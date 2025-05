Samsung maakt prijzen voor nieuwe tv's en soundbars bekend

De TV line-up voor 2025 van Samsung introduceert baanbrekende innovaties op het gebied van beeldkwaliteit en slimme functies. Aangedreven door Vision AI, tillen de nieuwste Samsung TV’s de kijkervaring naar een hoger niveau. Geavanceerde AI-technologieen analyseren de content en de omgeving om het beeld automatisch aan te passen voor een optimale weergave.

Daarnaast introduceert Samsung op geselecteerde modellen verbeterde Glare Free-technologie, waardoor reflecties tot een minimum worden beperkt en diepere zwarttinten en heldere beelden worden behouden, zelfs in helder verlichte ruimtes. Door het gebruik van een nieuw materiaal zijn de anti-reflectieve eigenschappen sterk verbeterd zodat je optimaal kunt genieten van een prachtig beeld, ongeacht de lichtinval op het scherm. De Glare Free-technologie is nu ook uitgebreid op geselecteerde Neo QLED en OLED-modellen. De nieuwe The Frame TV’s hebben een geoptimaliseerd Matte Display dat door UL is gecertificeerd als Glare Free waardoor je optimaal kan genieten van je kunst.

Ook de audioprestaties van de nieuwe televisies zijn aanzienlijk verbeterd met Adaptive Sound Pro, dat object-based audio combineert met AI om een indrukwekkende en ruimtelijke geluidservaring te creëren. In combinatie met de nieuwste Samsung Soundbars, die naadloos integreren met de TV’s via Q-Symphony, wordt een ongekend harmonieus en krachtig geluidsbeeld gegarandeerd.

En met de vernieuwde Wireless One Connect box die geheel draadloos kan worden gekoppeld aan de nieuwste Samsungs TV’s, zijn storende kabels definitief verleden tijd.

Swipe to scroll horizontally Segment Model Adviesprijs Neo QLED 8K QE98QN990FTXXN € 29.999 QE85QN990FTXXN € 10.999 QE75QN990FTXXN € 7.799 QE65QN990FTXXN € 5.799 QE85QN900FTXXN € 6.999 QE75QN900FTXXN € 4.999 QE65QN900FTXXN € 3.499 Neo QLED 4K QE115QN90FTXXN € 19.999 QE98QN90FATXXN € 9.999 QE85QN90FATXXN € 4.999 QE75QN90FATXXN € 3.699 QE65QN90FATXXN € 2.499 QE55QN90FATXXN € 1.799 QE50QN90FATXXN € 1.499 QE43QN90FATXXN € 1.449 QE100QN80FUXXN € 4.999 QE85QN80FAUXXN € 3.499 QE75QN80FAUXXN € 2.699 QE65QN80FAUXXN € 1.799 QE55QN80FAUXXN € 1.399 QE50QN80FAUXXN € 999 QE85QN70FAUXXN € 2.499 QE75QN70FAUXXN € 1.999 QE65QN70FAUXXN € 1.399 QE55QN70FAUXXN € 1.099 OLED 4K QE83S95FAEXXN € 5.999 QE77S95FATXXN € 4.999 QE65S95FATXXN € 3.499 QE55S95FATXXN € 2.599 QE83S90FAEXXN € 5.499 QE77S90FAEXXN € 3.999 QE65S90FATXXN € 2.699 QE55S90FAEXXN € 1.999 QE48S90FAEXXN € 1.599 QE42S90FAEXXN € 1.549 QE83S85FAEXXN € 3.999 QE77S85FAEXXN € 2.999 QE65S85FAEXXN € 1.999 QE55S85FAUXXN € 1.499 QLED 4K QE85Q7FAAUXXN € 1.999 QE75Q7FAAUXXN € 1.499 QE65Q7FAAUXXN € 1.099 QE55Q7FAAUXXN € 899 QE50Q7FAAUXXN € 799 QE43Q7FAAUXXN € 749 Crystal UHD UE85U8000FUXXN € 1.299 UE75U8000FUXXN € 899 UE70U8000FUXXN € 799 UE65U8000FUXXN € 749 UE58U8000FUXXN € 599 UE55U8000FUXXN € 579 UE50U8000FUXXN € 529 UE43U8000FUXXN € 469 The Frame QE85LS03FWUXXN € 4.899 QE75LS03FWUXXN € 3.599 QE65LS03FWUXXN € 2.399 QE55LS03FAUXXN € 1.699 QE50LS03FAUXXN € 1.399 QE43LS03FAUXXN € 1.349 QE32LS03CBUXXN € 699

Nieuwe soundbar line-up: design met superieure geluidservaring

De nieuwe soundbar line-up van Samsung, is ontworpen om synchroon samen te werken met de nieuwe televisies en een overweldigende audio-ervaring te creëren. De topmodellen, zoals de HW-Q990F en HW-Q930F, bieden een driedimensionaal surroundgeluid met ondersteuning voor Dolby Atmos en DTS:X, waardoor de audio een next-generation ervaring krijgt. De compacte subwoofer met dubbele actieve drivers van de HW-Q990F zorgt voor een diepe en krachtige bas zonder vibraties.

AI-gestuurde geluidsoptimalisatie, zoals Q-Symphony en Dynamic Bass Control, analyseren de akoestiek van de ruimte en de afgespeelde content om het geluid automatisch te optimaliseren voor een heldere, gebalanceerde en ruimtelijke weergave en verstaanbare dialogen.

Met zijn strakke, moderne ontwerp en adaptieve vormgeving past de soundbar naadloos in elke ruimte en combineert hij elegante esthetiek met hoogwaardige audio voor wie geen concessies wil doen aan stijl of prestaties.

