden we allemaal leuk?" Perfect voor als iedereen in de woonkamer zit en je samen wilt beslissen.

: "Hannah houdt van romantische komedies, David houdt van sciencefiction, Mark houdt van thrillers. Wat vinden we allemaal leuk?" Perfect voor als iedereen in de woonkamer zit en je samen wilt beslissen. Diepgaande analyses na het kijken : “Wie was de stemacteur voor dat personage?” of “Wat heeft de regisseur nog meer gedaan?”

: “Wie was de stemacteur voor dat personage?” of “Wat heeft de regisseur nog meer gedaan?” Dagelijkse hulp: “Zijn de omstandigheden op zaterdag in Seattle goed om te wandelen?” of “Vrolijk me op na een relatiebreuk.”

De blob aan de linkerkant is hoe Copilot eruitziet (Image credit: Microsoft)

De Microsoft-blog toont ook een video van Copilot in actie, met zijn vreemde, blubberige gezicht dat op het scherm pulseert en lippen die synchroon lopen met zijn spraak. Copilot komt naar enkele Samsung-tv's en -monitoren in “bepaalde markten”. Aangezien de info op de Nederlandse Samsung-website staat, gaan we ervan uit dat Nederland alvast een van die markten.

Microsoft zegt ten slotte dat Copilot beschikbaar zal zijn op modellen uit 2025, waaronder Micro RGB TV's, Neo QLED TV's, OLED TV's, The Frame Pro, The Frame, evenals de M7, M8 en M9 Smart Monitors.